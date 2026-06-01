Haier ra mắt dòng tủ lạnh Horizon tại Việt Nam, thiết lập tiêu chuẩn mới về bảo quản độ tươi thực phẩm và thiết kế thiết bị điện gia dụng

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 2 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam đối với các giải pháp bảo quản thực phẩm tươi đa năng, phù hợp với nhiều tình huống sử dụng, Haier đã ra mắt dòng tủ lạnh cao cấp Horizon Collection tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 5, đánh dấu chặng triển khai đầu tiên của dòng sản phẩm này tại thị trường Đông Nam Á. Từ lần ra mắt đầu tiên tại Đài Thiên văn Hoàng gia Greenwich ở Vương quốc Anh, đến quá trình triển khai trên toàn thị trường châu Âu và nay là Việt Nam, dòng Horizon đang nhanh chóng mở rộng sự hiện diện toàn cầu, mang trải nghiệm bảo quản thực phẩm tươi cao cấp đến với nhiều người tiêu dùng hơn.

Haier Launches Horizon Refrigerator in Vietnam, Setting New Standards for Freshness and Home Appliance Design (PRNewsfoto/Haier Group) Haier Launches Horizon Refrigerator in Vietnam, Setting New Standards for Freshness and Home Appliance Design (PRNewsfoto/Haier Group)

Bốn giải pháp đáp ứng nhu cầu bảo quản thực phẩm tươi vùng nhiệt đới

Khí hậu nóng ẩm tại Đông Nam Á làm gia tăng nhu cầu sử dụng đồ uống lạnh và bảo quản nhiều loại nguyên liệu tươi sống đa dạng. Dòng Horizon của Haier được trang bị công nghệ bảo quản độ tươi tiên tiến và mang đến bốn giải pháp được thiết kế theo các nhu cầu sử dụng thực tế trong cuộc sống hằng ngày.

Sản phẩm tích hợp công nghệ kiểm soát độ ẩm HCS và công nghệ bảo quản độ tươi bằng từ trường đầu tiên trên thế giới của Haier, giúp rau củ quả giữ được độ tươi lên tới 7 ngày và bảo toàn hương vị nguyên bản của thịt tươi trong vòng 10 ngày. Công nghệ từ tính này đã giành Huy chương Vàng tại Triển lãm Sáng chế Quốc tế Geneva và được chứng nhận VDE về khả năng duy trì hơn 95% hàm lượng protein trong thịt. Tủ lạnh cũng được trang bị hệ thống làm đá tích hợp trên cánh cửa đầu tiên trong ngành, tách biệt hoàn toàn với khu vực lưu trữ thực phẩm nhằm ngăn ngừa lẫn mùi và tạo đá sạch một cách nhanh chóng.

Với dung tích không gian lớn lên tới 716 lít, các kệ có thể điều chỉnh cùng các ngăn chứa sâu trên cánh cửa, tủ lạnh dễ dàng lưu trữ lượng thực phẩm đủ dùng cho cả gia đình trong một tuần — bao gồm cả các chai nước 1,5 lít đặt thẳng đứng. Một số mẫu được trang bị công nghệ AI Vision, cho phép tự động nhận diện và ghi lại chủng loại cũng như số lượng thực phẩm, giúp việc quản lý thực phẩm trở nên đơn giản và thuận tiện.

Cùng với đó, Haier cũng giới thiệu các giải pháp thiết bị điện gia dụng thuộc dòng Space Fit tại sự kiện ra mắt dòng Horizon. Tủ lạnh thuộc dòng sản phẩm này được tích hợp công nghệ bảo quản độ tươi toàn không gian bằng AI độc quyền của Haier, giúp duy trì mức dao động nhiệt độ dưới 1°C. Ngay cả sau một tháng cấp đông, thịt bò bít tết vẫn giữ được độ mềm, màu đỏ tự nhiên và độ mọng nước khi rã đông, đồng thời không làm hao hụt giá trị dinh dưỡng.

Việt Nam, bàn đạp chiến lược cho quá trình mở rộng phân khúc cao cấp của Haier trong khu vực

Việt Nam hiện là thị trường tủ lạnh cao cấp lớn nhất Đông Nam Á, chiếm hơn một nửa doanh số toàn khu vực. Trong tháng 1 năm 2026, doanh số tủ lạnh của Haier tại Việt Nam đã tăng gấp đôi so với tháng trước và tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước, qua đó tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu thị trường của hãng trong khu vực. Tại các điểm bán lẻ, các khu vực trưng bày so sánh trực tiếp giúp khách hàng trải nghiệm công nghệ bảo quản thực phẩm của Haier. Chỉ trong vòng năm tuần, dòng Space Fit đã đạt quy mô trưng bày tại điểm bán tương đương mức mà các đối thủ phải mất tám tháng mới đạt được, đồng thời ghi nhận doanh số cao gấp năm lần, qua đó dẫn dắt xu hướng nâng cấp nhà thông minh tại Việt Nam.

Đang giữ vị trí dẫn đầu cả về thị phần lẫn tốc độ tăng trưởng tại Việt Nam, Haier sẽ tiếp tục củng cố danh mục sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về bảo quản độ tươi thực phẩm thông qua dòng sản phẩm toàn cầu chủ lực mới Horizon.

Bên cạnh đó, Haier Smart Home đã chính thức ra mắt thương hiệu Haier tại Việt Nam vào năm 2025 và thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Điện Máy Xanh, nhà bán lẻ điện máy hàng đầu tại địa phương. Máy giặt AQUA của hãng hiện đang nắm giữ thị phần số 1 tại Việt Nam.

Tính đến tháng 4 năm 2026, Haier đứng số 1 về thị phần thương hiệu tổng thể tại Đông Nam Á, với mức tăng trưởng vượt 40% tại Việt Nam, Malaysia và nhiều thị trường khác. Sau Việt Nam, dòng Horizon sẽ được triển khai tại Indonesia và Thái Lan, thúc đẩy vị thế dẫn đầu phân khúc cao cấp của Haier trên toàn khu vực.

Việc ra mắt dòng Horizon đánh dấu sự chuyển dịch về phân khúc tủ lạnh của Haier tại Đông Nam Á từ vị thế dẫn đầu về quy mô sang định vị thương hiệu cao cấp. Trong tương lai, Haier sẽ tiếp tục lấy người dùng làm trung tâm, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo tại địa phương và nâng cấp thương hiệu nhằm củng cố vị thế dẫn đầu thị trường. Thông qua việc không ngừng đổi mới trong phân khúc cao cấp và nâng cao trải nghiệm theo từng nhu cầu sử dụng, Haier hướng tới mang lại khả năng bảo quản thực phẩm vượt trội, nâng cao tính thẩm mỹ cho không gian bếp và tăng trưởng bền vững cho các đối tác.

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SOURCE Haier Group