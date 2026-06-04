Haier подтверждает статус официального партнера Roland-Garros 2026, представляя мировому сообществу инновации с заботой о пользователе

ПАРИЖ, 4 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Haier, уже 17-й год подряд занимающая первое место в мире среди брендов крупной бытовой техники*, подтвердила свой статус официального партнера турнира Roland-Garros 2026, укрепляя тем самым свою долгосрочную глобальную спортивную стратегию и приверженность превращению передовых технологий в часть повседневной жизни человека.

Haier Confirms Official Partner of Roland-Garros 2026, Bringing Care-Driven Innovation to Audiences Worldwide Haier Commits to Connecting Premium Technology with Everyday Life

Будучи одним из самых престижных теннисных турниров в мире, Roland-Garros представляет собой уникальную площадку, где пересекаются спортивное мастерство, инновации и стиль жизни. В рамках этого партнерства Haier продолжает укреплять международное присутствие своего бренда, демонстрируя, каким образом интеллектуальные технологии, ориентированные на человека, делают повседневную жизнь более комфортной благодаря продуманной заботе и интуитивно понятному взаимодействию с пользователем.

Руководствуясь своим глобальным девизом «Играть с лучшими» (Play with the Number Ones), компания Haier сформировала масштабный международный портфель спортивных партнерств, охватывающий крупнейшие мировые теннисные турниры, включая Australian Open, Mutua Madrid Open, Rolex Paris Masters и Nitto ATP Finals. Эти партнерские отношения отражают стремление Haier к совершенству, точности, надежности и непрерывным инновациям.

«Roland-Garros объединяет совершенство, страсть и инновации на поистине мировой арене, — заявил Энтони Пирт (Antony Peart), директор по развитию бренда и коммуникациям Haier Europe. — Вновь став официальным партнером, мы углубляем нашу давнюю приверженность спорту и приближаем наши интеллектуальные технологические решения, ориентированные на человека, к потребителям, партнерам и болельщикам во всем мире».

«Мы хотели бы поблагодарить Haier, официального партнера турнира, за поддержку Roland-Garros в этом году. С момента начала нашего сотрудничества в 2023 году это партнерство, основанное на инновациях, с каждым годом становится все более значимым. В этом году зрители на стадионе «Порт д'Отёй» (Porte d'Auteuil) смогут принять участие в целой серии мероприятий, предлагаемых Haier как на территории комплекса, так и на площадке Tribune Concorde, что позволит сделать впечатления от Roland-Garros еще более насыщенными», — сказал Жиль Мореттон (Gilles Moretton), президент Федерации тенниса Франции.

На протяжении всего турнира Roland-Garros 2026 компания Haier обеспечит масштабное и заметное присутствие как на турнирной площадке, так и в самом Париже, демонстрируя свои новейшие разработки в различных категориях техники непосредственно на кортах и организуя интерактивные мероприятия для болельщиков в зоне Fan Village.

Одним из ярких примеров того, как философия заботы о пользователе воплощается в инновационных продуктах, является линейка холодильников Haier Horizon Collection. Оснащенные передовыми технологиями охлаждения и сохранения свежести продуктов в сочетании с изысканным дизайном, холодильники этой серии помогают дольше сохранять продукты свежими, сокращать количество отходов и более эффективно управлять запасами продуктов. Будут также представлены модели Winery 7, I-Pro Shine Biovitae, Couture Collection 11 и Forni ID Serie 6, охватывающие такие категории техники премиум-класса, как холодильники для хранения вина, решения для мытья посуды, стирки и приготовления пищи.

Выйдя за пределы теннисного комплекса, Haier перенесет атмосферу турнира в самое сердце Парижа — на площадь Согласия (Place de la Concorde), где расположена открытая фан-зона Федерации тенниса Франции (FFT) Tribune Concorde. Здесь компания Haier представляет свой специально оборудованный автодом, где будут организованы демонстрации продукции и интерактивные мероприятия, связывающие ее интеллектуальную бытовую технику с основными ценностями спорта, философией инноваций и заботы о человеке.

Присутствуя на рынках более 200 стран и регионов мира, Haier добилась впечатляющих результатов благодаря стратегии самостоятельного развития бренда на международных рынках. Сегодня Haier занимает первое место на 8 рынках, включая Китай, США, Австралию и Таиланд, и входит в тройку лидеров на 12 рынках, включая Италию, Японию и Нигерию, а также — в первую пятерку еще на 8 рынках, включая Германию, Марокко и Саудовскую Аравию.

Партнерство Haier с Roland-Garros является частью более широкой глобальной спортивной стратегии компании, которая в настоящее время охватывает четыре крупнейших мировых теннисных турнира и позволяет напрямую объединять спорт, стиль жизни и инновации в области умного дома для потребителей и болельщиков во всем мире.

За дополнительной информации о компании Haier обращайтесь на веб-сайт https://www.haier.com/eg/.

О Haier Group

Haier Group, основанная в 1984 году, является ведущим мировым поставщиком решений для улучшения качества жизни и цифровой трансформации, руководствуясь целью «Больше творчества — больше возможностей. (More Creation, More Possibilities). Компания создала 10 центров исследований и разработок, 35 индустриальных парков и 173 производственные площадки, а ее глобальная выручка в 2025 году достигла 59,8 млрд долларов США. Haier уже 8 лет подряд входит в топ-100 самых ценных мировых брендов по версии Kantar BrandZ. Кроме того, Haier на протяжении 17 лет подряд сохраняет первое место в мировом рейтинге брендов крупной бытовой техники по версии Euromonitor. Haier имеет 8 публичных компаний, а ее дочерняя компания Haier Smart Home входит в рейтинги Fortune Global 500 и Fortune World's Most Admired Companies.

*Источник: Euromonitor International Limited; Бытовая техника, выпуск 2026 года; доля рыночного участия, данные по объему продаж за 2025 год

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2994239/0603.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2994238/0603_____2.jpg