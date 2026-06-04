PARIS, 4 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Haier, a marca líder mundial em eletrodomésticos há 17 anos consecutivos*, confirmou seu papel como Parceira Oficial de Roland Garros 2026, reforçando sua estratégia esportiva global de longo prazo e o compromisso de conectar tecnologia premium à vida cotidiana.

Haier confirma parceria oficial com Roland Garros 2026, levando inovação orientada pelo cuidado a públicos de todo o mundo (PRNewsfoto/Haier Group) Haier reforça compromisso de integrar tecnologia premium ao dia a dia (PRNewsfoto/Haier Group)

Como um dos torneios de tênis mais prestigiados do mundo, Roland Garros se destaca como uma plataforma única onde excelência esportiva, inovação e estilo de vida convergem. Por meio desta parceria, a Haier continua a fortalecer sua presença internacional de marca, ao mesmo tempo em que demonstra como tecnologias conectadas e centradas nas pessoas elevam o cotidiano com cuidado atento e experiências intuitivas.

Guiada pelo seu slogan global "Conecte-se com os campeões", a Haier construiu um portfólio abrangente de parcerias esportivas internacionais, abrangendo grandes eventos globais de tênis, incluindo o Australian Open, o Mutua Madrid Open, o Rolex Paris Masters e o Nitto ATP Finals. Essas parcerias refletem o compromisso da Haier com excelência, precisão, resiliência e inovação contínua.

"Roland Garros reúne excelência, paixão e inovação em um palco verdadeiramente global", disse Antony Peart, Diretor de Marca e Comunicação da Haier Europe. "Como parceira oficial mais uma vez, aprofundamos nosso compromisso de longa data com o esporte e aproximamos nossa tecnologia conectada centrada nas pessoas de consumidores, parceiros e torcedores em todo o mundo."

"Gostaríamos de agradecer à Haier, parceira oficial do torneio, por apoiar esta mais recente edição de Roland Garros. Desde o início em 2023, nossa parceria, impulsionada pela inovação, tornou-se cada vez mais significativa ano após ano. Este ano, os espectadores em Porte d'Auteuil poderão desfrutar das diversas atividades oferecidas pela Haier tanto dentro do estádio quanto na Tribune Concorde, para uma experiência ainda mais intensa de 'Roland Garros'", declarou Gilles Moretton, presidente da Federação Francesa de Tênis.

Ao longo de Roland Garros 2026, a Haier manterá uma presença totalmente integrada e de alta visibilidade em todo o local do torneio e na cidade de Paris, apresentando suas mais recentes inovações de várias categorias na quadra e oferecendo experiências interativas para os torcedores na Fan Village.

A coleção Haier Horizon é um exemplo concreto de como o cuidado se traduz em inovação de produto. Com tecnologias avançadas de refrigeração e preservação, além de um design sofisticado, a linha de refrigeradores prolonga a frescura dos alimentos, ao mesmo tempo em que ajuda os usuários a reduzir o desperdício e gerenciar os alimentos de forma mais eficiente. Também estão em exibição Winery 7, I-Pro Shine Biovitae, Couture Collection 11 e Forni ID Serie 6, abrangendo armazenamento de vinhos, lava-louças, lavanderia e eletrodomésticos premium de cozinha.

Além do estádio, a Haier leva o espírito do torneio ao coração de Paris, na Place de la Concorde, sede da zona de torcedores ao ar livre, Tribune Concorde da FFT. Ali, a Haier apresenta seu motorhome personalizado, com demonstrações de produtos ao vivo e ativações interativas que conectam seus eletrodomésticos inteligentes aos valores de esporte, inovação e cuidado.

Com presença em mais de 200 países e regiões, a Haier alcançou um crescimento global notável por meio da construção independente de marca. A Haier ocupa o 1º lugar em 8 mercados, incluindo China, EUA, Austrália e Tailândia; o Top 3 em 12 mercados, incluindo Itália, Japão e Nigéria, e o Top 5 em 8 mercados, incluindo Alemanha, Marrocos e Arábia Saudita.

A parceria da Haier com Roland Garros é parte de uma estratégia global mais ampla de esportes que agora abrange quatro dos principais eventos de tênis do mundo, conectando esporte, estilo de vida e inovações em vida inteligente diretamente a consumidores e torcedores em todo o mundo.

Para mais informações sobre a Haier, visite https://www.haier.com/eg/.

Sobre o Haier Group

Fundado em 1984, o Haier Group é um fornecedor global líder de soluções para uma vida melhor e transformação digital, com o propósito de "Mais Criação, Mais Possibilidades". A empresa estabeleceu 10 centros de P&D, 35 parques industriais e 173 centros de fabricação, alcançando uma receita global de US$ 59,8 bilhões em 2025. A Haier é classificada no Top 100 das Marcas Globais Mais Valiosas da Kantar BrandZ por 8 anos consecutivos. Além disso, a Haier mantém a posição nº 1 no ranking global de eletrodomésticos da Euromonitor por 17 anos consecutivos. A Haier possui 8 empresas listadas em bolsa, com sua subsidiária Haier Smart Home incluída na Fortune Global 500 e nas Empresas Mais Admiradas do Mundo da Fortune.

*Fonte: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 2026 Edition; participação percentual em unidades, dados de volume de vendas de 2025

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2994288/0603.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2994289/0603_____2.jpg

FONTE Haier Group