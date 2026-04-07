블로키, 2026 태국 토이 엑스포서 첫선…다양한 제품군 전시

상하이 2026년 4월 7일 /PRNewswire/ -- 조립형 캐릭터 장난감 브랜드 블로키(Blokees)가 4월 2일부터 5일까지 열린 2026 태국 토이 엑스포(Thailand Toy Expo)에서 처음으로 모습을 드러냈다. 블로키는 자사의 양대 카테고리인 Blokees Model Kits와 Blokees Wheels를 공개하고, 울트라맨(Ultraman), 트랜스포머(Transformers), DC(DC), 에반게리온(Evangelion), 나루토(Naruto), 미니언즈(Minions), 쥬라기 월드(Jurassic World), 하츠네 미쿠(Hatsune Miku), 히어로 인피니티(Hero Infinity) 등 전 세계적으로 널리 알려진 17개 IP에 걸친 300종 이상의 다양한 제품 포트폴리오를 선보였다. 이와 함께 신형 모델 키트 4종도 세계 최초로 공개되며 행사장의 주요 하이라이트로 떠올랐다.

배우 마리오 마우러(Mario Maurer)는 블로키 태국 토이 엑스포 개막식에 특별 게스트로 참석해 소비자들과 직접 소통하는 시간도 가졌다.

Blokees Model Kits 부문에서 트랜스포머, DC, 메가맨(Mega Man), 세인트 세이야(Saint Seiya), 에반게리온, 나루토 등 인기 IP를 적용한 Champion, Legend, Fantastic Series를 전시했다. 50종이 넘는 제품이 소비자들에게 소개됐으며, 이 가운데 Blokees Saint Seiya-Champion Class-12-Phoenix Ikki, Blokees Saint Seiya-Champion Class-14-Andromeda Shun, Blokees DC-Champion Class 05-Batman (HUSH), Blokees DC-Champion Class 06-Catwoman (Hush) 등 새롭게 출시된 4개 제품은 팬들의 큰 관심을 끌었다.

블로키는 또한 트랜스포머, 세인트 세이야, 나루토 등 잘 알려진 IP를 적용한 HERO5와 HERO10 시리즈도 집중 소개하며, 영웅을 주제로 한 수집형 모델을 찾는 소비자 수요에 대응했다.

DaaLaMode 시리즈는 하츠네 미쿠 등 인기 IP에서 영감을 받은 다양한 제품군을 선보이며 여성 소비자층의 관심을 겨냥했다. 한편 TERRAVENTURE 시리즈는 쥬라기 월드를 기반으로 한 자연 및 생명체 테마 모델 키트를 선보이며, 다양한 소비자층을 아우르는 블로키의 제품군을 한층 확장했다.

조립, 놀이, 커스터마이징 요소를 결합한 Blokees Wheels 부문에서는 제품이 C, E, S 시리즈로 구성돼 있다. 이 라인업에는 트랜스포머, 울트라맨, 배트맨(Batman) 기반 제품이 포함됐으며, 향후 분노의 질주(Fast & Furious) 및 포드(Ford)와의 협업 제품도 출시될 예정이다.

이와 함께 블로키는 자사의 글로벌 소비자 생태계인 BFC(Blokees Family Creator)도 집중 조명했다. 2025 제3회 BFC 창작 콘테스트 스텔라 시즌(2025 The 3rd BFC Creation Contest Stellar Season)의 선정 작품들이 이번에 처음으로 태국에서 전시됐으며, 이를 통해 강력한 사용자 창의성과 참여도를 보여줬다. 또한 2026 제4회 BFC 창작 콘테스트 각성의 시즌(2026 The 4th BFC Creation Contest Season of Awakening)도 공식적으로 시작되며 전 세계 이용자들의 참여를 더욱 독려하고 있다.

'보편적인 매력, 단계별 가격 책정, 글로벌 프로모션(Universally appealing, Stepwise pricing, Globally promoting)' 전략 아래, 블로키는 동남아시아, 유럽, 북미, 중남미 전역으로 사업을 지속 확대하고 있다. 태국은 블로키의 지역 확장 전략에서 빠르게 핵심 거점으로 부상하고 있으며, 회사는 제품 혁신과 커뮤니티 중심 성장 전략을 바탕으로 전 세계 시장 공략을 강화하고 있다.

SOURCE Blokees