Společnost Haier uvádí na vietnamský trh chladničku Horizon, která nastavuje nové standardy v oblasti čerstvosti potravin a designu domácích spotřebičů

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Haier Group

Jun 03, 2026, 17:41 ET

HO ČI MINOVO MĚSTO, Vietnam, 3. června 2026 /PRNewswire/ -- Aby uspokojila poptávku vietnamských spotřebitelů po univerzálních řešeních pro uchování čerstvosti potravin v nejrůznějších situacích, uvedla společnost Haier 29. května na vietnamský trh svou prémiovou řadu chladniček Horizon Collection, čímž poprvé vstoupila na trh v jihovýchodní Asii. Série Horizon byla poprvé představena v Královské observatoři v Greenwichi ve Velké Británii, následně uvedena na trh v celé Evropě a nyní přichází do Vietnamu. Série se postupně rozšiřuje po celém světě a přináší prémiový zážitek z uchování čerstvosti potravin čím dál většímu počtu spotřebitelů.

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Haier Launches Horizon Refrigerator in Vietnam, Setting New Standards for Freshness and Home Appliance Design
Haier Launches Horizon Refrigerator in Vietnam, Setting New Standards for Freshness and Home Appliance Design
Haier Launches Horizon Refrigerator in Vietnam, Setting New Standards for Freshness and Home Appliance Design
Haier Launches Horizon Refrigerator in Vietnam, Setting New Standards for Freshness and Home Appliance Design

Čtyři scénáře, jak zajistit čerstvost potravin i v tropickém klimatu

Horké a vlhké podnebí jihovýchodní Asie si žádá ledové nápoje a rozmanité, dokonale čerstvé suroviny. Řada Horizon od společnosti Haier je vybavena inovativní technologií pro uchování čerstvosti a nabízí čtyři řešení pro každodenní život přizpůsobená konkrétním situacím.

Řada je vybavena systémem HCS pro regulaci vlhkosti a technologií magnetického řízení čerstvosti od společnosti Haier, přičemž obě tyto technologie jsou světovou novinkou. Díky nim zůstává ovoce a zelenina čerstvé až 7 dní a čerstvé maso si zachovává svou původní chuť po dobu 10 dní. Tato magnetická technologie získala zlatou medaili na Mezinárodním veletrhu vynálezů v Ženevě a je certifikována organizací VDE pro zachování více než 95 % bílkovin v mase. Chladnička je také vybavena vůbec prvním systémem výroby ledu, který je umístěn ve dveřích a je zcela oddělen od prostoru pro skladování potravin, aby se zabránilo kontaminaci pachy a výroba ledu probíhala dostatečně rychle.

Díky objemu až 716 litrů, nastavitelným policím a hlubokým přihrádkám ve dveřích pojme tato lednička bez problémů potraviny na celý týden pro celou rodinu, a to včetně lahví o objemu 1,5 litru ve svislé poloze. Vybrané modely jsou vybaveny technologií AI Vision, která automaticky rozpoznává a zaznamenává druh a množství surovin, čímž usnadňuje a zjednodušuje nákup a evidenci potravin.

Společnost Haier zároveň představila i své domácí spotřebiče ze série Space Fit. Chladnička z této řady je vybavena originální technologií Haier pro zachování čerstvosti v celém prostoru pomocí umělé inteligence, která udržuje teplotní výkyvy pod 1 °C. I po měsíci zmrazení zůstává steak po rozmrazení křehký, červený a šťavnatý, aniž by došlo ke ztrátě živin.

Vietnam, strategický odrazový můstek pro regionální expanzi prémiové značky Haier

Vietnam je největším trhem s chladničkami vyšší třídy v jihovýchodní Asii a odehrává se v něm více než polovina tržeb v regionu. V lednu 2026 se prodej chladniček značky Haier ve Vietnamu meziměsíčně zdvojnásobil a meziročně vzrostl o více než 60 %, čímž si firma dále upevnila svou pozici lídra na trhu v tomto regionu. V maloobchodních prodejnách umožňují předváděcí modely zákazníkům si vyzkoušet technologii uchovávání potravin společnosti Haier. Série Space Fit dosáhla za pouhých pět týdnů stejných prodejních výsledků jako konkurence za osm měsíců vystavení v obchodech a dosáhla pětinásobku jejich tržeb, čímž se stala průkopníkem modernizace inteligentních domácností ve Vietnamu.

Společnost Haier, která již nyní zaujímá vedoucí pozici jak z hlediska tržního podílu, tak i tempa růstu na vietnamském trhu, dále posílí svou produktovou nabídku, aby uspokojila rostoucí poptávku po uchování čerstvosti potravin, a to prostřednictvím nové globální vlajkové řady Horizon.

Společnost Haier Smart Home navíc v roce 2025 oficiálně uvedla značku Haier na vietnamský trh a navázala strategické partnerství s předním místním prodejcem domácích spotřebičů, společností DMX. Její pračky značky AQUA již nyní zaujímají nejvyšší podíl na vietnamském trhu.

K dubnu 2026 zaujímá značka Haier první místo v celkovém podílu na trhu v jihovýchodní Asii, přičemž ve Vietnamu, Malajsii a na dalších trzích zaznamenala růst přesahující 40 %. Po Vietnamu se řada Horizon začne prodávat také v Indonésii a Thajsku, čímž posílí vedoucí postavení značky Haier v segmentu prémiových produktů v celém regionu.

Uvedení řady Horizon na trh symbolizuje posun segmentu chladniček společnosti Haier v jihovýchodní Asii od vedoucího hráče z hlediska objemu prodeje k prémiové značce. Do budoucna se bude společnost Haier i nadále soustředit na potřeby uživatelů, prohlubovat místní inovace a posilovat image značky s cílem upevnit si vedoucí postavení na trhu. Prostřednictvím neustálých inovací v oblasti špičkových produktů a vylepšených uživatelských zážitků v konkrétních situacích se společnost Haier snaží svým partnerům nabídnout špičkovou kvalitu uchovávání potravin, estetický design kuchyní a udržitelný růst.

Více informací naleznete na stránce: https://www.haier.com/global/.  

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991779/Photo2.jpg

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