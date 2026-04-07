Компания Blokees дебютировала на Thailand Toy Expo 2026 года, представив несколько продуктов

News provided by

Blokees

Apr 07, 2026, 03:09 ET

ШАНХАЙ, 7 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Со 2 по 5 апреля бренд игрушек для сборки персонажей Blokees дебютировал на Thailand Toy Expo 2026 года. Компания Blokees представила две основные категории — модельные наборы Blokees и колеса Blokees, выделив разнообразную матрицу продуктов из более чем 300 продуктов по 17 всемирно признанным франшизам, включая Ultraman, Transformers, DC, Evangelion, Naruto, Minions, Jurassic World, Hatsune Miku и Hero Infinity. Четыре новых модельных комплекта также дебютировали во всем мире, став ключевыми моментами мероприятия.

Continue Reading
image_5032250_44313405
Марио Маурер (Mario Maurer) присутствовал на церемонии открытия Blokees Thailand Toy Expo в качестве специального гостя и участвовал в интерактивном общении с потребителями.

В категории «Модельные комплекты Blokees» компания Blokees выставила свои серии Champion, Legend и Fantastic, в которых представлены популярные франшизы, такие как Transformers, DC, Mega Man, Saint Seiya, Evangelion и Naruto. Потребителям было представлено более 50 продуктов. Среди них четыре недавно выпущенных товара, включая Blokees Saint Seiya-Champion Class-12-Phoenix Ikki, Blokees Saint Seiya-Champion Class-14-Andromeda Shun, Blokees DC-Champion Class 05-Batman (HUSH) и Blokees DC-Champion Class 06-Catwoman (Hush), вызвали большой интерес у поклонников.

Компания Blokees также выделила свои серии HERO5 и Hero10, в которых представлены известные франшизы, включая Transformers, Saint Seiya и Naruto, предназначенные для потребителей коллекционных моделей с героями.

Серия DaaLaMode представила ряд продуктов, вдохновленных популярными франшизами, таких как Hatsune Miku, привлекательных для женщин-потребителей. Между тем, серия TERRAVENTURE представила наборы моделей на тему природы и существ, основанные на Jurassic World, что еще больше расширило предложения Blokees в различных потребительских сегментах.

В категории «Колеса Blokees», которая объединяет конструкцию, игру и настройку, продукты организованы в серии C, E и S. В линейку входят предложения франшиз от Transformers, Ultraman и Batman, а также предстоящие совместные проекты с Fast & Furious и Ford.

Кроме того, компания Blokees выделила свою глобальную потребительскую экосистему BFC (Blokees Family Creator). Отобранные работы 3-го сезона 2025 года BFC Creation Contest Stellar были впервые выставлены в Таиланде, что отражает высокий уровень креативности и вовлеченности пользователей. 4-ый сезон 2026 года BFC Creation Contest — Awakening — официально стартовал, что еще больше поощряет глобальное участие.

В рамках своей стратегии «Привлекательная универсальность, ступенчатое ценообразование, глобальная реклама» Blokees продолжает расширяться в Юго-Восточной Азии, Европе, Северной Америке и Латинской Америке. Таиланд быстро становится стратегическим центром региональной экспансии, поскольку компания укрепляет как инновационные продукты, так и рост, ориентированный на сообщество, во всем мире.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2949701/image_5032250_44313405.jpg

Also from this source

Firma Blokees zadebiutowała na targach Thailand Toy Expo 2026, prezentując liczne produkty

SZANGHAJ, 7 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ – W dniach od 2 do 5 kwietnia marka zabawek do składania Blokees zadebiutowała na Thailand Toy Expo 2026....
Společnost Blokees se poprvé představila na Thajském veletrhu hraček 2026, kde vystavovala celou řadu produktů

Ve dnech 2. až 5. dubna se značka sestavitelných figurek Blokees poprvé představila na Thajském veletrhu hraček 2026. Blokees představila své dvě...
More Releases From This Source

Explore

Toys

Toys

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Retail

Retail

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics