Společnost Blokees se poprvé představila na Thajském veletrhu hraček 2026, kde vystavovala celou řadu produktů

News provided by

Blokees

Apr 07, 2026, 03:13 ET

ŠANGHAJ, 7. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Ve dnech 2. až 5. dubna se značka sestavitelných figurek Blokees poprvé představila na Thajském veletrhu hraček 2026. Blokees představila své dvě hlavní kategorie – Blokees Model Kits a Blokees Wheels – a zdůraznila tak rozmanitou produktovou matici více než 300 produktů napříč 17 celosvětově uznávanými značkami, včetně Ultramana, Transformers, DC, Evangelionu, Naruta, Minions, Jurassic World, Hatsune Miku a Hero Infinity. Světovou premiéru měly také čtyři nové modelové stavebnice, které se staly klíčovými vrcholy akce.

image_5032250_44313405
image_5032250_44313405

Mario Maurer se zúčastnil zahajovacího ceremoniálu Blokees pro Thajský veletrh hraček jako speciální host a zapojil se do interaktivní komunikace se spotřebiteli.

V kategorii modelových stavebnic Blokees představila společnost Blokees své řady Champion, Legend a Fantastic, které zahrnují oblíbené značky jako Transformers, DC, Mega Man, Saint Seiya, Evangelion a Naruto. Spotřebitelům bylo ukázáno více než 50 produktů. Mezi nimi vzbudily velký zájem fanoušků čtyři nově uvedené položky – včetně Blokees Saint Seiya-Champion Class-12-Phoenix Ikki, Blokees Saint Seiya-Champion Class-14-Andromeda Shun, Blokees DC-Champion Class 05-Batman (HUSH) a Blokees DC-Champion Class 06-Catwoman (Hush).

Společnost Blokees také zdůraznila své řady HERO5 a HERO10, které zahrnují známé značky, včetně Transformers, Saint Seiya a Naruto, a jsou určeny pro spotřebitele sběratelských modelů s hrdinskou tematikou.

Řada DaaLaMode představila množství produktů inspirovaných populárními značkami, jako je Hatsune Miku, které oslovují ženské spotřebitele. Řada TERRAVENTURE zase předvedla modelové stavebnice s motivy přírody a zvířat založené na filmu Jurský svět, čímž dále rozšířila nabídku společnosti Blokees napříč různými segmenty spotřebitelů.

V kategorii Blokees Wheels, která spojuje stavění, hraní a úpravy, jsou produkty rozděleny do sérií C, E a S. Sortiment zahrnuje produkty na základě licencí od Transformers, Ultramana a Batmana, přičemž v budoucnu se chystá spolupráce se značkami Fast & Furious a Ford.

Kromě toho společnost Blokees zdůraznila svůj globální spotřebitelský ekosystém BFC (tvůrce rodiny Blokees). Vybraná díla z 3. ročníku Soutěže o nejlepší výtvor – hvězdná sezóna 2025 od BFC byla poprvé vystavena v Thajsku, což odráží silnou kreativitu a zapojení uživatelů. Oficiálně byl zahájen 4. ročník Soutěže o nejlepší výtvor – období probuzení" 2026 BFC, která dále podporuje globální účast.

V rámci své strategie „Univerzální přitažlivost, postupné stanovování cen, globální propagace" pokračuje Blokees v expanzi v jihovýchodní Asii, Evropě, Severní Americe a Latinské Americe. Thajsko se rychle stává strategickým centrem její regionální expanze, tak jak společnost posiluje jednak inovace produktů, jednak růst poháněný komunitou po celém světě.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2949701/image_5032250_44313405.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Firma Blokees zadebiutowała na targach Thailand Toy Expo 2026, prezentując liczne produkty

Firma Blokees zadebiutowała na targach Thailand Toy Expo 2026, prezentując liczne produkty

SZANGHAJ, 7 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ – W dniach od 2 do 5 kwietnia marka zabawek do składania Blokees zadebiutowała na Thailand Toy Expo 2026....
Blokees feierte auf der Thailand Toy Expo 2026 sein Debüt und stellte zahlreiche Produkte vor

Blokees feierte auf der Thailand Toy Expo 2026 sein Debüt und stellte zahlreiche Produkte vor

Vom 2. bis 5. April feierte die Marke Blokees von Assembly Character Toys ihr Debüt auf der Thailand Toy Expo 2026. Blokees stellte seine beiden...
Toys

Toys

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Retail

Retail

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics