Hisense เปิดตัว PX4 Pro มุ่งนำประสบการณ์โรงภาพยนตร์ระดับมืออาชีพมาสู่บ้าน

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Hisense

03 Aug, 2026, 17:00 CST

ชิงเต่า, ประเทศจีน, 3 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- Hisense แบรนด์ชั้นนำระดับโลกด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ได้ประกาศเปิดตัว PX4 Pro อย่างเป็นทางการในวันนี้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยี TriChroma Laser Cinema รุ่นใหม่ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้การรับชมบนจอขนาดใหญ่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ด้วยขนาดภาพที่สามารถฉายได้ตั้งแต่ 80 ถึง 200 นิ้ว เพื่อมอบประสบการณ์ความบันเทิงที่สมจริงอย่างเต็มอิ่ม ไม่ว่าจะเป็นการชมภาพยนตร์ การรับชมการแข่งขันกีฬา หรือการเล่นเกม และตั้งแต่การรับชมในเวลากลางวันไปจนถึงการเล่นเกมในยามดึก

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หัวใจสำคัญของประสบการณ์การรับชมนี้ คือความสามารถในการนำความยิ่งใหญ่และความทรงพลังของโรงภาพยนตร์มาสู่ภายในบ้าน ด้วยความสว่าง 3,500 ANSI ลูเมน PX4 Pro สามารถถ่ายทอดภาพที่สว่างสดใส สีสันคมชัด และมีชีวิตชีวา พร้อมทั้งมอบความคมชัดของรายละเอียดและพลังของภาพที่จำเป็นเพื่อสร้างประสบการณ์การรับชมบนจอขนาดใหญ่ที่ดื่มด่ำสมจริงได้อย่างแท้จริง

PX4 Pro ขับเคลื่อนด้วย LPU™ Digital Laser Engine 3.0 ซึ่งให้ขอบเขตการแสดงสีสูงถึง 118% ของมาตรฐาน BT.2020 สามารถแสดงผลสีสันที่หลากหลาย สมจริง และมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้มองเห็นเฉดสีและรายละเอียดความแตกต่างของสีได้มากขึ้นตามที่ผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ต้องการถ่ายทอด เทคโนโลยี Dynamic Grayscale Technology ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Hisense ร่วมกับเลนส์ Iris Lens ที่ได้รับการยกระดับให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยเผยรายละเอียดในฉากมืดและคอนเทนต์แบบ HDR ได้อย่างชัดเจน เพิ่มมิติ ความลึก และความสมจริงให้กับทุกเฟรมของภาพ

นอกจากนี้ PX4 Pro ไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์ที่เข้ามาแทนที่โทรทัศน์สำหรับการรับชมภาพยนตร์เท่านั้น แต่ยังพลิกโฉมขีดความสามารถของโปรเจ็กเตอร์ในทุกด้าน ตั้งแต่การรับชมในสภาพแสงกลางวันไปจนถึงการเล่นเกมในระดับแข่งขัน โดยเป็น TriChroma Laser Cinema เครื่องแรกของโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน FreeSync™ Premium มอบประสิทธิภาพการแสดงผลที่ลื่นไหลและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วตามที่เกมเมอร์คาดหวังบนจอขนาดใหญ่ ด้วยค่าความหน่วงต่ำพิเศษเพียง 1 มิลลิวินาที รองรับอัตรารีเฟรช 240Hz ความละเอียด 2K พร้อมเทคโนโลยี VRR และ Dolby Vision Gaming เพื่อการเล่นเกมที่ราบรื่น นอกจากนี้ ด้วยบริการ Xbox Cloud Gaming ที่จะมาพร้อมกับการอัปเดต VIDAA ในอนาคต ผู้ใช้จะสามารถเพลิดเพลินกับเกมฟอร์มยักษ์ระดับบล็อกบัสเตอร์ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องเล่นเกมคอนโซล

ค่ำคืนแห่งการชมภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงแค่ภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้น แต่คือการได้ดื่มด่ำไปกับเรื่องราว มองเห็นสีสันต่าง ๆ ในแบบที่ผู้สร้างตั้งใจถ่ายทอด และสัมผัสรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทำให้ทุกฉากดูสมจริงราวกับอยู่ในเหตุการณ์จริง ด้วย PX4 Pro ประสบการณ์ความประทับใจดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่แค่ช่วงค่ำคืนของการชมภาพยนตร์เท่านั้น แต่ยังต่อยอดไปสู่ความบันเทิงในทุกวัน ตั้งแต่การรับชมกีฬาระหว่างวัน ความสนุกสนานร่วมกับครอบครัว ไปจนถึงการเล่นเกมที่เต็มอิ่มและสมจริงยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สัมผัสประสบการณ์จากหน้าจอขนาดใหญ่ได้หลากหลายรูปแบบในชีวิตประจำวัน

เกี่ยวกับ Hisense

Hisense ก่อตั้งขึ้นในปี 2512 และเป็นผู้นำระดับโลกที่ได้รับการยอมรับด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค โดยมีการดำเนินงานในกว่า 180 ประเทศทั่วโลก เชี่ยวชาญด้านการส่งมอบผลิตภัณฑ์มัลติมีเดียคุณภาพสูง เครื่องใช้ในบ้าน และโซลูชันไอทีอัจฉริยะ ตามข้อมูลของ Omdia Hisense ครองอันดับที่ 1 ของโลกในกลุ่มทีวีขนาด 100 นิ้วขึ้นไป (ปี 2566-ไตรมาสที่ 1 ปี 2569) ในฐานะ The Origin of RGB MiniLED Hisense ยังคงเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม RGB MiniLED เจเนอเรชันถัดไปอย่างต่อเนื่อง และในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026TM Hisense มุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรด้านกีฬาระดับโลกเพื่อเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อกับผู้ชมทั่วโลก

SOURCE Hisense

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