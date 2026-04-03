Blokees debutuje s viacerými produktmi na veľtrhu hračiek Thailand Toy Expo 2026
Apr 03, 2026, 20:00 ET
ŠANGHAJ, 4. apríl 2026 /PRNewswire/ -- Od 2. do 31. apríla sa značka zábavných stavebníc Blokees po prvýkrát predstavila na veľtrhu hračiek Thailand Toy Expo 2026. Spoločnosť Blokees uviedla svoje dve hlavné kategórie – stavebnice Blokees Model Kits a Blokees Wheels, pričom vyzdvihla rozmanitú produktovú matricu s viac ako 300 produktmi v rámci 17 celosvetovo uznávaných značiek, napríklad Ultraman, Transformers, DC, Evangelion, Naruto, Mimoni, Jurský svet, Hatsune Miku či Hero Infinity. Svoju globálnu premiéru absolvovali aj štyri nové modelové stavebnice, ktoré sa stali kľúčovými bodmi podujatia.
Ako špeciálny hosť sa otváracieho ceremoniálu Blokees na Thailand Toy Expo zúčastnil Mario Maurer a zapojil sa do interaktívnych aktivít so spotrebiteľmi.
V kategórii stavebníc Blokees Model Kits vystavovala spoločnosť Blokees svoje série Champion, Legend a Fantastic, v ktorých predstavila populárne stavebnice ako Transformers, DC, Mega Man, Saint Seiya, Evangelion a Naruto. Spotrebitelia si mohli pozrieť viac ako 50 produktov. Štyri novo uvedené položky – vrátane Blokees Saint Seiya-Champion Class-12-Phoenix Ikki, Blokees Saint Seiya-Champion Class-14-Andromeda Shun, Blokees DC-Champion Class 05-Batman (HUSH) a Blokees DC-Champion Class 06-Catwoman (Hush) – vzbudili veľký záujem fanúšikov.
Spoločnosť Blokees tiež vyzdvihla svoje série HERO5 a HERO10, ktoré obsahujú známe postavičky vrátane Transformerov, Saint Seiya a Naruto. Sú určené pre fanúšikov zberateľských modelov s tematikou hrdinov.
Séria DaaLaMode predstavila rad produktov inšpirovaných populárnymi postavičkami, ako je Hatsune Miku, so zameraním na ženské publikum. Medzitým séria TERRAVENTURE predstavila modelové stavebnice s tematikou prírody a tvorov z Jurského sveta, čím ďalej rozšírila ponuku Blokees v rámci rôznych spotrebiteľských segmentov.
V kategórii Blokees Wheels, ktorá integruje konštrukciu, hru a prispôsobenie, sú produkty rozdelené do sérií C, E a S. Zostava zahŕňa motívy z filmov Transformers, Ultraman a Batman, ďalej sa pripravuje spolupráca so seriálmi Rýchlo a zbesilo a Ford.
Okrem toho spoločnosť Blokees vyzdvihla svoj globálny spotrebiteľský ekosystém BFC (Blokees Family Creator). Vybrané práce z roku 2025, 3. ročníka súťaže BFC Creation Contest Stellar Season, boli v Thajsku vystavené prvýkrát, čo odráža silnú kreativitu a angažovanosť používateľov. V roku 2026 oficiálne začal 4. ročník súťaže BFC Creation Contest Season of Awakening, ktorý naďalej podporuje globálnu účasť.
V rámci svojej stratégie „Univerzálna príťažlivosť, dostupné ceny, globálna propagácia" spoločnosť Blokees naďalej expanduje do juhovýchodnej Ázie, Európy, Severnej Ameriky a Latinskej Ameriky. Thajsko sa rýchlo stáva strategickým centrom regionálnej expanzie spoločnosti, keďže posilňuje inovácie produktov aj rast riadený komunitou po celom svete.
