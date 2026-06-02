CIDADE DE HO CHI MINH, Vietnã, 2º de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Para atender à demanda dos consumidores vietnamitas por soluções versáteis de conservação de alimentos frescos em diversos cenários, a Haier lançou sua série premium de geladeiras Horizon Collection no Vietnã em 29 de maio, marcando a primeira etapa no mercado do Sudeste Asiático. Desde o seu lançamento inicial no Observatório Real de Greenwich, no Reino Unido, passando por sua introdução completa no mercado europeu, até o lançamento atual no Vietnã, a série Horizon está expandindo rapidamente sua presença global para oferecer a mais consumidores uma experiência de alta qualidade na preservação do frescor dos alimentos.

Haier lança o refrigerador Horizon no Vietnã, estabelecendo novos padrões de frescor e design em eletrodomésticos (PRNewsfoto/Haier Group) Haier lança o refrigerador Horizon no Vietnã, estabelecendo novos padrões de frescor e design em eletrodomésticos (PRNewsfoto/Haier Group)

Quatro cenários para atender às demandas tropicais de frescor

O clima quente e úmido do Sudeste Asiático pede bebidas geladas e ingredientes variados e superfrescos. A série Horizon da Haier vem equipada com uma tecnologia inovadora de preservação do frescor e oferece quatro soluções adaptadas a diferentes situações do dia a dia.

Ela conta com a tecnologia HCS, pioneira à nível mundial da Haier, para controle de umidade e conservação do frescor por meio de controle magnético, mantendo frutas e legumes frescos por até 7 dias e preservando o sabor original da carne fresca por 10 dias. Essa tecnologia magnética ganhou uma medalha de ouro na Exposição Internacional de Invenções de Genebra e possui certificação VDE por preservar mais de 95% das proteínas da carne. Possui também o primeiro sistema de produção de gelo montado na porta do setor, totalmente separado da área de armazenamento de alimentos para evitar a contaminação por odores e produzir gelo limpo rapidamente.

Oferecendo uma grande capacidade de até 716 litros, prateleiras ajustáveis e compartimentos profundos nas portas, o refrigerador armazena facilmente as compras de uma semana inteira para toda a família — incluindo garrafas verticais de 1,5 litro. Alguns modelos contam com a tecnologia AI Vision, que reconhece e registra automaticamente o tipo e a quantidade dos ingredientes, tornando a gestão dos alimentos simples e prática.

Enquanto isso, a Haier também apresentou suas soluções de eletrodomésticos da série Space Fit no evento de lançamento da série Horizon; o refrigerador dessa série conta com a tecnologia original da Haier de preservação completa do frescor com IA, que mantém as variações de temperatura abaixo de 1 °C. Mesmo após um mês congelado, o bife permanece macio, vermelho e suculento quando descongelado, sem perda de nutrientes.

Vietnã, o trampolim estratégico para a expansão regional da Haier no segmento premium

O Vietnã é o maior mercado de geladeiras de luxo do Sudeste Asiático, respondendo por mais da metade das vendas regionais. Em janeiro de 2026, as vendas de geladeiras da Haier no Vietnã dobraram em relação ao mês anterior e aumentaram mais de 60% em relação ao mesmo período do ano anterior, consolidando ainda mais sua posição como líder de mercado na região. Nas lojas, demonstrações comparativas permitem que os clientes experimentem a tecnologia de conservação de alimentos da Haier. Em apenas cinco semanas, a série Space Fit igualou os números de exposição em lojas que os concorrentes alcançaram em oito meses e atingiu vendas cinco vezes superiores às deles, liderando a modernização das casas inteligentes no Vietnã.

Já líder tanto em participação de mercado quanto em crescimento no Vietnã, a Haier ampliará ainda mais sua linha de produtos para atender à crescente demanda por conservação de alimentos frescos com a nova série Horizon, seu principal produto a nível global.

Além disso, a Haier Smart Home lançou oficialmente a marca Haier no Vietnã em 2025 e firmou uma parceria estratégica com a DMX, a principal rede varejista de eletrodomésticos do país. Suas lavadoras AQUA já detêm a maior participação de mercado do país.

Em abril de 2026, a Haier ocupava o primeiro lugar em participação de mercado geral no Sudeste Asiático, com um crescimento superior a 40% no Vietnã, na Malásia e em outros mercados. Após o Vietnã, a série Horizon será lançada na Indonésia e na Tailândia, consolidando a liderança da Haier no segmento premium em toda a região.

O lançamento da série Horizon marca a transição do segmento de geladeiras da Haier no Sudeste Asiático, passando de líder em volume de vendas para uma marca premium. Daqui para frente, a Haier continuará focada no usuário, aprofundará a inovação local e as melhorias na marca para consolidar sua liderança no mercado e, com inovações de ponta em constante desenvolvimento e experiências aprimoradas baseadas em cenários, a Haier pretende oferecer conservação de alta qualidade, estética na cozinha e crescimento sustentável para seus parceiros.

Acesse https://www.haier.com/global/.

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FONTE Haier Group