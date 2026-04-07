Компания Blokees дебютировала на Thailand Toy Expo 2026 года, представив несколько продуктов

ШАНХАЙ, 7 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Со 2 по 5 апреля бренд игрушек для сборки персонажей Blokees дебютировал на Thailand Toy Expo 2026 года. Компания Blokees представила две основные категории — модельные наборы Blokees и колеса Blokees, выделив разнообразную матрицу продуктов из более чем 300 продуктов по 17 всемирно признанным франшизам, включая Ultraman, Transformers, DC, Evangelion, Naruto, Minions, Jurassic World, Hatsune Miku и Hero Infinity. Четыре новых модельных комплекта также дебютировали во всем мире, став ключевыми моментами мероприятия.

Марио Маурер (Mario Maurer) присутствовал на церемонии открытия Blokees Thailand Toy Expo в качестве специального гостя и участвовал в интерактивном общении с потребителями.

В категории «Модельные комплекты Blokees» компания Blokees выставила свои серии Champion, Legend и Fantastic, в которых представлены популярные франшизы, такие как Transformers, DC, Mega Man, Saint Seiya, Evangelion и Naruto. Потребителям было представлено более 50 продуктов. Среди них четыре недавно выпущенных товара, включая Blokees Saint Seiya-Champion Class-12-Phoenix Ikki, Blokees Saint Seiya-Champion Class-14-Andromeda Shun, Blokees DC-Champion Class 05-Batman (HUSH) и Blokees DC-Champion Class 06-Catwoman (Hush), вызвали большой интерес у поклонников.

Компания Blokees также выделила свои серии HERO5 и Hero10, в которых представлены известные франшизы, включая Transformers, Saint Seiya и Naruto, предназначенные для потребителей коллекционных моделей с героями.

Серия DaaLaMode представила ряд продуктов, вдохновленных популярными франшизами, таких как Hatsune Miku, привлекательных для женщин-потребителей. Между тем, серия TERRAVENTURE представила наборы моделей на тему природы и существ, основанные на Jurassic World, что еще больше расширило предложения Blokees в различных потребительских сегментах.

В категории «Колеса Blokees», которая объединяет конструкцию, игру и настройку, продукты организованы в серии C, E и S. В линейку входят предложения франшиз от Transformers, Ultraman и Batman, а также предстоящие совместные проекты с Fast & Furious и Ford.

Кроме того, компания Blokees выделила свою глобальную потребительскую экосистему BFC (Blokees Family Creator). Отобранные работы 3-го сезона 2025 года BFC Creation Contest Stellar были впервые выставлены в Таиланде, что отражает высокий уровень креативности и вовлеченности пользователей. 4-ый сезон 2026 года BFC Creation Contest — Awakening — официально стартовал, что еще больше поощряет глобальное участие.

В рамках своей стратегии «Привлекательная универсальность, ступенчатое ценообразование, глобальная реклама» Blokees продолжает расширяться в Юго-Восточной Азии, Европе, Северной Америке и Латинской Америке. Таиланд быстро становится стратегическим центром региональной экспансии, поскольку компания укрепляет как инновационные продукты, так и рост, ориентированный на сообщество, во всем мире.

