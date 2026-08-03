Společnost Hisense uvádí na trh model PX4 Pro, který přináší profesionální kinematografický zážitek do domácností
News provided byHisense
Aug 03, 2026, 05:00 ET
ČCHING-TAO, Čína, 3. srpna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Hisense, přední značka v oblasti spotřební elektroniky a domácích spotřebičů na celosvětovém trhu, dnes představila model PX4 Pro, nový laserový projektor TriChroma Laser Cinema, který byl navržen tak, aby se velká obrazovka stala součástí každodenního života. Díky projekční velikosti od 80 do 200 palců přináší pohlcující zábavu při sledování filmů, sportovních přenosů i hraní her – ať už během dne, nebo pozdě v noci.
Jádrem tohoto zážitku je schopnost přenést rozměry a působivost kina do domácnosti. S jasem 3 500 ANSI lumenů poskytuje model PX4 Pro jasný a živý obraz s čistotou a vizuálním dopadem, které jsou nezbytné pro skutečně pohlcující zážitek z velkoplošného promítání.
Díky technologii LPUTM Digital Laser Engine 3.0 nabízí model PX4 Pro pokrytí barevného prostoru BT.2020 ve výši 118 %, čímž reprodukuje širší škálu sytých a realistických barev, takže uživatelé mohou vidět více odstínů a nuancí, jak je zamýšleli tvůrci obsahu. Jeho exkluzivní technologie Dynamic Grayscale a vylepšená clonová čočka odhalují detaily v tmavých scénách a obsahu HDR, čímž každému snímku dodávají větší hloubku a realističnost.
A PX4 Pro nejenže nahrazuje televizi při sledování filmů, ale také přepisuje hranice možností projektorů – od sledování za denního světla až po soutěžní hraní. Jedná se o první projektor na světě s technologií TriChroma Laser Cinema, který získal certifikaci FreeSync™ Premium. Hráčům tak na velkém plátně přináší plynulý a pohotový výkon, jaký očekávají, a to díky extrémně nízké latenci 1 ms, obnovovací frekvenci 2K při 240 Hz, technologii VRR a Dolby Vision Gaming. Díky službě Xbox Cloud Gaming, která bude k dispozici v rámci budoucí aktualizace VIDAA, si uživatelé budou moci vychutnat i nejoblíbenější tituly bez nutnosti vlastnit herní konzoli.
Skvělý filmový večer není jen o větším obrazu. Jde o to ponořit se do příběhu, vidět barvy tak, jak mají vypadat, a zachytit detaily, díky nimž každá scéna působí realisticky. S modelem PX4 Pro se může tento zážitek rozšířit i mimo filmový večer – od denních sportovních přenosů a rodinné zábavy až po pohlcující hraní her, což přináší více způsobů, jak začlenit velkou obrazovku do každodenního života.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, která působí ve více než 180 zemích a specializuje se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–1. čtvrtletí 2026). Jako průkopník technologie RGB MiniLED společnost Hisense i nadále vede inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se společnost Hisense věnuje globálním sportovním partnerstvím, která jí umožňují navazovat kontakt s diváky po celém světě.
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