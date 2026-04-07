Společnost Blokees se poprvé představila na Thajském veletrhu hraček 2026, kde vystavovala celou řadu produktů
Apr 07, 2026, 03:13 ET
ŠANGHAJ, 7. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Ve dnech 2. až 5. dubna se značka sestavitelných figurek Blokees poprvé představila na Thajském veletrhu hraček 2026. Blokees představila své dvě hlavní kategorie – Blokees Model Kits a Blokees Wheels – a zdůraznila tak rozmanitou produktovou matici více než 300 produktů napříč 17 celosvětově uznávanými značkami, včetně Ultramana, Transformers, DC, Evangelionu, Naruta, Minions, Jurassic World, Hatsune Miku a Hero Infinity. Světovou premiéru měly také čtyři nové modelové stavebnice, které se staly klíčovými vrcholy akce.
Mario Maurer se zúčastnil zahajovacího ceremoniálu Blokees pro Thajský veletrh hraček jako speciální host a zapojil se do interaktivní komunikace se spotřebiteli.
V kategorii modelových stavebnic Blokees představila společnost Blokees své řady Champion, Legend a Fantastic, které zahrnují oblíbené značky jako Transformers, DC, Mega Man, Saint Seiya, Evangelion a Naruto. Spotřebitelům bylo ukázáno více než 50 produktů. Mezi nimi vzbudily velký zájem fanoušků čtyři nově uvedené položky – včetně Blokees Saint Seiya-Champion Class-12-Phoenix Ikki, Blokees Saint Seiya-Champion Class-14-Andromeda Shun, Blokees DC-Champion Class 05-Batman (HUSH) a Blokees DC-Champion Class 06-Catwoman (Hush).
Společnost Blokees také zdůraznila své řady HERO5 a HERO10, které zahrnují známé značky, včetně Transformers, Saint Seiya a Naruto, a jsou určeny pro spotřebitele sběratelských modelů s hrdinskou tematikou.
Řada DaaLaMode představila množství produktů inspirovaných populárními značkami, jako je Hatsune Miku, které oslovují ženské spotřebitele. Řada TERRAVENTURE zase předvedla modelové stavebnice s motivy přírody a zvířat založené na filmu Jurský svět, čímž dále rozšířila nabídku společnosti Blokees napříč různými segmenty spotřebitelů.
V kategorii Blokees Wheels, která spojuje stavění, hraní a úpravy, jsou produkty rozděleny do sérií C, E a S. Sortiment zahrnuje produkty na základě licencí od Transformers, Ultramana a Batmana, přičemž v budoucnu se chystá spolupráce se značkami Fast & Furious a Ford.
Kromě toho společnost Blokees zdůraznila svůj globální spotřebitelský ekosystém BFC (tvůrce rodiny Blokees). Vybraná díla z 3. ročníku Soutěže o nejlepší výtvor – hvězdná sezóna 2025 od BFC byla poprvé vystavena v Thajsku, což odráží silnou kreativitu a zapojení uživatelů. Oficiálně byl zahájen 4. ročník Soutěže o nejlepší výtvor – období probuzení" 2026 BFC, která dále podporuje globální účast.
V rámci své strategie „Univerzální přitažlivost, postupné stanovování cen, globální propagace" pokračuje Blokees v expanzi v jihovýchodní Asii, Evropě, Severní Americe a Latinské Americe. Thajsko se rychle stává strategickým centrem její regionální expanze, tak jak společnost posiluje jednak inovace produktů, jednak růst poháněný komunitou po celém světě.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2949701/image_5032250_44313405.jpg
