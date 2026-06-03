Haier ยืนยันบทบาทพันธมิตรอย่างเป็นทางการของ Roland-Garros 2026 พร้อมมอบนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยความใส่ใจสู่ผู้ชมทั่วโลก
News provided byHaier Group
04 Jun, 2026, 05:27 CST
ปารีส, 4 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Haier แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขนาดใหญ่ที่ครองอันดับ 1 ของโลกติดต่อกันเป็นปีที่ 17* ได้ยืนยันบทบาทของบริษัทในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการ (Official Partner) ของการแข่งขัน Roland-Garros 2026 ตอกย้ำกลยุทธ์ด้านกีฬาระดับโลกในระยะยาวของบริษัท และความมุ่งมั่นในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีระดับพรีเมียมเข้ากับชีวิตประจำวัน
ในฐานะหนึ่งในการแข่งขันเทนนิสที่ทรงเกียรติที่สุดของโลก Roland-Garros ถือเป็นเวทีอันโดดเด่นที่ความเป็นเลิศทางกีฬา นวัตกรรม และไลฟ์สไตล์มาบรรจบกัน ผ่านความร่วมมือครั้งนี้ Haier ยังคงเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินธุรกิจของแบรนด์ในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นรูปแบบที่เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อถึงกันและยึดผู้คนเป็นศูนย์กลาง สามารถยกระดับการใช้ชีวิตประจำวันได้ผ่านการดูแลเอาใจใส่อย่างรอบคอบและประสบการณ์การใช้งานที่เข้าใจง่าย
ภายใต้สโลแกนระดับโลก "Play with the Number Ones" Haier ได้สร้างพอร์ตโฟลิโอความร่วมมือด้านกีฬาระดับนานาชาติที่ครอบคลุม โดยขยายไปยังการแข่งขันเทนนิสรายการสำคัญของโลก อาทิ Australian Open, Mutua Madrid Open, Rolex Paris Masters และ Nitto ATP Finals ความร่วมมือเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Haier ที่มีต่อความเป็นเลิศ ความแม่นยำ ความแข็งแกร่ง และนวัตกรรมที่เดินหน้าต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง
"การแข่งขัน Roland-Garros ได้รวบรวมความเป็นเลิศ ความหลงใหล และนวัตกรรมไว้ด้วยกันบนเวทีระดับโลกอย่างแท้จริง" Antony Peart ผู้อำนวยการฝ่ายแบรนด์และการสื่อสารของ Haier Europe กล่าว "การกลับมาเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการอีกครั้งในปีนี้ เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นอันยาวนานของเราที่มีต่อวงการกีฬา และช่วยนำเทคโนโลยีอัจฉริยะที่เชื่อมต่อถึงกันและให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรกของเรา ให้เข้าถึงผู้บริโภค พันธมิตรทางธุรกิจ และแฟนกีฬาทั่วโลกอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น"
"เราขอขอบคุณ Haier ซึ่งเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน ที่ให้การสนับสนุนเราในการจัดการแข่งขัน Roland-Garros ครั้งล่าสุดนี้ นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นในปี 2566 ความร่วมมือที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมของเราได้เติบโตอย่างมีความหมายยิ่งขึ้นในทุก ๆ ปี และในปีนี้ ผู้ชมที่ Porte d'Auteuil จะสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายที่ Haier จัดขึ้นทั้งภายในสนามแข่งขันและที่ Tribune Concorde เพื่อมอบประสบการณ์ 'Roland-Garros' ที่เร้าใจและเข้มข้นยิ่งกว่าเดิม" Gilles Moretton ประธานสหพันธ์เทนนิสฝรั่งเศส (French Tennis Federation) กล่าว
ตลอดช่วงการแข่งขัน Roland-Garros 2026 ทาง Haier จะสร้างการรับรู้แบรนด์รวมทั้งปรากฏตัวอย่างโดดเด่นและครอบคลุมทั่วทั้งสนามแข่งขันและมหานครปารีส ผ่านการนำเสนอนวัตกรรมล่าสุดจากหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ในสนามแข่งขัน พร้อมมอบประสบการณ์แบบมีส่วนร่วมให้แก่แฟนกีฬาที่ Fan Village
ทั้งนี้ คอลเล็กชัน Haier Horizon Collection เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าความใส่ใจสามารถแปรเปลี่ยนเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร ด้วยเทคโนโลยีการทำความเย็นและการถนอมอาหารขั้นสูง ผสานเข้ากับการออกแบบอันประณีต ตู้เย็นในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ช่วยยืดความสดใหม่ของอาหาร ขณะเดียวกันยังช่วยลดปริมาณขยะอาหารเหลือทิ้ง และบริหารจัดการอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ Winery 7, I-Pro Shine Biovitae, Couture Collection 11 และ Forni ID Serie 6 ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระบบจัดเก็บไวน์ เครื่องล้างจาน เครื่องซักผ้า ไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการประกอบอาหารระดับพรีเมียม
นอกเหนือจากภายในสนามแข่งขันแล้ว Haier ยังนำบรรยากาศของการแข่งขันมาสู่ใจกลางกรุงปารีส ณ Place de la Concorde ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Tribune Concorde พื้นที่แฟนโซนกลางแจ้งของ FFT ภายในพื้นที่ดังกล่าว Haier ได้นำ Motorhome ที่ได้รับการออกแบบเฉพาะมาจัดแสดง โดยภายในประกอบด้วยการสาธิตผลิตภัณฑ์แบบสดและกิจกรรมเชิงโต้ตอบต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะของบริษัทเข้ากับคุณค่าของกีฬา นวัตกรรม และความใส่ใจ
ด้วยเครือข่ายการดำเนินงานที่ครอบคลุมมากกว่า 200 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก Haier ประสบความสำเร็จโดยเติบโตในระดับนานาชาติอย่างโดดเด่นผ่านการสร้างแบรนด์ด้วยตนเอง ปัจจุบัน Haier ครองอันดับ 1 ใน 8 ตลาด ที่รวมถึงจีน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และไทย อยู่ใน 3 อันดับแรกใน 12 ตลาด รวมถึงอิตาลี ญี่ปุ่น และไนจีเรีย และอยู่ใน 5 อันดับแรกใน 8 ตลาด อาทิ เยอรมนี โมร็อกโก และซาอุดีอาระเบีย
ความร่วมมือระหว่าง Haier และ Roland-Garros เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านกีฬาระดับโลกในระดับกว้าง ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมการแข่งขันเทนนิสระดับชั้นนำของโลกถึง 4 รายการ โดยเชื่อมโยงกีฬา ไลฟ์สไตล์ และนวัตกรรมการใช้ชีวิตแบบอัจฉริยะเข้ากับผู้บริโภคและแฟนกีฬาทั่วโลกแบบส่งตรงอย่างใกล้ชิด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Haier กรุณาเยี่ยมชม https://www.haier.com/eg/
เกี่ยวกับ Haier Group
Haier Group ก่อตั้งขึ้นในปี 2527 และเป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชันเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล โดยมีเป้าหมายในการ "สร้างสรรค์ยิ่งขึ้น สร้างความเป็นไปได้มากขึ้น" (More Creation, More Possibilities) บริษัทได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา 10 แห่ง สวนอุตสาหกรรม 35 แห่ง และศูนย์การผลิต 173 แห่ง โดยมีรายได้ทั่วโลกถึง 5.98 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 ทั้งนี้ Haier ได้รับการจัดอันดับให้ติดในรายชื่อ Kantar BrandZ Top 100 ในฐานะแบรนด์ระดับโลกที่มีมูลค่าสูงสุด (Most Valuable Global Brands) ติดต่อกัน 8 ปีซ้อน นอกจากนี้ Haier ยังครองตำแหน่งอันดับ 1 ในกลุ่มแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลักระดับโลกของ Euromonitor ติดต่อกัน 17 ปี Haier มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 8 แห่ง โดยมีบริษัทในเครือคือ Haier Smart Home ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Fortune Global 500 และ Fortune World's Most Admired Companies
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*แหล่งข้อมูล: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 2026 Edition; คำนวณจากส่วนแบ่งตลาดตามจำนวนหน่วยจำหน่าย (%) โดยอ้างอิงข้อมูลยอดขายเชิงปริมาณประจำปี 2568
SOURCE Haier Group
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