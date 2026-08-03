하이센스, PX4 Pro 출시…전문 영화관 경험을 가정으로

칭다오, 중국 2026년 8월 3일 /PRNewswire/ -- 글로벌 소비자 전자제품 및 가전 분야의 선도 브랜드인 하이센스(Hisense)가 8월 3일 대형 화면을 일상의 일부로 만들도록 설계된 새로운 TriChroma 레이저 시네마 PX4 Pro를 발표했다. 80~200인치의 투사 화면을 지원하는 PX4 Pro는 낮 시간대 영상 시청부터 심야 게임 플레이까지 영화, 스포츠, 게임에 몰입감 넘치는 엔터테인먼트 경험을 제공한다.

이 제품이 제공하는 경험의 핵심은 영화관의 압도적인 화면 크기와 현장감을 가정에서 구현하는 데 있다. PX4 Pro는 3500 ANSI 루멘의 밝기를 바탕으로 선명하고 생생한 영상을 구현하며, 진정한 몰입형 대화면 경험에 필요한 명료함과 시각적 현장감을 제공한다.

LPU™ Digital Laser Engine 3.0을 탑재한 PX4 Pro는 사용자가 콘텐츠 제작자가 의도한 더욱 다양한 색조와 미묘한 차이를 확인할 수 있도록 BT.2020 색 영역을 118% 충족해 더욱 폭넓고 풍부하며 실제에 가까운 색상을 재현한다. 하이센스만의 Dynamic Grayscale Technology와 향상된 Iris Lens는 어두운 장면과 HDR 콘텐츠의 세부 요소를 선명하게 드러내 모든 프레임에 한층 깊이 있는 입체감과 사실감을 더한다.

PX4 Pro는 영화 감상을 위한 TV 대체재에 그치지 않고, 낮 시간대 영상 시청부터 경쟁형 게임에 이르기까지 프로젝터의 가능성을 새롭게 정의한다. PX4 Pro는 세계 최초로 FreeSync™ Premium 인증을 획득한 TriChroma 레이저 시네마로, 1ms의 초저지연, 2K 240Hz 주사율, VRR, Dolby Vision Gaming을 통해 게이머가 기대하는 부드럽고 즉각적인 반응 성능을 대화면에서 구현한다. 향후 VIDAA 업데이트를 통해 Xbox Cloud Gaming도 지원될 예정이어서 사용자는 콘솔 없이도 대작 게임을 즐길 수 있게 된다.

훌륭한 영화 감상 경험은 단순히 화면이 커지는 것만을 의미하지 않는다. 이야기에 완전히 빠져들고, 제작자가 의도한 색상을 그대로 감상하며, 모든 장면을 실제처럼 느끼게 하는 세부 요소까지 포착하는 경험이다. PX4 Pro를 통해 이러한 감각은 영화 감상을 넘어 낮 시간대 스포츠 시청과 가족 엔터테인먼트, 몰입형 게임으로까지 확장되며, 대형 화면을 일상의 일부로 즐길 수 있는 더욱 다양한 방식을 제공한다.

하이센스 소개

1969년 설립된 하이센스는 180개 이상의 국가에서 사업을 운영하는 세계적인 가전제품 및 소비자 전자제품 선도 기업으로, 고품질 멀티미디어 제품과 가전제품, 지능형 IT 솔루션 제공에 주력하고 있다. 옴디아(Omdia)에 따르면 하이센스는 100인치 이상 TV 부문에서 2023년부터 2026년 1분기까지 세계 1위를 기록했다. 'RGB MiniLED의 기원(The Origin of RGB MiniLED)'인 하이센스는 차세대 RGB MiniLED 혁신을 지속적으로 선도하고 있다. 2026 FIFA 월드컵(FIFA World Cup 2026)™ 공식 후원사인 하이센스는 전 세계 소비자와 소통하기 위한 방안으로 글로벌 스포츠 파트너십에 전념하고 있다.

SOURCE Hisense