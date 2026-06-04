Haier sa stáva oficiálnym partnerom Roland-Garros 2026 - inovácie zamerané na starostlivosť pre publikum po celom svete
News provided byHaier Group
Jun 04, 2026, 10:45 ET
PARÍŽ, 4. jún 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Haier, svetová jednotka v oblasti veľkých domácich spotrebičov už 17 rokov po sebe*, potvrdila svoju rolu oficiálneho partnera Roland-Garros 2026, čím posilnila svoju dlhodobú globálnu športovú stratégiu a odhodlanie prepojiť prémiové technológie s každodenným životom.
Ako jeden z najprestížnejších tenisových turnajov na svete predstavuje Roland-Garros jedinečnú platformu, kde sa stretáva športový výkon, inovácie a životný štýl. Týmto partnerstvom Haier naďalej upevňuje medzinárodnú prítomnosť svojej značky a zároveň ukazuje, ako prepojené technológie zamerané na ľudí pozdvihujú každodenný život vďaka premyslenej starostlivosti a intuitívnym zážitkom.
V súlade so svojím globálnym sloganom „Hrajte s jednotkami" si spoločnosť Haier vybudovala komplexné portfólio medzinárodných športových partnerstiev, ktoré zahŕňa významné svetové tenisové podujatia vrátane Australian Open, Mutua Madrid Open, Rolex Paris Masters a Nitto ATP Finals. Tieto partnerstvá odrážajú záväzok spoločnosti Haier k výkonu, presnosti, odolnosti a neustálym inováciám.
„Roland-Garros spája výkon, vášeň a inovácie na skutočne globálnej scéne," povedal Antony Peart, riaditeľ pre značku a komunikáciu v Haier Europe. „Ako oficiálny partner opäť prehlbujeme svoj dlhodobý záväzok voči športu a prinášame prepojenú technológiu, zameranú v prvom rade na ľudí, bližšie k spotrebiteľom, partnerom a fanúšikom po celom svete."
„Chceli by sme sa poďakovať spoločnosti Haier, oficiálnemu partnerovi turnaja, za podporu v najnovšom ročníku Roland-Garros. Odkedy sa v roku 2023 naše partnerstvo začalo, je neustále poháňané inováciami a rok čo rok nadobúda čoraz väčší význam. Tento rok si diváci na štadióne Porte d'Auteuil budú môcť vychutnať množstvo aktivít, ktoré spoločnosť Haier ponúka na štadióne aj na Tribune Concorde, a užiť si tak ešte intenzívnejší zážitok „Roland Garros"," vyhlásil Gilles Moretton, prezident Francúzskej tenisovej federácie.
Počas celého turnaja Roland-Garros 2026 si spoločnosť Haier udrží plne integrovanú a viditeľnú prítomnosť v celom dejisku turnaja ako aj v Paríži, pričom bude prezentovať svoje aktuálne inovácie rôznych kategórií na kurtoch a poskytovať interaktívne zážitky pre fanúšikov vo Fan Village.
Kolekcia Haier Horizon je konkrétnym príkladom toho, ako sa starostlivosť premieta do inovácie produktov. Vďaka pokročilým technológiám chladenia a konzervácie so sofistikovaným dizajnom predlžuje rad chladničiek čerstvosť potravín a zároveň pomáha používateľom znižovať odpad a efektívnejšie spravovať zásoby. Okrem toho sú vystavené ďalšie produkty, ako vinotéka Winery 7, umývačka riadu I-Pro Shine Biovitae, pračka Couture Collection 11 a prémiové kuchynské spotrebiče Forni ID Serie 6.
Okrem štadióna prináša Haier duch turnaja aj do srdca Paríža na Place de la Concorde, kde sa nachádza vonkajšia fanúšikovská zóna FFT Tribune Concorde. Haier tu predstavuje svoj obytný automobil upravený na mieru so živými prezentáciami produktov a interaktívnymi aktiváciami, ktoré spájajú inteligentné spotrebiče s hodnotami športu, inovácie a starostlivosti.
S pôsobnosťou vo viac ako 200 krajinách a regiónoch dosiahla značka Haier pozoruhodný globálny rast prostredníctvom budovania nezávislej značky. Spoločnosť Haier si získala prvenstvo na 8 trhoch vrátane Číny, USA, Austrálie a Thajska; 3. miesto na 12 trhoch vrátane Talianska, Japonska a Nigérie a 5. miesto na 8 trhoch vrátane Nemecka, Maroka a Saudskej Arábie.
Partnerstvo spoločnosti Haier s Roland-Garros je súčasťou širšej globálnej športovej stratégie, ktorá aktuálne zahŕňa štyri popredné svetové tenisové podujatia a spája šport, životný štýl a inovácie v oblasti inteligentného bývania priamo so spotrebiteľmi a fanúšikmi po celom svete.
Viac informácií o spoločnosti Haier nájdete na stránke https://www.haier.com/eg/.
O skupine Haier Group
Skupina Haier Group bola založená v roku 1984 a je popredným svetovým poskytovateľom riešení pre lepší život a digitálnu transformáciu s mottom „viac tvorivosti, viac možností". Spoločnosť zriadila 10 centier výskumu a vývoja, 35 priemyselných parkov a 173 výrobných centier a v roku 2025 dosiahla globálne tržby vo výške 59,8 miliardy USD. Spoločnosť Haier sa už 8 rokov po sebe umiestnila v rebríčku Kantar BrandZ Top 100 najhodnotnejších globálnych značiek. Okrem toho sa Haier už 17 rokov po sebe drží na prvom mieste v kategórii značiek veľkých spotrebičov Euromonitor Global Major Appliances. Haier má 8 kótovaných spoločností a jej dcérska spoločnosť Haier Smart Home je zaradená medzi spoločnosti Fortune Global 500 a Fortune World's Most Admired Companies.
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*Zdroj: Euromonitor International Limited; Domáce spotrebiče, vydanie 2026; % podiel na trhu, údaje o objeme predaja za rok 2025
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2994239/0603.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2994238/0603_____2.jpg
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