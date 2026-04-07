Firma Blokees zadebiutowała na targach Thailand Toy Expo 2026, prezentując liczne produkty

SZANGHAJ, 7 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ – W dniach od 2 do 5 kwietnia marka zabawek do składania Blokees zadebiutowała na Thailand Toy Expo 2026. Firma Blokees zaprezentowała dwie główne kategorie – Blokees Model Kits oraz Blokees Wheels, podkreślając zróżnicowaną ofertę obejmującą ponad 300 produktów obejmujących 17 globalnie rozpoznawalnych marek opartych na własności intelektualnej (IP), w tym Ultraman, Transformers, DC, Evangelion, Naruto, Minions, Jurassic World, Hatsune Miku oraz Hero Infinity. Swoją światową premierę miały również cztery nowe zestawy modeli, stając się jednymi z najważniejszych punktów wydarzenia.

Mario Maurer wziął udział w ceremonii otwarcia stoiska Blokees na Thailand Toy Expo jako gość specjalny i angażował się w interakcje z odwiedzającymi.

W kategorii Blokees Model Kits firma zaprezentowała serie Champion, Legend oraz Fantastic, obejmujące popularne figurki IP, takie jak Transformers, DC, Mega Man, Saint Seiya, Evangelion oraz Naruto. Konsumentom zaprezentowano ponad 50 produktów. Wśród nich duże zainteresowanie fanów wzbudziły cztery nowo wprowadzone modele – Blokees Saint Seiya-Champion Class-12-Phoenix Ikki, Blokees Saint Seiya-Champion Class-14-Andromeda Shun, Blokees DC-Champion Class 05-Batman (HUSH) oraz Blokees DC-Champion Class 06-Catwoman (Hush).

Firma Blokees zaprezentowała również serie HERO5 oraz HERO10, obejmujące znane figurki IP, takie jak Transformers, Saint Seiya oraz Naruto, skierowane do konsumentów zainteresowanych kolekcjonerskimi modelami bohaterów.

Seria DaaLaMode wprowadziła gamę produktów inspirowanych popularnymi IP, takimi jak Hatsune Miku, trafiając w gusta żeńskiej części odbiorców. Z kolei seria TERRAVENTURE zaprezentowała zestawy modeli inspirowane naturą i stworzeniami, oparte na Jurassic World, rozszerzając ofertę Blokees na różne segmenty konsumentów.

W kategorii Blokees Wheels, łączącej budowanie, zabawę i personalizację, produkty podzielono na serie C, E i S. Oferta obejmuje produkty oparte na IP takich jak Transformers, Ultraman oraz Batman, a także zapowiedziane współprace z Fast & Furious oraz Ford.

Ponadto firma Blokees zaprezentowała swój globalny ekosystem konsumencki BFC (Blokees Family Creator). Wybrane prace z konkursu 2025 The 3rd BFC Creation Contest Stellar Season zostały po raz pierwszy zaprezentowane w Tajlandii, odzwierciedlając wysoki poziom kreatywności i zaangażowania użytkowników. Oficjalnie rozpoczęto konkurs 2026 The 4th BFC Creation Contest Season of Awakening, dodatkowo zachęcając do udziału uczestników z całego świata.

W ramach strategii „Powszechna atrakcyjność; stopniowanie cen; globalna promocja" Blokees kontynuuje ekspansję w Azji Południowo-Wschodniej, Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej. Tajlandia szybko staje się strategicznym hubem w regionalnej ekspansji firmy, która równocześnie wzmacnia innowacje produktowe oraz rozwój globalnej społeczności użytkowników.

