Haier potwierdza status Oficjalnego Partnera turnieju Rolanda Garrosa 2026 i prezentuje odbiorcom na całym świecie innowacje oparte na trosce

PARYŻ, 4 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ - Haier, światowa marka nr 1 w segmencie dużego AGD od 17 lat z rzędu*, potwierdziła swoją rolę Oficjalnego Partnera turnieju Rolanda Garrosa 2026, umacniając tym samym długofalową globalną strategię sportową oraz nacisk na łączenie zaawansowanych technologii klasy premium z codziennym życiem.

Haier Confirms Official Partner of Roland-Garros 2026, Bringing Care-Driven Innovation to Audiences Worldwide Haier Commits to Connecting Premium Technology with Everyday Life

Jako jeden z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych na świecie, turniej Rolanda Garrosa stanowi wyjątkową platformę, na której spotykają się sportowa doskonałość, innowacje i styl życia. Dzięki temu partnerstwu Haier nadal umacnia międzynarodową pozycję marki, jednocześnie pokazując, w jaki sposób połączone ekosystemy technologiczne skoncentrowane na potrzebach ludzi podnoszą komfort codziennego życia, oferując przemyślaną troskę o użytkownika i intuicyjne doświadczenia.

Kierując się globalnym hasłem „Graj z najlepszymi", Haier zbudował kompleksowe portfolio międzynarodowych partnerstw sportowych obejmujących najważniejsze światowe wydarzenia tenisowe, takie jak Australian Open, Mutua Madrid Open, Rolex Paris Masters oraz Nitto ATP Finals. Partnerstwa te odzwierciedlają zaangażowanie firmy w dążenie do doskonałości, precyzję, odporność i ciągłe innowacje.

„Turniej Rolanda Garrosa łączy doskonałość, pasję i innowacje na prawdziwie globalnej scenie" - powiedział Antony Peart, dyrektor ds. marki i komunikacji w Haier Europe. „Ponownie obejmując rolę Oficjalnego Partnera, pogłębiamy nasze wieloletnie zaangażowanie w sport i przybliżamy połączoną technologię stawiającą ludzi na pierwszym miejscu konsumentom, partnerom i kibicom na całym świecie".

„Chcielibyśmy podziękować firmie Haier, Oficjalnemu Partnerowi turnieju, za wsparcie tegorocznej edycji turnieju Rolanda Garrosa. Od początku naszej współpracy w 2023 roku partnerstwo oparte na innowacjach z każdym rokiem zyskuje na znaczeniu. W tym roku widzowie odwiedzający Porte d'Auteuil będą mogli korzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez Haier zarówno na terenie stadionu, jak i w strefie Tribune Concorde, co zapewni jeszcze bardziej intensywne doświadczenia związane z turniejem Rolanda Garrosa" - powiedział Gilles Moretton, prezes Francuskiej Federacji Tenisowej.

Podczas turnieju Rolanda Garrosa 2026 firma Haier będzie jego nieodłączną częścią i będzie wyraźnie widoczna zarówno na terenie obiektu turniejowego, jak i w całym Paryżu. Firma zaprezentuje najnowsze innowacje produktowe z różnych kategorii, eksponowane przy kortach, a także zapewni interaktywne atrakcje dla kibiców w wiosce kibicowskiej.

Kolekcja Haier Horizon Collection stanowi konkretny przykład tego, jak troska o użytkownika przekłada się na innowacje produktowe. Wyposażona w zaawansowane technologie chłodzenia i przechowywania żywności i wyróżniająca się wyrafinowanym wzornictwem gama chłodziarek pomaga dłużej zachować świeżość produktów, ograniczać marnowanie żywności i efektywniej zarządzać zapasami. Odwiedzający będą mogli również zobaczyć produkty z linii Winery 7, I-Pro Shine Biovitae, Couture Collection 11 oraz Forni ID seria 6, reprezentujące rozwiązania do przechowywania wina, zmywania naczyń, prania oraz urządzenia do gotowania klasy premium.

Poza stadionem Haier przenosi atmosferę turnieju do serca Paryża - na plac Concorde, gdzie znajduje się otwarta strefa kibica Tribune Concorde organizowana przez Francuską Federację Tenisową (FFT). Firma zaprezentuje tam specjalnie przygotowany kamper ekspozycyjny, wyposażony w prezentacje produktów na żywo i interaktywne atrakcje, które łączą inteligentne urządzenia domowe z wartościami związanymi ze sportem, innowacjami i troską o użytkownika.

Dzięki obecności w ponad 200 krajach i regionach świata firma Haier osiągnęła imponujący wzrost globalny, budując pozycję poprzez rozwój własnych marek. Firma zajmuje pierwsze miejsce na ośmiu rynkach, w tym w Chinach, Stanach Zjednoczonych, Australii i Tajlandii; znajduje się w pierwszej trójce na 12 rynkach, m.in. we Włoszech, Japonii i Nigerii, a także w pierwszej piątce na ośmiu rynkach, w tym w Niemczech, Maroku i Arabii Saudyjskiej.

Partnerstwo Haier z turniejem Rolanda Garrosa stanowi element szerszej globalnej strategii sportowej firmy, która obejmuje obecnie cztery najważniejsze wydarzenia tenisowe na świecie, przybliżając sport, styl życia i innowacje w obszarze inteligentnego domu konsumentom i kibicom na całym świecie.

Więcej informacji o firmie można znaleźć na stronie https://www.haier.com/eg/.

Haier Group

Grupa Haier powstała w 1984 r., a obecnie jest liderem międzynarodowego rynku rozwiązań podnoszących jakość życia i napędzających transformację cyfrową, działając w myśl idei „Większa kreatywność, więcej możliwości". Firma dysponuje 10 centrami badawczo-rozwojowymi, 35 parkami przemysłowymi i 173 centrami produkcyjnymi. W 2025 roku osiągnęła globalne przychody w wysokości 59,8 mld USD. Haier figuruje w rankingu Kantar BrandZ Top 100 najcenniejszych marek globalnych nieprzerwanie od 8 lat. Jednocześnie Haier utrzymuje pozycję lidera w globalnym rankingu marek dużego sprzętu AGD Euromonitor od 17 lat z rzędu. Grupa jest właścicielem 8 spółek notowanych na giełdach, a jej spółka zależna Haier Smart Home znalazła się w gronie najbardziej podziwianych firm świata według Fortune (Fortune World's Most Admired Companies).

*Źródło: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 2026 Edition; udział procentowy sprzedanych sztuk, dane dotyczące wolumenu sprzedaży za 2025 r.

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