Haier lance le réfrigérateur Horizon au Vietnam, établissant de nouvelles normes en matière de fraîcheur et de design des appareils électroménagers

HO CHI MINH CITY, Vietnam, 3er juin 2026 /PRNewswire/ -- Pour répondre à la demande des consommateurs vietnamiens en matière de solutions de conservation des aliments permettant de préserver leur fraîcheur dans de multiples situations, Haier lance le 29 mai au Vietnam sa gamme premium de réfrigérateurs Horizon Collection, marquant ainsi le premier lancement sur le marché sud-est asiatique. Depuis son lancement initial à l'Observatoire royal de Greenwich, au Royaume-Uni, jusqu'à son déploiement à grande échelle sur le marché européen, et désormais au Vietnam, la gamme Horizon étend rapidement sa présence mondiale afin d'offrir à un plus grand nombre de consommateurs une expérience haut de gamme en matière de conservation de la fraîcheur des aliments.

Haier Launches Horizon Refrigerator in Vietnam, Setting New Standards for Freshness and Home Appliance Design Haier Launches Horizon Refrigerator in Vietnam, Setting New Standards for Freshness and Home Appliance Design

Quatre scénarios pour répondre aux besoins en fraîcheur tropicale

Le climat chaud et humide de l'Asie du Sud-Est nécessite des boissons glacées et des ingrédients variés et d'une fraîcheur irréprochable. La gamme Horizon de Haier intègre une technologie innovante de conservation de la fraîcheur et propose quatre solutions adaptées à différents scénarios de la vie quotidienne.

Elle intègre les technologies HCS (contrôle de l'humidité) et de fraîcheur à commande magnétique, une première mondiale signée Haier, qui permettent de conserver les fruits et légumes frais jusqu'à 7 jours et de préserver la saveur d'origine de la viande fraîche pendant 10 jours. Cette technologie magnétique a remporté une médaille d'or au Salon international des inventions de Genève et est certifiée VDE pour sa capacité à préserver plus de 95 % des protéines de la viande. Elle intègre également le tout premier système de fabrication de glaçons intégré à la porte du secteur, totalement séparé de l'espace de conservation des aliments afin d'éviter toute contamination par les odeurs et de produire rapidement des glaçons purs.

Avec une grande capacité pouvant atteindre 716 litres, des étagères réglables et des bacs de porte profonds, ce réfrigérateur permet de stocker facilement les courses d'une semaine entière pour toute la famille, même les bouteilles verticales de 1,5 litre. Certains modèles sont équipés de la technologie AI Vision, qui reconnaît et enregistre automatiquement le type et la quantité des ingrédients, rendant ainsi la gestion des aliments simple et pratique.

Par ailleurs, Haier a également présenté ses solutions d'électroménager de la série Space Fit lors de l'événement de lancement de la série Horizon. Le réfrigérateur de cette série est équipé de la technologie exclusive d'Haier de conservation de la fraîcheur dans tout l'espace grâce à l'IA, qui maintient les variations de température en dessous de 1 °C. Même après un mois de congélation, le steak reste tendre, rouge et juteux une fois décongelé, sans aucune perte de nutriments.

Le Vietnam, tremplin stratégique pour l'expansion régionale de Haier dans le segment haut de gamme

Le Vietnam est le plus grand marché de réfrigérateurs haut de gamme d'Asie du Sud-Est, représentant plus de la moitié des ventes régionales. En janvier 2026, les ventes de réfrigérateurs Haier au Vietnam ont doublé d'un mois à l'autre et ont augmenté de plus de 60 % par rapport à la même période de l'année précédente, consolidant ainsi davantage sa position de leader du marché dans la région. Dans les points de vente, des démonstrations comparatives permettent aux clients de découvrir la technologie de conservation de Haier. La gamme Space Fit a égalé en seulement cinq semaines les chiffres de vente en magasin enregistrés par ses concurrents sur huit mois et a réalisé un chiffre d'affaires cinq fois supérieur, se positionnant ainsi à la pointe de la transition vers la domotique au Vietnam.

Déjà leader au Vietnam tant en termes de parts de marché que de croissance, Haier va encore renforcer sa gamme de produits afin de répondre à la demande croissante en matière de conservation des aliments grâce à sa nouvelle série phare mondiale, Horizon.

Par ailleurs, Haier Smart Home a officiellement lancé la marque Haier au Vietnam en 2025 et a conclu un partenariat stratégique avec DMX, le premier distributeur local d'appareils électroménagers. Ses lave-linge AQUA détiennent déjà la plus grande part de marché du pays.

En avril 2026, Haier occupait la première place en termes de part de marché globale en Asie du Sud-Est, avec une croissance supérieure à 40 % au Vietnam, en Malaisie et sur d'autres marchés. Après le Vietnam, la gamme Horizon sera lancée en Indonésie et en Thaïlande, renforçant ainsi la position de leader de Haier sur le segment haut de gamme dans toute la région.

Le lancement de la gamme Horizon marque, pour la division réfrigérateurs de Haier en Asie du Sud-Est, le passage d'un leader en termes de volume à une marque haut de gamme. À l'avenir, Haier continuera à placer l'utilisateur au cœur de sa stratégie, à renforcer l'innovation locale et à moderniser sa marque afin de consolider sa position de leader sur le marché. Grâce à des innovations de pointe constantes et à des expériences améliorées adaptées à différents contextes, Haier entend offrir à ses partenaires une conservation optimale, une esthétique de cuisine raffinée et une croissance durable.

Veuillez consulter le site https://www.haier.com/global/.

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