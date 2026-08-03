Hisense uvádza na trh PX4 Pro - profesionálny zážitok z kina prichádza domov

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Hisense

Aug 03, 2026, 05:00 ET

QINGDAO, Čína, 3. august 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hisense, popredná globálna značka v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov, dnes ohlásila model PX4 Pro, nové laserové kino TriChroma, ktoré je navrhnuté tak, aby sa veľká obrazovka stala súčasťou každodenného života. S projekčnou uhlopriečkou od 80 do 200 palcov prináša pohlcujúcu zábavu pri filmoch, športových prenosoch aj hrách – od denného sledovania až po hranie neskoro v noci.

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Jadrom zážitku je schopnosť preniesť mierku a dojem kina priamo do domácnosti. S jasom 3500 ANSI lúmenov prináša model PX4 Pro jasný a živý obraz s jasnosťou a vizuálnym dopadom potrebným pre skutočne pohlcujúci zážitok z veľkej obrazovky.

Vďaka technológii LPUTM Digital Laser Engine 3.0 poskytuje PX4 Pro 118 % farebné pokrytie štandardu BT.2020. Reprodukuje tak širšiu škálu výdatných a realistických farieb, takže používatelia môžu vidieť viac odtieňov a nuáns tak, ako to zamýšľali tvorcovia obsahu. Jeho exkluzívna technológia dynamických odtieňov sivej a vylepšená šošovka Iris Lens odhaľujú detaily v tmavých scénach a obsahu HDR, čím prinášajú do každého záberu väčšiu hĺbku a realizmus.

PX4 Pro nenahrádza len televízor pri sledovaní filmov, nanovo definuje možnosti projektora, od sledovania za denného svetla až po súťažné hranie hier. Ide o prvý TriChroma Laser Cinema na svete s certifikáciou FreeSyncTM Premium, ktorý prináša plynulý a responzívny výkon podľa očakávania hráčov na veľkú obrazovku s ultra nízkou latenciou 1 ms, obnovovacou frekvenciou 2K 240 Hz, VRR a technológiou Dolby Vision Gaming. Vďaka budúcej aktualizácii VIDAA pre Xbox Cloud Gaming si budú môcť používatelia vychutnať herné trháky aj bez konzoly.

Skvelý filmový večer nie je len o väčšom obraze. Ide o to, aby ste sa ponorili do príbehu, videli farby také, ako ich autori zamýšľali, a zachytili detaily, vďaka ktorým každá scéna pôsobí reálne. S modelom PX4 Pro sa tento pocit môže rozšíriť aj za hranice filmového večera – od denného športu a rodinnej zábavy až po pohlcujúce hry – ešte viac spôsobov, ako začleniť veľkú obrazovku do každodenného života.

O spoločnosti Hisense

Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, ktorý pôsobí vo viac ako 180 krajinách a špecializuje sa na poskytovanie vysokokvalitných multimediálnych produktov, domácich spotrebičov a inteligentných IT riešení. Podľa spoločnosti Omdia zaujíma Hisense celosvetovo prvé miesto v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (rok 2023 – 1. štvrťrok 2026). Spoločnosť Hisense je priekopníkom technológie RGB MiniLED a naďalej stojí na čele inovácií v oblasti RGB MiniLED novej generácie. Ako oficiálny sponzor Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup 2026TM sa Hisense angažuje v globálnych športových partnerstvách, ktoré sú spôsobom, ako sa spojiť s publikom na celom svete.

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