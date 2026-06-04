Haier Kembali Jadi Mitra Resmi Roland-Garros 2026, Hadirkan Inovasi Berbasis Kepedulian bagi Konsumen Global

Sebagai salah satu turnamen tenis paling bergengsi di dunia, Roland-Garros merupakan ajang yang mempertemukan prestasi olahraga, inovasi, dan gaya hidup. Melalui kemitraan ini, Haier terus memperkuat mereknya di pasar internasional, serta membuktikan peran dari teknologi terkoneksi yang mengutamakan kebutuhan pengguna dalam meningkatkan kualitas hidup lewat pengalaman yang intuitif dan cermat.

Dengan slogan global "Play with the Number Ones", Haier menjalin kolaborasi di ajang olahraga internasional yang mencakup berbagai turnamen tenis terkemuka dunia, seperti Australian Open, Mutua Madrid Open, Rolex Paris Masters, dan Nitto ATP Finals. Kolaborasi tersebut mencerminkan komitmen Haier terhadap keunggulan, presisi, ketangguhan, dan inovasi berkelanjutan.

"Roland-Garros menyatukan keunggulan, semangat, dan inovasi di panggung global," ujar Director, Brand and Communications, Haier Europe, Antony Peart. "Kami kembali menjadi Mitra Resmi di turnamen ini sehingga mencerminkan komitmen jangka panjang Haier terhadap dunia olahraga. Kami menghadirkan teknologi terkoneksi yang berpusat pada kebutuhan pengguna agar lebih dekat dengan konsumen, mitra, dan penggemar di seluruh dunia."

"Kami mengapresiasi kemitraan yang terjalin dengan Haier dalam turnamen tahun ini. Berawal dari 2023, kemitraan tersebut terus berkembang dari tahun ke tahun. Pada Roland-Garros 2026, pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas yang dihadirkan Haier, baik di area stadion maupun di Tribune Concorde, sehingga memberikan pengalaman turnamen yang semakin berkesan," papar Gilles Moretton, President, French Tennis Federation.

Selama Roland-Garros 2026 berlangsung, Haier akan menghadirkan berbagai aktivitas promosi di area turnamen dan sejumlah titik strategis di Paris. Haier juga akan menampilkan inovasi terbaru dari berbagai kategori produk di area pertandingan, serta menghadirkan pengalaman interaktif bagi penggemar di Fan Village.

Haier Horizon Collection, lini lemari es yang memadukan teknologi pendinginan dan preservasi kesegaran makanan dengan desain premium, menjadi salah satu produk unggulan yang hadir dalam turnamen tahun ini. Produk ini mampu menjaga kesegaran bahan makanan lebih lama, mengurangi pemborosan, serta membantu pengguna mengelola bahan pangan secara lebih efisien. Selain itu, Haier juga menampilkan Winery 7, I-Pro Shine Biovitae, Couture Collection 11, dan Forni ID Serie 6 yang mencakup solusi penyimpanan wine, mesin pencuci piring, peralatan cuci pakaian, hingga perangkat memasak premium.

Di luar area stadion, Haier turut menghadirkan semangat Roland-Garros di Place de la Concorde, lokasi fan zone terbuka milik FFT yang dikenal sebagai Tribune Concorde. Di area ini, Haier menampilkan Motorhome khusus yang menggelar demo produk secara langsung, serta berbagai aktivitas interaktif yang menghubungkan teknologi rumah pintar dengan nilai-nilai olahraga, inovasi, dan kepedulian.

Menjangkau lebih dari 200 negara dan wilayah, Haier mencatat pertumbuhan global yang kuat lewat strategi pengembangan merek secara mandiri. Saat ini, Haier menempati posisi nomor satu di delapan pasar, termasuk Tiongkok, Amerika Serikat, Australia, dan Thailand; tercantum dalam tiga besar di 12 pasar, termasuk Italia, Jepang, dan Nigeria; serta berada di jajaran lima besar di delapan pasar lainnya, termasuk Jerman, Maroko, dan Arab Saudi.

Kemitraan Haier dengan Roland-Garros merupakan bagian dari strategi yang lebih luas di ajang olahraga global. Saat ini, Haier telah bermitra dengan empat turnamen tenis utama dunia untuk menghubungkan olahraga, gaya hidup, dan inovasi rumah pintar kepada konsumen serta penggemar di berbagai negara.

Informasi selengkapnya tentang Haier: https://www.haier.com/eg/.

Tentang Haier Group

Berdiri pada 1984, Haier Group adalah perusahaan terkemuka di dunia yang mewujudkan kehidupan yang lebih baik melalui solusi transformasi digital dengan slogan "More Creation, More Possibilities". Haier memiliki 10 pusat riset dan pengembangan (R&D), 35 kawasan industri, serta 173 pabrik di berbagai negara, dan membukukan pendapatan global sebesar US$59,8 miliar pada 2025. Haier juga tercantum dalam daftar "Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands" selama delapan tahun berturut-turut. Selain itu, Haier mempertahankan posisi sebagai merek peralatan rumah tangga nomor satu dunia versi Euromonitor selama 17 tahun berturut-turut. Haier memiliki delapan perusahaan yang tercatat di bursa efek, termasuk Haier Smart Home yang tercantum dalam daftar "Fortune Global 500" dan "Fortune World's Most Admired Companies".

*Berdasarkan publikasi "Consumer Appliances 2026 Edition" yang dirilis Euromonitor International Limited, pangsa unit penjualan berdasarkan volume penjualan periode 2025.

SOURCE Haier Group