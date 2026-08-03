Hisense представляет PX4 Pro, превращая профессиональный кинематографический опыт в часть домашней жизни

News provided by

Hisense

Aug 03, 2026, 05:00 ET

ЦИНДАО, Китай, 3 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд потребительской электроники и бытовой техники, сегодня представила PX4 Pro — новый лазерный проектор TriChroma Laser Cinema, призванный сделать большой экран частью повседневной жизни. Поддерживая проекционный экран с диагональю от 80 до 200 дюймов, PX4 Pro создает захватывающий эффект присутствия при просмотре фильмов и спортивных трансляций, а также во время игр — от дневных просмотров до ночных игровых сеансов.

Continue Reading

В основе этого эффекта лежит возможность перенести масштаб и атмосферу настоящего кинотеатра в домашнее пространство. Благодаря яркости 3500 люменов по стандарту ANSI, PX4 Pro предлагает яркое и насыщенное изображение с высокой четкостью и впечатляющей визуальной выразительностью, обеспечивая по-настоящему увлекательный просмотр на большом экране.

Оснащенный цифровым лазерным модулем LPUTM Digital Laser Engine 3.0, проектор PX4 Pro охватывает 118% BT.2020 цветового пространства, что позволяет воспроизводить более широкий диапазон насыщенных и естественных оттенков, благодаря чему зрители могут увидеть больше цветовых нюансов, задуманных создателями контента. Эксклюзивная технология Dynamic Grayscale Technology в сочетании с усовершенствованным объективом Iris Lens позволяет раскрыть мельчайшие детали в темных сценах и HDR-контенте, придавая каждому кадру большую глубину и реалистичность.

При этом PX4 Pro не просто заменяет телевизор для просмотра фильмов — он по-новому раскрывает возможности современного проектора, от просмотра дневных программ до соревновательных игр. Это первый в мире лазерный кинотеатр TriChroma Laser Cinema, сертифицированный по стандарту FreeSyncTM Premium и обеспечивающий плавный и отзывчивый игровой процесс на большом экране со сверхнизкой задержкой 1 мс, частотой обновления 240 Гц при разрешении 2К, поддержкой VRR и технологии Dolby Vision Gaming. С выходом будущего обновления платформы VIDAA, которое добавит поддержку Xbox Cloud Gaming, пользователи смогут запускать популярные игровые хиты без игровой консоли.

Отличный вечер за просмотром фильма — это не просто большой экран. Это возможность полностью погрузится в сюжет, увидеть цвета именно такими, какими их задумали создатели, и заметить детали, делающие каждую сцену по-настоящему живой. С PX4 Pro такие впечатления не ограничиваются только вечерним просмотром фильмов. Дневные спортивные трансляции, семейные развлечения и захватывающие игровые сеансы — проектор открывает еще больше возможностей сделать большой экран частью повседневной жизни.

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 180 странах мира, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю 100 и более дюймов (с 2023 года по 1-й квартал 2026 года). Как родоначальник технологии RGB MiniLED, компания Hisense остается лидером разработки и внедрения решений RGB MiniLED следующего поколения. Являясь официальным спонсором Чемпионата по футболу FIFA World Cup 2026TM, компания Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Společnost Hisense uvádí na trh model PX4 Pro, který přináší profesionální kinematografický zážitek do domácností

Společnost Hisense uvádí na trh model PX4 Pro, který přináší profesionální kinematografický zážitek do domácností

Společnost Hisense, přední značka v oblasti spotřební elektroniky a domácích spotřebičů na celosvětovém trhu, dnes představila model PX4 Pro, nový...
Hisense uvádza na trh PX4 Pro - profesionálny zážitok z kina prichádza domov

Hisense uvádza na trh PX4 Pro - profesionálny zážitok z kina prichádza domov

Spoločnosť Hisense, popredná globálna značka v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov, dnes ohlásila model PX4 Pro, nové laserové kino ...
More Releases From This Source

Explore

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Electronic Components

Electronic Components

Household Products

Household Products

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

News Releases in Similar Topics