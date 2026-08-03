Hisense Luncurkan PX4 Pro, Hadirkan Pengalaman Bioskop Profesional di Rumah

PX4 Pro mewujudkan sensasi menonton layaknya di bioskop ke ruang keluarga. Berbekal tingkat kecerahan 3.500 ANSI lumens, perangkat ini mampu menghasilkan gambar yang terang, tajam, dan kaya warna sehingga pengalaman menikmati tayangan di layar berukuran besar terasa semakin nyata.

Performa visual PX4 Pro didukung LPU™ Digital Laser Engine 3.0 yang mampu menghasilkan cakupan warna hingga 118% standar BT.2020. Teknologi tersebut menghasilkan reproduksi warna yang lebih variatif dan natural sehingga setiap detail visual tampil sesuai dengan yang diinginkan para kreator konten. Hisense juga melengkapi perangkat ini dengan Teknologi Dynamic Grayscale dan Iris Lens generasi terbaru yang menampilkan detail lebih baik pada adegan gelap dan konten HDR. Dengan demikian, setiap adegan terlihat lebih hidup dan realistis.

Tak hanya dirancang untuk menikmati film, PX4 Pro juga menawarkan pengalaman bermain gim di layar berukuran besar. Perangkat ini menjadi TriChroma Laser Cinema pertama di dunia yang memperoleh sertifikasi FreeSync™ Premium. Dukungan latensi ultra-rendah 1 milidetik, refresh rate hingga 2K 240 Hz, Variable Refresh Rate (VRR), serta Dolby Vision Gaming menghadirkan pengalaman bermain gim yang semakin mulus dan responsif. Melalui pembaruan VIDAA mendatang, pengguna juga dapat mengakses Xbox Cloud Gaming untuk memainkan berbagai gim tanpa konsol.

Bagi Hisense, pengalaman menikmati tayangan hiburan di rumah tidak hanya ditentukan oleh ukuran layar, melainkan juga kualitas gambar yang menghadirkan warna secara akurat dan detail setiap adegan dengan lebih nyata. Melalui PX4 Pro, pengalaman tersebut tidak hanya dapat dinikmati saat menonton film, namun juga ketika menyaksikan pertandingan olahraga, menikmati hiburan bersama keluarga, maupun bermain gim sehingga layar berukuran besar dapat menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari.

Tentang Hisense

Hisense, berdiri pada 1969, adalah pemimpin industri peralatan rumah tangga dan elektronik di dunia yang beroperasi di lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan berbagai produk multimedia bermutu tinggi, perangkat rumah tangga, dan solusi TI pintar. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense ukuran 100 inci dan lebih berada di peringkat No.1 dunia (2023 hingga Triwulan I-2026). Hisense merupakan pelopor RGB MiniLED yang terus menghadirkan inovasi generasi baru pada segmen ini. Sebagai sponsor resmi FIFA World Cup 2026TM, Hisense berkomitmen menjalin kemitraan di bidang olahraga untuk menjangkau audiens global.

SOURCE Hisense