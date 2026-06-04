Confirmant son partenariat officiel avec Roland-Garros 2026, Haier présente l'innovation bienveillante au public du monde entier

PARIS, 4 juin 2026 /PRNewswire/ -- Haier, première marque mondiale de gros électroménager depuis 17 ans*, a confirmé son partenariat officiel avec Roland-Garros 2026, soulignant ainsi sa stratégie à long terme axée sur le sport mondial et son attachement à faire entrer la technologie de pointe dans la vie quotidienne.

Haier Confirms Official Partner of Roland-Garros 2026, Bringing Care-Driven Innovation to Audiences Worldwide Haier Commits to Connecting Premium Technology with Everyday Life

Roland-Garros, l'un des tournois de tennis les plus prestigieux au monde, est une plateforme unique où convergent excellence sportive, innovation et art de vivre. Grâce à ce partenariat, la marque Haier continue de consolider sa présence internationale tout en montrant comment des technologies connectées et centrées sur l'humain peuvent améliorer la vie quotidienne par une approche attentionnée, en créant des expériences intuitives.

Guidée par son slogan mondial « Play with the Number Ones » (« Jouer avec les numéros un »), la marque Haier a noué toute une série de partenariats sportifs internationaux couvrant les principaux événements mondiaux de tennis, notamment l'Open d'Australie, le Mutua Madrid Open, le Rolex Paris Masters et les Nitto ATP Finals. Ces partenariats reflètent l'action de Haier en faveur de l'excellence, de la précision, de la résilience et de l'innovation continue.

« Roland-Garros réunit l'excellence, la passion et l'innovation sur une scène véritablement mondiale », a déclaré Antony Peart, directeur de la marque et de la communication chez Haier Europe. « En qualité de partenaire officiel, nous renforçons notre engagement de longue date en faveur du sport et nous apportons notre technologie connectée, centrée sur les personnes, au plus près des consommateurs, des partenaires et des férus de sport dans le monde entier. »

« Nous tenons à remercier Haier, partenaire officiel du tournoi, de nous soutenir pour cette nouvelle édition de Roland-Garros. Depuis ses débuts en 2023, notre partenariat, fondé sur l'innovation, a pris de l'ampleur pour devenir chaque année plus significatif. Cette année, les spectateurs de la porte d'Auteuil pourront profiter des nombreuses animations proposées par Haier au stade et à la Tribune Concorde, pour vivre Roland-Garros encore plus intensément », a commenté Gilles Moretton, président de la Fédération française de tennis.

Tout au long de Roland-Garros 2026, Haier maintiendra une présence à forte visibilité, entièrement intégrée sur le site du tournoi et dans la ville de Paris, en mettant en avant sur le court ses dernières innovations dans toutes les catégories et en proposant des expériences interactives dans l'espace réservé aux spectateurs.

La collection Horizon de Haier est un exemple concret de la manière dont l'attention se traduit en produits innovants. Dotée de technologies de refroidissement et de conservation avancées, cette gamme de réfrigérateurs au design raffiné prolonge la fraîcheur des produits tout en aidant les utilisateurs à réduire les déchets et à gérer les aliments de manière plus efficace. Sont également exposés la cave à vin de série 7, le lave-vaisselle I-Pro Shine Biovitae, la colonne lave-linge et sèche-linge Couture Collection 11 et le four haut de gamme ID Série 6.

Au-delà du stade, Haier apporte l'esprit du tournoi au cœur de Paris, place de la Concorde, qui accueille la Tribune Concorde de la Fédération française de tennis, un espace en plein air réservé aux passionnés de Roland-Garros. Dans un camping-car personnalisé, Haier y organise en direct des démonstrations de produits et des animations interactives qui relient ses appareils intelligents aux valeurs du sport, de l'innovation et de l'attention.

Grâce à la création de marques indépendantes, Haier a connu une croissance mondiale remarquable, qui atteint désormais plus de 200 pays et régions. Numéro un sur huit marchés, dont la Chine, les États-Unis, l'Australie et la Thaïlande, Haier se classe parmi les trois meilleures marques sur 12 marchés, dont l'Italie, le Japon et le Nigeria, et parmi les cinq meilleures marques sur huit marchés, dont l'Allemagne, le Maroc et l'Arabie saoudite.

Le partenariat de Haier avec Roland-Garros fait partie d'une stratégie plus large axée sur le sport mondial, qui relie désormais le sport, le style de vie et les innovations pour l'habitat intelligent directement aux consommateurs et aux amateurs de sport du monde entier dans quatre des plus grands événements de tennis du monde.

Pour en savoir plus sur Haier, veuillez consulter le site https://www.haier.com/eg/.

À propos du groupe Haier

Fondé en 1984, le groupe Haier est un fournisseur mondial de premier plan de solutions d'amélioration de la vie et de transformation numérique, qui agit selon le mot d'ordre « Plus de création pour plus de possibilités ». L'entreprise a établi dix centres de R & D, 35 parcs industriels et 173 centres de fabrication, totalisant un chiffre d'affaires mondial de 59,8 milliards de dollars américains en 2025. Haier figure depuis huit ans dans le classement Kantar BrandZ des 100 marques mondiales les plus puissantes. Haier occupe en outre la première place du palmarès Euromonitor des grandes marques mondiales d'appareils électroménagers depuis 17 ans. Haier regroupe huit sociétés cotées en bourse. Sa filiale Haier Smart Home est présente dans le classement Fortune Global 500 et dans le palmarès Fortune des sociétés les plus admirées.

*Source : Euromonitor International Limited ; Consumer Appliances 2026 Edition (Appareils grand public, édition 2026) ; % de parts unitaires, données de 2025 sur les ventes en volume

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