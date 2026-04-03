Blokees a fait ses débuts au Thailand Toy Expo 2026, en exposant de nombreux produits

SHANGHAI, 4 avril 2026 /PRNewswire/ -- Du 2 au 31 avril, la marque de jouets Blokees, de la société Assembly Character Toys, a fait ses débuts au salon Thailand Toy Expo 2026. Blokees a dévoilé ses deux catégories principales – Blokees Model Kits et Blokees Wheels, mettant en avant une matrice de produits diversifiée de plus de 300 produits à travers 17 PI mondialement reconnues, à savoir Ultraman, Transformers, DC, Evangelion, Naruto, Minions, Jurassic World, Hatsune Miku, et Hero Infinity. Quatre nouveaux kits de modèles ont également fait leur apparition dans le monde entier et se sont révélés être les points forts de l'événement.

Mario Maurer a assisté à la cérémonie d'ouverture de la Blokees Thailand Toy Expo en tant qu'invité spécial et a participé à des échanges interactifs avec les consommateurs.

Dans la catégorie « Blokees Model Kits », Blokees a présenté ses séries Champion, Legend et Fantastic, qui mettent en avant des produits populaires tels que Transformers, DC, Mega Man, Saint Seiya, Evangelion et Naruto. Plus de 50 produits ont été présentés aux consommateurs. Parmi eux, quatre nouveaux articles, dont Blokees Saint Seiya-Champion Class-12-Phoenix Ikki, Blokees Saint Seiya-Champion Class-14-Andromeda Shun, Blokees DC-Champion Class 05-Batman (HUSH) et Blokees DC-Champion Class 06-Catwoman (Hush), ont suscité un vif intérêt parmi les fans.

Blokees a également mis en avant ses séries HERO5 et HERO10, qui représentent des PI bien connues tels que Transformers, Saint Seiya et Naruto, et qui s'adressent aux amateurs de figurines de collection sur le thème des héros.

La série DaaLaMode a introduit une série de produits inspirés de propriétés intellectuelles populaires telles que Hatsune Miku, qui s'adressent aux consommateurs féminins. Par ailleurs, la série TERRAVENTURE proposait des kits de modèles inspirés de Jurassic World et mettant en scène la nature et des créatures, élargissant ainsi l'offre de Blokees à différents segments de consommateurs.

Dans la catégorie Blokees Wheels, qui intègre la construction, le jeu et la personnalisation, les produits sont classés dans les séries C, E et S. La série comprend des offres basées sur la propriété intellectuelle de Transformers, Ultraman et Batman, ainsi que des collaborations à venir avec Fast & Furious et Ford.

En outre, Blokees a mis en avant son écosystème mondial de consommateurs, BFC (Blokees Family Creator). Une sélection d'œuvres issues de l'édition 2025 du 3e concours de création BFC « Stellar Season » a été exposée pour la première fois en Thaïlande, témoignant de la grande créativité et de l'engagement des utilisateurs. En 2026, la 4e édition du concours de création BFC « Season of Awakening » a été officiellement lancée, encourageant encore davantage la participation à l'échelle mondiale.

Dans le cadre de sa stratégie « Attrait universel, tarification progressive, promotion internationale » , Blokees poursuit son expansion en Asie du Sud-Est, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine. La Thaïlande devient rapidement une plaque tournante stratégique dans l'expansion régionale de l'entreprise, qui renforce à la fois l'innovation en matière de produits et la croissance axée sur la communauté dans le monde entier.

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