하이얼, 롤랑가로스 2026 공식 파트너를 확정하며 전 세계 관객에게 배려 중심의 혁신 선보여

파리, 2026년 6월 4일 /PRNewswire/ -- 17년 연속 세계 주요 가전제품 1위 브랜드*인 하이얼(Haier)이 롤랑가로스 2026(Roland-Garros 2026)의 공식 파트너 역할을 확정하며 장기적인 글로벌 스포츠 전략과 프리미엄 기술을 일상생활과 연결하겠다는 약속을 강화했다.

세계에서 가장 권위 있는 테니스 토너먼트 중 하나인 롤랑가로스는 스포츠 우수성, 혁신, 라이프스타일이 수렴하는 독특한 플랫폼이다. 이 파트너십을 통해 하이얼은 연결되고 인간 중심적인 기술이 사려 깊은 배려와 직관적인 경험으로 일상생활을 향상하는 방법을 선보이면서 국제 브랜드 존재감을 계속 강화하고 있다.

Haier Confirms Official Partner of Roland-Garros 2026, Bringing Care-Driven Innovation to Audiences Worldwide (PRNewsfoto/Haier Group) Haier Commits to Connecting Premium Technology with Everyday Life (PRNewsfoto/Haier Group)

'최고와 함께 플레이하다(Play with the Number Ones)'라는 자사의 글로벌 슬로건에 따라 하이얼은 호주 오픈(Australian Open), 무투아 마드리드 오픈(Mutua Madrid Open), 롤렉스 파리 마스터스(Rolex Paris Masters), 닛토 ATP 파이널스(Nitto ATP Finals)를 포함한 주요 글로벌 테니스 이벤트에 걸쳐 포괄적인 국제 스포츠 파트너십 포트폴리오를 구축했다. 이러한 파트너십은 탁월함, 정밀성, 회복력, 지속적인 혁신에 대한 하이얼의 약속을 반영한다.

하이얼 유럽(Haier Europe) 브랜드 및 커뮤니케이션 부문의 앤서니 피어트(Antony Peart) 디렉터는 "롤랑가로스는 진정한 글로벌 무대에서 탁월함, 열정, 혁신을 한자리에 모은다"고 말했다. 이어 "다시 한번 공식 파트너로서 스포츠에 대한 우리의 오랜 약속을 심화하고 사람 우선 연결 기술을 전 세계 소비자, 파트너, 팬들에게 더 가까이 가져간다"고 덧붙였다.

프랑스 테니스 연맹(French Tennis Federation)의 질 모레통(Gilles Moretton) 회장은 "이번 롤랑가로스 최신 에디션에서 우리를 지원해 준 토너먼트 공식 파트너 하이얼에 감사드린다. 2023년에 시작된 이후 혁신에 의해 주도된 우리의 파트너십은 해마다 점점 더 의미 있게 성장해 왔다. 올해 포르트 도퇴유(Porte d'Auteuil)의 관중들은 경기장 내와 트리뷴 콩코르드(Tribune Concorde)에서 하이얼이 제공하는 다양한 활동을 즐기며 더욱 강렬한 '롤랑가로스' 경험을 할 수 있을 것이다"라고 말했다.

롤랑가로스 2026 전반에 걸쳐 하이얼은 토너먼트 행사장과 파리 시내 전반에 완전히 통합된 높은 가시성의 존재감을 유지하며 코트에서 최신 크로스 카테고리 혁신을 선보이고 팬 빌리지(Fan Village)에서 인터랙티브 팬 경험을 제공할 것이다.

하이얼 호라이즌 컬렉션(Haier Horizon Collection)은 배려가 어떻게 제품 혁신으로 전환되는지의 구체적인 사례이다. 세련된 디자인과 함께 고급 냉각 및 보존 기술을 갖춘 이 냉장고 제품군은 신선도를 연장하는 동시에 사용자들이 폐기물을 줄이고 식품을 더 효율적으로 관리할 수 있도록 돕는다. 또한 와인 저장, 식기 세척, 세탁 및 프리미엄 요리 가전을 아우르는 와이너리 7(Winery 7), I-프로 샤인 바이오비테(I-Pro Shine Biovitae), 쿠튀르 컬렉션 11(Couture Collection 11), 포르니 ID 시리즈 6(Forni ID Serie 6)도 전시된다.

경기장을 넘어 하이얼은 FFT의 트리뷴 콩코르드 야외 팬 존의 본거지인 파리 콩코르드 광장(Place de la Concorde)에서 토너먼트의 정신을 파리 중심부로 가져온다. 이곳에서 하이얼은 스마트 가전을 스포츠, 혁신, 배려의 가치와 연결하는 라이브 제품 전시와 인터랙티브 활동이 포함된 맞춤형 모터홈(Motorhome)을 선보인다.

200개국 이상의 지역을 아우르는 존재감으로 하이얼은 독립 브랜드 구축을 통해 놀라운 글로벌 성장을 달성했다. 하이얼은 중국, 미국, 호주, 태국을 포함한 8개 시장에서 1위를 기록하고 있으며, 이탈리아, 일본, 나이지리아를 포함한 12개 시장에서 상위 3위, 독일, 모로코, 사우디아라비아를 포함한 8개 시장에서 상위 5위를 차지하고 있다.

롤랑가로스와 함께하는 하이얼의 파트너십은 이제 세계 4대 프리미어 테니스 이벤트에 걸친 더 광범위한 글로벌 스포츠 전략의 일부로, 스포츠, 라이프스타일, 스마트 리빙 혁신을 전 세계 소비자와 팬들에게 직접 연결한다.

https://www.haier.com/eg/에서 하이얼에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있다.

하이얼 그룹 소개

1984년에 설립된 하이얼 그룹(Haier Group)은 '더 많은 창조, 더 많은 가능성(More Creation, More Possibilities)'이라는 목적으로 더 나은 삶과 디지털 전환 솔루션을 제공하는 글로벌 선도기업이다. 회사는 10개의 연구개발 센터, 35개의 산업 단지, 173개의 제조 센터를 구축하여 2025년 미화 598억 달러의 글로벌 매출을 달성했다. 하이얼은 8년 연속 칸타 브랜드Z 글로벌 100대 최고 가치 브랜드(Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands)에 선정되었다. 또한 하이얼은 17년 연속 유로모니터 글로벌 주요 가전제품 브랜드(Euromonitor Global Major Appliances Brand) 1위를 유지하고 있다. 하이얼은 8개의 상장 기업을 보유하고 있으며, 자회사 하이얼 스마트 홈(Haier Smart Home)이 포춘 글로벌 500(Fortune Global 500)과 포춘 세계에서 가장 존경받는 기업(Fortune World's Most Admired Companies)에 선정되었다.

*출처: 유로모니터 인터내셔널(Euromonitor International Limited), 소비자 가전제품 2026년 에디션, 2025년 판매량 데이터 기준 단위 점유율(%)

SOURCE Haier Group