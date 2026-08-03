Hisense представляет PX4 Pro, превращая профессиональный кинематографический опыт в часть домашней жизни

ЦИНДАО, Китай, 3 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд потребительской электроники и бытовой техники, сегодня представила PX4 Pro — новый лазерный проектор TriChroma Laser Cinema, призванный сделать большой экран частью повседневной жизни. Поддерживая проекционный экран с диагональю от 80 до 200 дюймов, PX4 Pro создает захватывающий эффект присутствия при просмотре фильмов и спортивных трансляций, а также во время игр — от дневных просмотров до ночных игровых сеансов.

В основе этого эффекта лежит возможность перенести масштаб и атмосферу настоящего кинотеатра в домашнее пространство. Благодаря яркости 3500 люменов по стандарту ANSI, PX4 Pro предлагает яркое и насыщенное изображение с высокой четкостью и впечатляющей визуальной выразительностью, обеспечивая по-настоящему увлекательный просмотр на большом экране.

Оснащенный цифровым лазерным модулем LPUTM Digital Laser Engine 3.0, проектор PX4 Pro охватывает 118% BT.2020 цветового пространства, что позволяет воспроизводить более широкий диапазон насыщенных и естественных оттенков, благодаря чему зрители могут увидеть больше цветовых нюансов, задуманных создателями контента. Эксклюзивная технология Dynamic Grayscale Technology в сочетании с усовершенствованным объективом Iris Lens позволяет раскрыть мельчайшие детали в темных сценах и HDR-контенте, придавая каждому кадру большую глубину и реалистичность.

При этом PX4 Pro не просто заменяет телевизор для просмотра фильмов — он по-новому раскрывает возможности современного проектора, от просмотра дневных программ до соревновательных игр. Это первый в мире лазерный кинотеатр TriChroma Laser Cinema, сертифицированный по стандарту FreeSyncTM Premium и обеспечивающий плавный и отзывчивый игровой процесс на большом экране со сверхнизкой задержкой 1 мс, частотой обновления 240 Гц при разрешении 2К, поддержкой VRR и технологии Dolby Vision Gaming. С выходом будущего обновления платформы VIDAA, которое добавит поддержку Xbox Cloud Gaming, пользователи смогут запускать популярные игровые хиты без игровой консоли.

Отличный вечер за просмотром фильма — это не просто большой экран. Это возможность полностью погрузится в сюжет, увидеть цвета именно такими, какими их задумали создатели, и заметить детали, делающие каждую сцену по-настоящему живой. С PX4 Pro такие впечатления не ограничиваются только вечерним просмотром фильмов. Дневные спортивные трансляции, семейные развлечения и захватывающие игровые сеансы — проектор открывает еще больше возможностей сделать большой экран частью повседневной жизни.

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 180 странах мира, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю 100 и более дюймов (с 2023 года по 1-й квартал 2026 года). Как родоначальник технологии RGB MiniLED, компания Hisense остается лидером разработки и внедрения решений RGB MiniLED следующего поколения. Являясь официальным спонсором Чемпионата по футболу FIFA World Cup 2026TM, компания Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.