Blokees、2026タイランド・トイ・エキスポ（2026 Thailand Toy Expo）に初出展して複数の製品を展示

上海、2026年4月7日 /PRNewswire/ -- 4月2日から5日まで、組立式キャラクター玩具ブランドであるBlokeesは、2026年タイランド・トイ・エキスポ（2026 Thailand Toy Expo）に初出展しました。Blokeesは、Blokees Model KitsとBlokees Wheelsの2つの主要カテゴリーを発表しました。ウルトラマン、トランスフォーマー、DC、エヴァンゲリオン、NARUTO-ナルト-、ミニオンズ、ジュラシック・ワールド、初音ミク、Hero Infinityなど、世界的に認知された17のIPにわたる300点以上の多様な製品群を紹介しました。また、4つの新モデルキットも世界初公開され、イベントの目玉として注目を集めました。

特別ゲストとしてMario Maurer氏がBlokeesタイランド・トイ・エキスポのオープニングセレモニーに出席し、来場者との交流を行いました。

Blokees Model Kits部門では、Blokeesはトランスフォーマー、DC、ロックマン、聖闘士星矢、エヴァンゲリオン、NARUTO-ナルト-などの人気IPをフィーチャーした、Legend、Fantasticの各シリーズを出展しました。50点以上の製品が来場者に紹介されました。中でも、Blokees聖闘士星矢 Champion Class 12 フェニックス一輝、Blokees聖闘士星矢 Champion Class 14 アンドロメダ瞬、Blokees DC Champion Class 05 バットマン（HUSH）、Blokees DC Champion Class 06 キャットウーマン（HUSH）の4つの新製品は、ファンの強い関心を集めました。

Blokeesはまた、トランスフォーマー、聖闘士星矢、NARUTO-ナルト-などの有名IPをフィーチャーしたHERO5およびHERO10シリーズを強調し、ヒーローをテーマにしたコレクターズモデルの愛好家にアピールしました。

DaaLaModeシリーズは、初音ミクなどの人気IPにインスパイアされた製品群を発表し、女性層にアピールしました。一方、TERRAVENTUREシリーズでは、ジュラシック・ワールドを題材にした自然や生物をテーマにしたモデルキットを発表し、さまざまな消費者層に向けてBlokeesの製品ラインナップをさらに拡大しました。

組み立て、遊び、カスタマイズを統合したBlokees Wheelsカテゴリーでは、製品はC、E、Sの各シリーズに分類されています。ラインナップには、トランスフォーマー、ウルトラマン、バットマンのIPをベースにした製品が含まれており、今後はワイルド・スピードやFordとのコラボレーションも予定されています。

さらに、Blokeesはグローバルな消費者エコシステムであるBFC（Blokees Family Creator）を強調しました。2025年第3回BFCクリエーション・コンテスト「Stellar Season」の入選作品がタイで初公開され、ユーザーの強い創造性とエンゲージメントを反映しました。2026年第4回BFCクリエーション・コンテスト「Season of Awakening」が正式にスタートし、世界中からの参加をさらに募っています。

「普遍的な魅力、段階的な価格設定、グローバルなプロモーション（Universally appealing, Stepwise pricing, Globally promoting）」戦略のもと、Blokeesは東南アジア、ヨーロッパ、北米、中南米で拡大を続けています。タイは、同社が製品革新とコミュニティ主導の成長を世界中で強化する中で、地域拡大の戦略的拠点として急速に成長しています。

SOURCE Blokees