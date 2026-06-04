Haier Sahkan Peranan sebagai Rakan Rasmi Roland-Garros 2026, Bawakan Inovasi Berteraskan Penjagaan kepada Audiens Seluruh Dunia

PARIS, 4 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Haier, jenama No.1 di dunia bagi peralatan rumah utama selama 17 tahun berturut-turut*, mengesahkan peranannya sebagai Rakan Rasmi Roland-Garros 2026, sekali gus mengukuhkan strategi sukan global jangka panjangnya serta komitmennya untuk menghubungkan teknologi premium dengan kehidupan seharian.

Haier Confirms Official Partner of Roland-Garros 2026, Bringing Care-Driven Innovation to Audiences Worldwide (PRNewsfoto/Haier Group) Haier Commits to Connecting Premium Technology with Everyday Life (PRNewsfoto/Haier Group)

Sebagai salah satu kejohanan tenis paling berprestij di dunia, Roland-Garros berperanan sebagai platform unik yang menghimpunkan kecemerlangan sukan, inovasi dan gaya hidup. Melalui kerjasama ini, Haier terus memperkukuh kehadiran jenama antarabangsanya sambil memaparkan bagaimana teknologi terhubung yang berpusatkan manusia dapat meningkatkan kehidupan harian melalui penjagaan yang penuh perhatian dan pengalaman intuitif.

Berpandukan slogan globalnya iaitu "Play with the Number Ones" ("Bermain bersama Nombor Satu"), Haier membina portfolio kerjasama sukan antarabangsa komprehensif yang merangkumi kejohanan tenis global yang utama termasuk Terbuka Australia, Terbuka Mutua Madrid, Rolex Paris Masters dan Nitto ATP Finals. Kerjasama ini mencerminkan komitmen Haier terhadap kecemerlangan, ketepatan, daya tahan dan inovasi berterusan.

"Roland-Garros menghimpunkan kecemerlangan, semangat dan inovasi di pentas yang benar-benar bersifat global," kata Antony Peart, Pengarah Jenama dan Komunikasi di Haier Europe. "Sekali lagi berperanan sebagai Rakan Rasmi, kami memperteguh komitmen kami sejak dahulu lagi terhadap sukan dan membawa teknologi terhubung yang mengutamakan manusia lebih dekat kepada pengguna, rakan kongsi dan peminat di seluruh dunia."

"Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Haier, Rakan Rasmi kejohanan ini, kerana menyokong kami dalam edisi terkini Roland-Garros ini. Sejak ia bermula pada 2023, kerjasama kami, yang didorong oleh inovasi, menjadi semakin bermakna tahun demi tahun. Tahun ini, para penonton di Porte d'Auteuil akan berpeluang menikmati banyak aktiviti yang ditawarkan oleh Haier di dalam stadium dan juga di Tribune Concorde, demi merasai pengalaman 'Roland-Garros' yang lebih sengit," seperti yang dimaklumkan oleh Gilles Moretton, Presiden Persekutuan Tenis Perancis.

Sepanjang Roland-Garros 2026 berlangsung, Haier akan mengekalkan kehadiran bersepadu sepenuhnya dan tampak jelas di seluruh tempat kejohanan serta bandar Paris, dengan mempamerkan inovasi rentas kategori yang terkini di gelanggang dan turut membawakan pengalaman peminat yang interaktif di Fan Village.

Haier Horizon Collection merupakan contoh mantap bagaimana konsep penjagaan diterjemahkan kepada inovasi produk. Menampilkan teknologi penyejukan dan pemeliharaan makanan yang canggih dengan reka bentuk sofistikated, rangkaian peti sejuk ini dapat memanjangkan kesegaran sambil membantu pengguna mengurangkan pembaziran dan mengendalikan makanan dengan lebih cekap. Turut dipamerkan ialah Winery 7, I-Pro Shine Biovitae, Couture Collection 11 dan Forni ID Serie 6, yang merangkumi kategori penyimpanan wain, pencucian pinggan mangkuk, dobi-mendobi dan peralatan memasak premium.

Di luar stadium, Haier membawa semangat kejohanan ke tengah-tengah Paris di Place de la Concorde, pusat kepada zon peminat terbuka Tribune Concorde FFT. Di sini, Haier mempersembahkan Motorhome tersuainya, menampilkan pameran produk secara langsung dan pengaktifan interaktif yang menghubungkan peralatan pintarnya dengan nilai sukan, inovasi dan penjagaan.

Dengan jejak yang meliputi lebih 200 negara dan wilayah, Haier telah mencapai pertumbuhan global yang luar biasa melalui pembangunan jenama secara bebas. Haier menduduki tempat No.1 di lapan pasaran, termasuk China, A.S., Australia dan Thailand; berada dalam kelompok tiga teratas di 12 pasaran, termasuk Itali, Jepun dan Nigeria; serta berada dalam kelompok lima teratas di lapan pasaran, termasuk Jerman, Maghribi dan Arab Saudi.

Kerjasama Haier dengan Roland-Garros merupakan sebahagian daripada strategi sukan global yang lebih luas yang kini merangkumi empat kejohanan tenis utama dunia, sekali gus menghubungkan inovasi sukan, gaya hidup dan kehidupan pintar terus kepada pengguna dan peminat di seluruh dunia.

Untuk maklumat lanjut mengenai Haier, sila layari https://www.haier.com/eg/.

Latar Belakang Haier Group

Ditubuhkan pada tahun 1984, Haier Group merupakan penyedia global terkemuka bagi penyelesaian transformasi kehidupan dan digital yang lebih baik, dengan tujuan untuk mencapai "More Creation, More Possibilities" ("Lebih Banyak Ciptaan, Lebih Banyak Kemungkinan"). Syarikat menubuhkan 10 pusat penyelidikan dan pembangunan (R&D), 35 taman industri dan 173 pusat pembuatan, serta mencapai hasil global sebanyak USD 59.8 bilion pada tahun 2025. Haier turut tersenarai dalam Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands selama lapan tahun berturut-turut. Selain itu, Haier telah menduduki kedudukan No.1 dalam senarai Euromonitor Global Major Appliances Brand selama 17 tahun berturut-turut. Haier mempunyai lapan syarikat tersenarai, manakala subsidiarinya, Haier Smart Home, disenaraikan antara Fortune Global 500 dan Fortune World's Most Admired Companies.

*Sumber: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 2026 Edition; % bahagian unit, data jualan volum 2025

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