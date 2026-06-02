하이얼, 베트남서 Horizon 냉장고 출시… 신선도와 가전 디자인의 새 기준 제시

호찌민시, 베트남 2026년 6월 2일 /PRNewswire/ -- 하이얼(Haier)이 다양한 환경에서 신선도를 유지하기를 원하는 베트남 소비자들의 수요에 맞춰 위해 5월 29일 베트남에서 프리미엄 Horizon Collection 냉장고 시리즈를 공개했다. 동남아 시장에서는 첫 공개였다. 영국 그리니치 왕립천문대(Royal Observatory, Greenwich)에서 있었던 첫 공개를 시작으로 유럽 전역 출시를 거쳐 이번 베트남 출시까지, Horizon 시리즈는 글로벌 시장 확대를 촉진하는 한편 더 많은 소비자에게 프리미엄 식품 신선도 유지라는 경험을 선사하고 있다.

열대 기후의 신선도 수요를 충족하는 네 가지 라이프스타일 솔루션

Haier Launches Horizon Refrigerator in Vietnam, Setting New Standards for Freshness and Home Appliance Design (PRNewsfoto/Haier Group) Haier Launches Horizon Refrigerator in Vietnam, Setting New Standards for Freshness and Home Appliance Design (PRNewsfoto/Haier Group)

동남아시아에서는 고온다습한 기후 탓에 차가운 음료와 다양하면서도 신선한 식재료에 대한 수요가 높아지고 있다. 하이얼의 Horizon 시리즈는 혁신적인 신선도 유지 기술을 적용해 일상생활에 맞춘 네 가지 시나리오로 이에 대응한다.

이 제품은 하이얼이 세계 최초로 개발한 HCS 습도 제어 기술과 자기장 제어 신선도 유지 기술을 결합해 과일과 채소를 최대 7일간 신선하게 보관하고, 신선육 본연의 맛을 최대 10일간 유지한다. 이 자기장 기술은 제네바 국제 발명 전시회(Geneva International Invention Exhibition)에서 금상을 받았으며, 육류 단백질의 95% 이상을 유지하는 성능으로 독일 VDE의 인증도 받았다. 또 업계 최초 도어 장착형 제빙 시스템을 적용해 식품 보관 공간과 완전히 분리, 냄새 오염을 막고 깨끗한 얼음을 빠르게 만들어 준다.

Horizon 시리즈는 최대 716리터 용량과 조절 가능한 선반, 깊은 도어 포켓을 갖춘 세워서 보관하는 1.5리터 병을 포함해 가족 전체가 일주일 동안 사용할 식재료를 손쉽게 보관할 수 있다. 일부 모델은 AI Vision 기술이 탑재돼 식재료의 종류와 수량이 자동으로 인식•기록돼 식품 관리의 편의성도 높다.

한편 하이얼은 Horizon 시리즈 출시 행사에서 Space Fit 시리즈 가전 솔루션도 함께 선보였다. 이 시리즈는 하이얼의 독자적인 AI 기반 전 공간 신선도 유지 기술을 적용해 온도 변동 폭을 1°C 이하로 유지한다. 스테이크를 한 달간 냉동 보관한 후 해동하더라도 부드러운 식감과 붉은 색상, 풍부한 육즙을 유지하며 영양 손실도 발생하지 않는다.

하이얼 프리미엄 전략의 동남아 확장을 위한 핵심 거점, 베트남

베트남은 동남아시아 최대 프리미엄 냉장고 시장으로, 지역 전체 판매량의 절반 이상을 차지하고 있다. 2026년 1월 기준 하이얼 냉장고의 베트남 판매량은 전월 대비 두 배 증가했으며 전년 동기 대비 60% 이상 성장해 지역 시장 선도 기업이라는 입지를 더욱 공고히 했다.

오프라인 매장에서는 소비자들이 하이얼의 식품 보존 기술을 직접 체험할 수 있도록 비교 시연이 진행되고 있다. Space Fit 시리즈는 경쟁사가 8개월 동안 기록한 매장 전시 실적을 단 5주 만에 달성했으며, 판매량은 경쟁사 대비 5배를 기록해 베트남 스마트 홈 업그레이드를 주도하고 있다.

이미 베트남 시장에서 점유율과 성장률 모두 선두를 차지하고 있는 하이얼은 글로벌 플래그십 Horizon 시리즈를 통해 식품 신선도 유지에 대한 증가하는 수요에 대응하고 제품 포트폴리오를 더욱 강화할 계획이다.

또한 하이얼 스마트 홈(Haier Smart Home)은 2025년 베트남에서 하이얼 브랜드를 공식 출시했으며, 현지 최대 가전 유통업체인 DMX와 전략적 파트너십을 체결했다. 하이얼 산하 AQUA 세탁기는 이미 베트남 시장 점유율 1위를 차지하고 있다.

2026년 4월 기준 하이얼은 동남아시아 전체 브랜드 점유율 1위를 기록하고 있으며, 베트남과 말레이시아를 비롯한 주요 시장에서 40% 이상의 성장률을 달성했다. 베트남 출시 이후 Horizon 시리즈는 인도네시아와 태국에서도 순차적으로 출시될 예정이며, 이를 통해 동남아시아 프리미엄 가전 시장에서의 리더십을 강화할 계획이다.

Horizon 시리즈 출시는 동남아시아 냉장고 시장에서 하이얼이 규모 중심의 선도 기업에서 프리미엄 브랜드로 도약하는 전환점을 맞이했다는 의미다. 하이얼은 앞으로도 사용자 중심 전략을 바탕으로 현지 맞춤형 혁신과 브랜드 고도화를 지속해 시장 리더십을 강화할 방침이다. 또 지속적인 프리미엄 혁신과 시나리오 기반 사용자 경험 향상을 통해 우수한 식품 보존 성능과 주방 공간의 미적 가치, 파트너와의 지속 가능한 성장을 실현한다는 목표다.

자세한 내용은 https://www.haier.com/global/ 에서 확인할 수 있다.

SOURCE Haier Group