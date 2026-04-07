Blokees feierte auf der Thailand Toy Expo 2026 sein Debüt und stellte zahlreiche Produkte vor

SHANGHAI, 7. April 2026 /PRNewswire/ -- Vom 2. bis 5. April feierte die Marke Blokees von Assembly Character Toys ihr Debüt auf der Thailand Toy Expo 2026. Blokees stellte seine beiden Hauptkategorien vor – Blokees Model Kits und Blokees Wheels – und präsentierte dabei eine vielfältige Produktpalette von mehr als 300 Artikeln aus 17 weltweit bekannten Lizenzreihen, darunter Ultraman, Transformers, DC, Evangelion, Naruto, Minions, Jurassic World, Hatsune Miku und Hero Infinity. Vier neue Modellbausätze feierten zudem ihr weltweites Debüt und gehörten zu den wichtigsten Höhepunkten der Veranstaltung.

Mario Maurer nahm als Ehrengast an der Eröffnungsfeier der Blokees Thailand Toy Expo teil und tauschte sich interaktiv mit den Verbrauchern aus.

In der Kategorie „Blokees Model Kits" stellte Blokees seine Champion-, Legend- und Fantastic-Serien vor, die beliebte IPs wie Transformers, DC, Mega Man, Saint Seiya, Evangelion und Naruto umfassen. Den Verbrauchern wurden mehr als 50 Produkte präsentiert. Unter ihnen stießen vier neu eingeführte Artikel – darunter Blokees Saint Seiya-Champion Class-12-Phoenix Ikki, Blokees Saint Seiya-Champion Class-14-Andromeda Shun, Blokees DC-Champion Class 05-Batman (HUSH) und Blokees DC-Champion Class 06-Catwoman (Hush) – auf großes Interesse bei den Fans.

Blokees stellte außerdem seine Serien HERO5 und HERO10 vor, die bekannte IPs wie Transformers, Saint Seiya und Naruto enthalten und sich an Verbraucher von Sammlermodellen mit Heldenmotiven richten.

Die DaaLaMode-Serie präsentierte eine Reihe von Produkten, die von beliebten IPs wie Hatsune Miku inspiriert sind und weibliche Verbraucher ansprechen. Die TERRAVENTURE-Serie präsentierte hingegen Modellbausätze mit Natur- und Kreaturenthemen, die auf Jurassic World basieren, und erweiterte damit das Angebot von Blokees für verschiedene Verbrauchersegmente.

In der Kategorie Blokees Wheels, die Bauen, Spielen und Individualisieren vereint, sind die Produkte in die Serien C, E und S unterteilt. Das Sortiment umfasst IP-basierte Angebote von Transformers, Ultraman und Batman sowie bevorstehende Kooperationen mit Fast & Furious und Ford.

Darüber hinaus stellte Blokees sein globales Verbraucher-Ökosystem BFC (Blokees Family Creator) in den Vordergrund. Ausgewählte Werke aus der „Stellar Season" des 3. BFC-Kreationswettbewerbs 2025 wurden erstmals in Thailand ausgestellt und spiegeln die starke Kreativität und das Engagement der Nutzer wider. Die „Season of Awakening" des 4. BFC-Kreationswettbewerbs 2026 wurde offiziell gestartet und fördert die weltweite Teilnahme weiter.

Im Rahmen seiner Strategie „Universell ansprechend, stufenweise Preisgestaltung, globale Förderung" expandiert Blokees weiter in Südostasien, Europa, Nordamerika und Lateinamerika. Thailand entwickelt sich rasch zu einem strategischen Knotenpunkt für die regionale Expansion, während das Unternehmen weltweit sowohl die Produktinnovation als auch das gemeinschaftsgetriebene Wachstum stärkt.

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