Blokees Tampil Perdana di Thailand Toy Expo 2026, Pamerkan Berbagai Produk

Mario Maurer turut menghadiri sesi pembukaan Blokees Thailand Toy Expo sebagai tamu khusus dan berinteraksi langsung dengan para konsumen.

Untuk kategori produk Blokees Model Kits, Blokees menampilkan seri Champion, Legend, dan Fantastic dengan karakter berlisensi populer seperti Transformers, DC, Mega Man, Saint Seiya, Evangelion, dan Naruto. Lebih dari 50 produk juga diperkenalkan Blokees kepada konsumen. Di antaranya, empat produk terbaru—Blokees Saint Seiya-Champion Class-12-Phoenix Ikki, Blokees Saint Seiya-Champion Class-14-Andromeda Shun, Blokees DC-Champion Class 05-Batman (HUSH), dan Blokees DC-Champion Class 06-Catwoman (Hush)—yang menarik banyak perhatian penggemar.

Blokees juga memamerkan seri HERO5 dan HERO10 dengan karakter terkenal seperti Transformers, Saint Seiya, dan Naruto untuk penggemar koleksi produk bertema hero.

Seri DaaLaMode menghadirkan berbagai produk yang terinspirasi dari karakter populer seperti Hatsune Miku yang menarik minat konsumen perempuan. Sementara itu, seri TERRAVENTURE menampilkan model kit bertema alam dan makhluk berdasarkan Jurassic World sehingga semakin memperluas portofolio produk Blokees untuk berbagai segmen konsumen.

Kategori produk Blokees Wheels memadukan perakitan, permainan, dan kustomisasi, serta terbagi atas seri C, E, dan S. Lini produk ini mencakup sejumlah karakter seperti Transformers, Ultraman, dan Batman, serta kolaborasi mendatang dengan Fast & Furious dan Ford.

Selain itu, Blokees juga menyoroti ekosistem konsumen globalnya, BFC (Blokees Family Creator). Karya terpilih dari ajang "The 3rd BFC Creation Contest Stellar Season 2025" turut dipamerkan di Thailand untuk pertama kalinya. Karya-karya ini mencerminkan kreativitas dan partisipasi pengguna Blokees. Ajang "The 4th BFC Creation Contest Season of Awakening 2026" telah resmi diluncurkan untuk mendorong partisipasi global yang lebih luas.

Melalui strategi "Daya Tarik Universal, Harga Produk Berjenjang, serta Promosi Global", Blokees terus memperluas jangkauan di Asia Tenggara, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Latin. Thailand kini berkembang pesat sebagai pusat strategis dalam ekspansi regional Blokees, seiring dengan penguatan inovasi produk dan pengembangan komunitas di seluruh dunia.

