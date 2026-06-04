Haier wird offizieller Partner von Roland-Garros 2026 und bringt pflegeorientierte Innovationen für das Publikum in aller Welt

PARIS, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Haier, seit 17 Jahren in Folge* die weltweit führende Marke für große Haushaltsgeräte, hat seine Rolle als offizieller Partner von Roland-Garros 2026 bestätigt und damit seine langfristige globale Sportstrategie und sein Engagement für die Verbindung von Spitzentechnologie mit dem täglichen Leben bekräftigt.

Haier Confirms Official Partner of Roland-Garros 2026, Bringing Care-Driven Innovation to Audiences Worldwide Haier Commits to Connecting Premium Technology with Everyday Life

Als eines der prestigeträchtigsten Tennisturniere der Welt ist Roland-Garros eine einzigartige Plattform, auf der sportliche Höchstleistungen, Innovation und Lifestyle aufeinandertreffen. Durch diese Partnerschaft stärkt Haier weiterhin seine internationale Markenpräsenz und zeigt, wie vernetzte, auf den Menschen ausgerichtete Technologien das tägliche Leben mit durchdachter Pflege und intuitiven Erlebnissen verbessern.

Unter dem Motto „Play with the Number Ones" (Spiel mit den Spitzenreitern) hat Haier ein umfassendes internationales Sportpartnerschaftsportfolio aufgebaut, das sich auf die wichtigsten Tennisveranstaltungen der Welt erstreckt, darunter die Australian Open, die Mutua Madrid Open, die Rolex Paris Masters und die Nitto ATP Finals. Diese Partnerschaften spiegeln das Engagement von Haier für Spitzenleistungen, Präzision, Widerstandsfähigkeit und kontinuierliche Innovation wider.

„Roland-Garros bringt Exzellenz, Leidenschaft und Innovation auf einer wahrhaft globalen Bühne zusammen", sagte Antony Peart, Direktor für Marke und Kommunikation bei Haier Europe. „Als offizieller Partner vertiefen wir erneut unser langjähriges Engagement für den Sport und bringen unsere vernetzte Technologie, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht, den Verbrauchern, Partnern und Fans weltweit näher."

„Wir möchten Haier, dem offiziellen Partner des Turniers, dafür danken, dass er uns bei dieser jüngsten Ausgabe von Roland-Garros unterstützt. Seit ihrem Beginn im Jahr 2023 ist unsere Partnerschaft, die von Innovationen getragen wird, gewachsen zunehmend Jahr für Jahr bedeutungsvoller. In diesem Jahr können die Zuschauer an der Porte d'Auteuil die zahlreichen von Haier angebotenen Aktivitäten sowohl im Stadion als auch auf der Tribüne Concorde genießen, um Roland-Garros noch intensiver zu erleben", erklärte Gilles Moretton, Präsident des französischen Tennisverbands.

Während des Roland-Garros-Turniers 2026 wird Haier auf dem gesamten Turniergelände und in der Stadt Paris eine vollständig integrierte, öffentlichkeitswirksame Präsenz zeigen, seine neuesten kategorieübergreifenden Innovationen auf dem Platz präsentieren und den Fans im Fan Village interaktive Erlebnisse bieten.

Die Haier Horizon Collection ist ein konkretes Beispiel dafür, wie sich Sorgfalt in Produktinnovation niederschlägt. Mit fortschrittlichen Kühl- und Konservierungstechnologien und einem ausgeklügelten Design sorgt die Kühlschrankserie für längere Frische und hilft den Nutzern, Lebensmittelabfälle zu reduzieren und effizienter zu verwalten. Außerdem werden Winery 7, I-Pro Shine Biovitae, Couture Collection 11 und Forni ID Serie 6 ausgestellt, die die Bereiche Weinlagerung, Geschirrspülen, Wäschewaschen und hochwertige Kochgeräte abdecken.

Außerhalb des Stadions bringt Haier den Geist des Turniers in das Herz von Paris, auf den Place de la Concorde, wo sich die Open-Air-Fanzone Tribune Concorde der FFT befindet. Hier präsentiert Haier sein maßgeschneidertes Wohnmobil mit Live-Produktpräsentationen und interaktiven Aktionen, die seine intelligenten Geräte mit den Werten Sport, Innovation und Pflege verbinden.

Mit einer Präsenz in mehr als 200 Ländern und Regionen hat Haier durch den Aufbau unabhängiger Marken ein bemerkenswertes globales Wachstum erzielt. Haier ist die Nr. 1 in 8 Märkten, darunter China, die USA, Australien und Thailand; Top 3 in 12 Märkten, darunter Italien, Japan und Nigeria, und Top 5 in 8 Märkten, darunter Deutschland, Marokko und Saudi-Arabien.

Die Partnerschaft von Haier mit Roland-Garros ist Teil einer umfassenderen globalen Sportstrategie, die sich mittlerweile auf vier der weltweit wichtigsten Tennisveranstaltungen erstreckt und die Innovationen aus den Bereichen Sport, Lifestyle und Smart Living direkt an Verbraucher und Fans in aller Welt vermittelt.

Für weitere Informationen über Haier besuchen Sie bitte https://www.haier.com/eg/.

Informationen zur Haier Group

Die 1984 gegründete Haier Group ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für mehr Lebensqualität und digitale Transformation, deren Leitbild „Mehr Kreativität, mehr Möglichkeiten" lautet. Das Unternehmen verfügt über 10 Forschungs- und Entwicklungszentren, 35 Industrieparks und 173 Produktionsstätten und erzielte 2025 einen weltweiten Umsatz von 59,8 Milliarden US-Dollar. Haier wurde acht Jahre in Folge in die Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands aufgenommen. Darüber hinaus steht Haier seit 17 Jahren in Folge auf Platz 1 der Euromonitor Global Major Appliances Brand. Haier verfügt über acht börsennotierte Unternehmen, wobei die Tochtergesellschaft Haier Smart Home sowohl in der Fortune Global 500-Liste als auch in der Liste der World's Most Admired Companies von Fortune aufgeführt ist.

* Quelle: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 2026 Edition; % Stückanteil, 2025 Volumenumsatzdaten

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