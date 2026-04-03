Blokees hizo su debut en la Thailand Toy Expo 2026, donde exhibió varios productos

SHANGHAI, 4 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Del 2 al 31 de abril, la marca de juguetes de construcción Blokees debutó en la Thailand Toy Expo 2026. Blokees presentó sus dos categorías principales: Blokees Model Kits y Blokees Wheels, destacando una diversa gama de más de 300 productos basados en 17 franquicias reconocidas mundialmente, como Ultraman, Transformers, DC, Evangelion, Naruto, Minions, Jurassic World, Hatsune Miku y Hero Infinity. Cuatro nuevos kits de modelismo también hicieron su debut mundial, convirtiéndose en uno de los principales atractivos del evento.

Mario Maurer asistió a la ceremonia de inauguración de Blokees Thailand Toy Expo como invitado especial y participó en un intercambio interactivo con los consumidores.

En la categoría de Blokees Model Kits, la marca exhibió sus series Champion, Legend y Fantastic, que incluyen populares franquicias como Transformers, DC, Mega Man, Saint Seiya, Evangelion y Naruto. Se presentaron más de 50 productos. Entre ellos, cuatro novedades —como Blokees Saint Seiya-Champion Class-12-Phoenix Ikki, Blokees Saint Seiya-Champion Class-14-Andromeda Shun, Blokees DC-Champion Class 05-Batman (HUSH) y Blokees DC-Champion Class 06-Catwoman (Hush)— despertaron gran interés entre los fans.

Blokees también destacó sus series HERO5 y HERO10, con reconocidas franquicias como Transformers, Saint Seiya y Naruto, dirigidas a los coleccionistas de maquetas de superhéroes.

La serie DaaLaMode presentó una gama de productos inspirados en populares franquicias como Hatsune Miku, dirigidas al público femenino. Por su parte, la serie TERRAVENTURE ofreció kits de modelismo con temática de naturaleza y criaturas, basados en Jurassic World, ampliando así la oferta de Blokees a diferentes segmentos de consumidores.

En la categoría Blokees Wheels, que integra construcción, juego y personalización, los productos se organizan en las series C, E y S. La línea incluye productos basados en franquicias como Transformers, Ultraman y Batman, con próximas colaboraciones con Fast & Furious y Ford.

Además, Blokees destacó su ecosistema global de consumidores, BFC (Blokees Family Creator). Obras seleccionadas de la tercera edición del Concurso de Creación BFC 2025, "Stellar Season", se exhibieron por primera vez en Tailandia, reflejando la gran creatividad y participación de los usuarios. La cuarta edición del Concurso de Creación BFC 2026, "Awakening", se lanzó oficialmente, fomentando aún más la participación global.

Bajo su estrategia de "Atractivo universal, precios escalonados, promoción global", Blokees continúa expandiéndose por el sudeste asiático, Europa, Norteamérica y Latinoamérica. Tailandia se está convirtiendo rápidamente en un centro estratégico para su expansión regional, a medida que la compañía fortalece tanto la innovación de productos como el crecimiento impulsado por la comunidad a nivel mundial.

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