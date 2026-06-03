Haier xác nhận là Đối tác Chính thức của Roland-Garros 2026, mang đổi mới sáng tạo lấy sự chăm sóc làm trọng tâm đến khán giả toàn cầu

PARIS, ngày 4 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Haier, thương hiệu thiết bị gia dụng lớn số 1 thế giới trong 17 năm liên tiếp*, đã xác nhận vai trò Đối tác Chính thức của Roland-Garros 2026, qua đó củng cố chiến lược thể thao toàn cầu dài hạn và cam kết kết nối công nghệ cao cấp với cuộc sống hằng ngày.

Haier Confirms Official Partner of Roland-Garros 2026, Bringing Care-Driven Innovation to Audiences Worldwide (PRNewsfoto/Haier Group) Haier Commits to Connecting Premium Technology with Everyday Life (PRNewsfoto/Haier Group)

Là một trong những giải quần vợt danh giá nhất thế giới, Roland-Garros là sân chơi độc đáo nơi hội tụ giữa sự xuất sắc trong thể thao, đổi mới sáng tạo và phong cách sống. Thông qua mối quan hệ hợp tác này, Haier tiếp tục tăng cường hiện diện thương hiệu trên phạm vi quốc tế, đồng thời cho thấy cách các công nghệ kết nối, lấy con người làm trung tâm nâng tầm cuộc sống thường nhật bằng sự chăm sóc tinh tế và những trải nghiệm trực quan.

Dưới sự dẫn dắt của khẩu hiệu toàn cầu "Play with the Number Ones" (tạm dịch: Đồng hành cùng những tên tuổi hàng đầu), Haier đã xây dựng danh mục hợp tác thể thao quốc tế toàn diện, trải rộng khắp các giải quần vợt hàng đầu thế giới, bao gồm Australian Open, Mutua Madrid Open, Rolex Paris Masters và Nitto ATP Finals. Những quan hệ hợp tác này phản ánh cam kết của Haier đối với sự xuất sắc, chính xác, bền bỉ và đổi mới không ngừng.

Antony Peart, Giám đốc Thương hiệu và Truyền thông tại Haier Europe cho biết: "Roland-Garros quy tụ sự xuất sắc, niềm đam mê và đổi mới sáng tạo trên một sân khấu toàn cầu thực sự. "Việc tiếp tục trở thành Đối tác Chính thức giúp chúng tôi làm sâu sắc thêm cam kết lâu dài đối với thể thao và đưa các công nghệ kết nối lấy con người làm trung tâm đến gần hơn với người tiêu dùng, đối tác và người hâm mộ trên toàn thế giới".

"Chúng tôi xin cảm ơn Haier, Đối tác Chính thức của giải đấu, đã hỗ trợ chúng tôi trong mùa giải Roland-Garros năm nay. Kể từ khi bắt đầu vào năm 2023, mối quan hệ hợp tác được thúc đẩy bởi tinh thần đổi mới này ngày càng trở nên ý nghĩa hơn qua từng năm. Năm nay, khán giả tại Porte d'Auteuil sẽ có thể tận hưởng nhiều hoạt động do Haier tổ chức cả trong sân vận động lẫn khu vực Tribune Concorde, mang đến trải nghiệm Roland-Garros thêm cuồng nhiệt hơn", Gilles Moretton, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Pháp phát biểu.

Trong suốt mùa giải Roland-Garros 2026, Haier sẽ duy trì sự hiện diện nổi bật và toàn diện trên toàn bộ địa điểm tổ chức giải đấu cũng như tại thành phố Paris, giới thiệu những cải tiến mới nhất trên nhiều dòng sản phẩm trong sân đấu và mang đến các hoạt động tương tác dành cho người hâm mộ tại Fan Village.

Dòng tủ lạnh Haier Horizon Collection là minh chứng cụ thể cho cách triết lý chăm sóc người dùng được chuyển hóa thành đổi mới sản phẩm. Được trang bị các công nghệ làm lạnh và bảo quản tiên tiến cùng thiết kế tinh tế, dòng tủ lạnh này giúp kéo dài độ tươi mới của thực phẩm, giúp người dùng giảm lãng phí và quản lý thực phẩm hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Haier cũng trưng bày các sản phẩm Winery 7, I-Pro Shine Biovitae, Couture Collection 11 và Forni ID Serie 6, đại diện cho tủ bảo quản rượu vang, máy rửa bát, máy giặt sấy và thiết bị nấu nướng cao cấp.

Bên ngoài sân vận động, Haier mang tinh thần Roland-Garros đến trung tâm thành phố Paris tại Place de la Concorde, nơi có khu vực dành cho người hâm mộ ngoài trời Tribune Concorde của Liên đoàn Quần vợt Pháp (FFT). Tại đây, Haier giới thiệu mẫu Motorhome đã được tuỳ chỉnh, kết hợp trình diễn sản phẩm trực tiếp và các hoạt động tương tác, qua đó kết nối các thiết bị gia dụng thông minh của hãng với những giá trị của thể thao, đổi mới sáng tạo và chăm sóc người dùng.

Với sự hiện diện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, Haier đã đạt được tốc độ tăng trưởng toàn cầu ấn tượng thông qua chiến lược xây dựng thương hiệu độc lập. Hiện Haier đứng số 1 tại 8 thị trường, bao gồm Trung Quốc, Mỹ, Australia và Thái Lan; nằm trong Top 3 tại 12 thị trường, bao gồm Italy, Nhật Bản và Nigeria; đồng thời thuộc Top 5 tại 8 thị trường khác, bao gồm Đức, Ma-rốc và Ả Rập Xê-út.

Quan hệ hợp tác giữa Haier và Roland-Garros là một phần trong chiến lược thể thao toàn cầu rộng lớn hơn của tập đoàn, hiện bao phủ 4 trong số những sự kiện quần vợt hàng đầu thế giới, qua đó kết nối thể thao, phong cách sống và các đổi mới cuộc sống thông minh trực tiếp đến với người tiêu dùng và người hâm mộ trên toàn cầu.

Để biết thêm thông tin về Haier, vui lòng truy cập https://www.haier.com/eg/.

Giới thiệu về Haier Group

Được thành lập vào năm 1984, Haier Group là nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về các giải pháp chuyển đổi số và nâng cao chất lượng cuộc sống, với sứ mệnh "Sáng tạo nhiều hơn, nhiều khả năng hơn". Công ty đã thiết lập 10 trung tâm R&D, 35 khu công nghiệp và 173 trung tâm sản xuất, đạt doanh thu toàn cầu 59,8 tỷ USD năm 2025. Haier được xếp hạng trong Top 100 thương hiệu giá trị nhất toàn cầu của Kantar BrandZ suốt 8 năm liên tiếp. Ngoài ra, Haier đã giữ vị trí số 1 trong danh sách Thương hiệu thiết bị gia dụng lớn toàn cầu của Euromonitor trong 17 năm liên tiếp. Haier có 8 công ty niêm yết, trong đó công ty con Haier Smart Home được vinh danh trong Fortune Global 500 và Fortune World's Most Admired Companies (Danh sách những công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới của Fortune).

*Nguồn: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 2026 Edition; % thị phần theo đơn vị sản phẩm, dữ liệu doanh số bán hàng năm 2025

SOURCE Haier Group