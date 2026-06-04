Haier、ローラン・ギャロス2026（Roland-Garros 2026）の公式パートナー就任を発表、ケア発想のイノベーションを世界中の観客へ

パリ、2026年6月4日 /PRNewswire/ -- 主要家電分野で17年連続世界No.1ブランド*であるHaierは、ローラン・ギャロス2026（Roland-Garros 2026）の公式パートナーを務めることを発表し、長期的なグローバルスポーツ戦略と、プレミアムテクノロジーを日常生活に結びつける取り組みを強化しました。

世界で最も権威あるテニストーナメントの1つであるローラン・ギャロス（Roland-Garros）は、スポーツにおける卓越性、イノベーション、ライフスタイルが融合する独自のプラットフォームです。このパートナーシップを通じて、Haierは国際的なブランドとしての存在感をさらに高めるとともに、人を中心に据えたコネクテッドテクノロジーが、行き届いた配慮と直感的な体験によって日々の暮らしをいかに向上させるかを示します。

Haier Confirms Official Partner of Roland-Garros 2026, Bringing Care-Driven Innovation to Audiences Worldwide (PRNewsfoto/Haier Group) Haier Commits to Connecting Premium Technology with Everyday Life (PRNewsfoto/Haier Group)

Haierは、グローバルスローガン「ナンバーワンと共にプレーする（Play with the Number Ones）」のもと、全豪オープン（Australian Open）、ムトゥア・マドリード・オープン（Mutua Madrid Open）、ロレックス・パリ・マスターズ（Rolex Paris Masters）、Nitto ATPファイナルズ（Nitto ATP Finals）など、世界の主要テニスイベントにわたる包括的な国際スポーツパートナーシップポートフォリオを構築してきました。これらのパートナーシップは、卓越性、精密さ、粘り強さ、継続的なイノベーションに対するHaierの取り組みを反映しています。

Haier Europeのブランドおよびコミュニケーション担当ディレクター、Antony Peartは、次のように述べました。「ローラン・ギャロス（Roland-Garros）は、真にグローバルな舞台に卓越性、情熱、イノベーションを結集させています。再び公式パートナーを務めることで、私たちはスポーツへの長年の取り組みをさらに深め、人を第一に考えたコネクテッドテクノロジーを世界中の消費者、パートナー、ファンにとってより身近なものにします。」

「大会の公式パートナーであるHaierに、今回のローラン・ギャロス（Roland-Garros）で私たちをご支援いただいていることに感謝します。2023年に始まって以来、イノベーションを原動力とする私たちのパートナーシップは、年を追うごとに意義を増しています。今年、ポルト・ドートゥイユの観客は、スタジアム内とトリビューン・コンコルドの両方でHaierが提供する多彩なアクティビティを楽しみ、ローラン・ギャロス（Roland-Garros）をより一層深く体験できます」と、French Tennis Federation会長のGilles Moretton氏は述べました。

ローラン・ギャロス2026（Roland-Garros 2026）の期間中、Haierは大会会場とパリ市内の各所で、一体的かつ視認性の高いプレゼンスを確保し、コート上で複数カテゴリーにわたる最新のイノベーションを披露するとともに、ファンビレッジでインタラクティブなファン体験を提供します。

Haier Horizon Collectionは、ケアが製品イノベーションとしてどのように形になるかを示す具体例です。高度な冷却・保存技術と洗練されたデザインを備えたこの冷蔵庫シリーズは、食品の鮮度を長持ちさせるとともに、ユーザーによる食品廃棄の削減と、より効率的な食品管理を支援します。また、ワイン保管、食器洗浄、洗濯、プレミアム調理家電の各分野にわたるWinery 7、I-Pro Shine Biovitae、Couture Collection 11、Forni ID Serie 6も展示されます。

スタジアムの外では、Haierは、FFTの屋外ファンゾーン「トリビューン・コンコルド」が設けられているパリ中心部のコンコルド広場に、大会の熱気を届けます。ここでは、Haierがカスタマイズ仕様のモーターホームを展示し、製品の実演展示や体験型企画を通じて、同社のスマート家電と、スポーツ、イノベーション、ケアという価値観とのつながりを示します。

200を超える国と地域に事業を展開するHaierは、独自ブランドの構築を通じて世界的に目覚ましい成長を遂げてきました。Haierは、中国、米国、オーストラリア、タイなど8市場でNo.1、イタリア、日本、ナイジェリアなど12市場でトップ3、ドイツ、モロッコ、サウジアラビアなど8市場でトップ5にランクインしています。

Haierとローラン・ギャロス（Roland-Garros）のパートナーシップは、現在、世界最高峰の4つのテニスイベントにわたる幅広いグローバルスポーツ戦略の一環であり、スポーツ、ライフスタイル、スマートリビングのイノベーションを世界中の消費者やファンに直接届けるものです。

Haierの詳細については、https://www.haier.com/eg/をご覧ください。

Haier Groupについて

1984年に設立されたHaier Groupは、「さらなる創造、さらなる可能性（More Creation, More Possibilities）」を存在意義に掲げ、より良い暮らしとデジタルトランスフォーメーションのソリューションを提供する世界有数の企業です。同社は10カ所の研究開発センター、35カ所の産業パーク、173カ所の製造拠点を設け、2025年の世界売上高は598億米ドルに達しました。Haierは、Kantar BrandZの「世界で最も価値のあるグローバルブランドトップ100（Top 100 Most Valuable Global Brands）」に8年連続でランクインしています。さらに、HaierはEuromonitorの世界主要家電ブランドランキングで17年連続No.1の座を維持しています。Haierは8社の上場企業を擁し、子会社のHaier Smart HomeはFortune Global 500およびFortune World's Most Admired Companiesに選出されています。

*出典：Euromonitor International Limited；Consumer Appliances 2026 Edition；2025年販売台数データに基づく台数シェア（%）

SOURCE Haier Group