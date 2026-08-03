Hisense lance le PX4 Pro, permettant de profiter d'une expérience cinématographique professionnelle chez soi

QINGDAO, Chine, 3 août 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marque de référence mondiale dans le domaine de l'électronique grand public et de l'électroménager, a annoncé aujourd'hui le lancement du PX4 Pro, un nouveau système de cinéma laser TriChroma conçu pour intégrer l'expérience du grand écran au quotidien. Avec des tailles de projection allant de 80 à 200 pouces, il offre une expérience de divertissement immersive pour les films, le sport et les jeux vidéo, aussi bien en conditions de visionnement diurne que lors d'utilisations nocturnes.

Au cœur de cette expérience se trouve la possibilité de recréer à la maison l'ampleur et l'impact d'une expérience cinématographique. Avec ses 3 500 lumens ANSI, le PX4 Pro offre des images lumineuses et éclatantes, dotées de la netteté et de l'impact visuel nécessaires pour une expérience sur grand écran véritablement immersive.

Grâce au moteur numérique laser 3.0 LPUTM, le PX4 Pro offre une couverture de 118 % de l'espace colorimétrique BT.2020, reproduisant ainsi une gamme plus large de couleurs riches et réalistes, ce qui permet aux utilisateurs de percevoir davantage de nuances et de subtilités telles que les créateurs de contenu les ont imaginées. Sa technologie exclusive Dynamic Grayscale et son objectif Iris amélioré révèlent les détails des scènes sombres et des contenus HDR, apportant ainsi davantage de profondeur et de réalisme à chaque image.

Et le PX4 Pro ne se contente pas de remplacer un téléviseur pour regarder des films, il redéfinit ce qu'un projecteur peut faire, du visionnage en pleine lumière aux jeux vidéo de compétition. Il s'agit du premier cinéma laser TriChroma au monde certifié FreeSyncTM Premium, qui offre sur grand écran les performances fluides et réactives attendues par les gamers, grâce à une latence ultra-faible de 1 ms, un taux de rafraîchissement de 2K à 240 Hz, la technologie VRR et le Dolby Vision Gaming. Grâce à l'arrivée du Xbox Cloud Gaming dans une prochaine mise à jour de VIDAA, les utilisateurs pourront également profiter de titres à succès sans avoir besoin d'une console.

Une excellente soirée cinéma ne se résume pas à une image plus grande. C'est se laisser emporter par l'histoire, voir les couleurs telles qu'elles ont été conçues et percevoir les détails qui rendent chaque scène plus vraie que nature. Avec le PX4 Pro, cette expérience ne se limite pas aux soirées cinéma : des retransmissions sportives en journée aux divertissements en famille, en passant par les jeux vidéo immersifs, il offre de nouvelles façons d'intégrer le grand écran à votre quotidien.

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines de l'électroménager et de l'électronique grand public, présente dans plus de 180 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au 1er rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-T1 2026). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération dans ce domaine. En tant que sponsor officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2026TM, Hisense met en place des partenariats sportifs mondiaux afin de nouer des liens avec des publics du monde entier.