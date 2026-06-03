Společnost Haier uvádí na vietnamský trh chladničku Horizon, která nastavuje nové standardy v oblasti čerstvosti potravin a designu domácích spotřebičů
News provided byHaier Group
Jun 03, 2026, 17:41 ET
HO ČI MINOVO MĚSTO, Vietnam, 3. června 2026 /PRNewswire/ -- Aby uspokojila poptávku vietnamských spotřebitelů po univerzálních řešeních pro uchování čerstvosti potravin v nejrůznějších situacích, uvedla společnost Haier 29. května na vietnamský trh svou prémiovou řadu chladniček Horizon Collection, čímž poprvé vstoupila na trh v jihovýchodní Asii. Série Horizon byla poprvé představena v Královské observatoři v Greenwichi ve Velké Británii, následně uvedena na trh v celé Evropě a nyní přichází do Vietnamu. Série se postupně rozšiřuje po celém světě a přináší prémiový zážitek z uchování čerstvosti potravin čím dál většímu počtu spotřebitelů.
Čtyři scénáře, jak zajistit čerstvost potravin i v tropickém klimatu
Horké a vlhké podnebí jihovýchodní Asie si žádá ledové nápoje a rozmanité, dokonale čerstvé suroviny. Řada Horizon od společnosti Haier je vybavena inovativní technologií pro uchování čerstvosti a nabízí čtyři řešení pro každodenní život přizpůsobená konkrétním situacím.
Řada je vybavena systémem HCS pro regulaci vlhkosti a technologií magnetického řízení čerstvosti od společnosti Haier, přičemž obě tyto technologie jsou světovou novinkou. Díky nim zůstává ovoce a zelenina čerstvé až 7 dní a čerstvé maso si zachovává svou původní chuť po dobu 10 dní. Tato magnetická technologie získala zlatou medaili na Mezinárodním veletrhu vynálezů v Ženevě a je certifikována organizací VDE pro zachování více než 95 % bílkovin v mase. Chladnička je také vybavena vůbec prvním systémem výroby ledu, který je umístěn ve dveřích a je zcela oddělen od prostoru pro skladování potravin, aby se zabránilo kontaminaci pachy a výroba ledu probíhala dostatečně rychle.
Díky objemu až 716 litrů, nastavitelným policím a hlubokým přihrádkám ve dveřích pojme tato lednička bez problémů potraviny na celý týden pro celou rodinu, a to včetně lahví o objemu 1,5 litru ve svislé poloze. Vybrané modely jsou vybaveny technologií AI Vision, která automaticky rozpoznává a zaznamenává druh a množství surovin, čímž usnadňuje a zjednodušuje nákup a evidenci potravin.
Společnost Haier zároveň představila i své domácí spotřebiče ze série Space Fit. Chladnička z této řady je vybavena originální technologií Haier pro zachování čerstvosti v celém prostoru pomocí umělé inteligence, která udržuje teplotní výkyvy pod 1 °C. I po měsíci zmrazení zůstává steak po rozmrazení křehký, červený a šťavnatý, aniž by došlo ke ztrátě živin.
Vietnam, strategický odrazový můstek pro regionální expanzi prémiové značky Haier
Vietnam je největším trhem s chladničkami vyšší třídy v jihovýchodní Asii a odehrává se v něm více než polovina tržeb v regionu. V lednu 2026 se prodej chladniček značky Haier ve Vietnamu meziměsíčně zdvojnásobil a meziročně vzrostl o více než 60 %, čímž si firma dále upevnila svou pozici lídra na trhu v tomto regionu. V maloobchodních prodejnách umožňují předváděcí modely zákazníkům si vyzkoušet technologii uchovávání potravin společnosti Haier. Série Space Fit dosáhla za pouhých pět týdnů stejných prodejních výsledků jako konkurence za osm měsíců vystavení v obchodech a dosáhla pětinásobku jejich tržeb, čímž se stala průkopníkem modernizace inteligentních domácností ve Vietnamu.
Společnost Haier, která již nyní zaujímá vedoucí pozici jak z hlediska tržního podílu, tak i tempa růstu na vietnamském trhu, dále posílí svou produktovou nabídku, aby uspokojila rostoucí poptávku po uchování čerstvosti potravin, a to prostřednictvím nové globální vlajkové řady Horizon.
Společnost Haier Smart Home navíc v roce 2025 oficiálně uvedla značku Haier na vietnamský trh a navázala strategické partnerství s předním místním prodejcem domácích spotřebičů, společností DMX. Její pračky značky AQUA již nyní zaujímají nejvyšší podíl na vietnamském trhu.
K dubnu 2026 zaujímá značka Haier první místo v celkovém podílu na trhu v jihovýchodní Asii, přičemž ve Vietnamu, Malajsii a na dalších trzích zaznamenala růst přesahující 40 %. Po Vietnamu se řada Horizon začne prodávat také v Indonésii a Thajsku, čímž posílí vedoucí postavení značky Haier v segmentu prémiových produktů v celém regionu.
Uvedení řady Horizon na trh symbolizuje posun segmentu chladniček společnosti Haier v jihovýchodní Asii od vedoucího hráče z hlediska objemu prodeje k prémiové značce. Do budoucna se bude společnost Haier i nadále soustředit na potřeby uživatelů, prohlubovat místní inovace a posilovat image značky s cílem upevnit si vedoucí postavení na trhu. Prostřednictvím neustálých inovací v oblasti špičkových produktů a vylepšených uživatelských zážitků v konkrétních situacích se společnost Haier snaží svým partnerům nabídnout špičkovou kvalitu uchovávání potravin, estetický design kuchyní a udržitelný růst.
Více informací naleznete na stránce: https://www.haier.com/global/.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991780/Photo1.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991779/Photo2.jpg
Share this article