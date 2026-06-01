Haier Lancar Peti Sejuk Horizon di Vietnam, Tetapkan Standard Baharu untuk Kesegaran dan Reka Bentuk Peralatan Rumah

BANDAR RAYA HO CHI MINH, Vietnam, 2 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Bagi memenuhi permintaan pengguna Vietnam terhadap penyelesaian penyimpanan segar pelbagai senario yang serba boleh, Haier melancarkan siri peti sejuk Horizon Collection premium di Vietnam pada 29 Mei yang merupakan persinggahan pertama di pasaran Asia Tenggara. Bermula daripada pelancaran awalnya di Royal Observatory, Greenwich di UK, hinggalah pengeluaran pasaran penuh di seluruh Eropah dan kini pelancaran di Vietnam, siri Horizon mempercepat jejak globalnya dengan pantas bagi membawa pengalaman pemeliharaan kesegaran makanan premium kepada lebih ramai pengguna.

Haier Launches Horizon Refrigerator in Vietnam, Setting New Standards for Freshness and Home Appliance Design (PRNewsfoto/Haier Group) Haier Launches Horizon Refrigerator in Vietnam, Setting New Standards for Freshness and Home Appliance Design (PRNewsfoto/Haier Group)

Empat senario untuk memenuhi permintaan kesegaran iklim tropika

Iklim panas dan lembap Asia Tenggara mewujudkan permintaan tinggi terhadap minuman sejuk serta pelbagai ramuan yang amat segar. Siri Horizon daripada Haier didatangkan dengan teknologi pemeliharaan kesegaran inovatif dan menawarkan empat penyelesaian berasaskan senario untuk kehidupan harian.

Ia mengintegrasikan teknologi kawalan kelembapan HCS pertama global daripada Haier serta teknologi pemeliharaan kesegaran dikawal fungsi magnetik bagi mengekalkan kesegaran buah-buahan dan sayur-sayuran sehingga tujuh hari serta mengekalkan rasa asli daging segar sehingga 10 hari. Teknologi magnetik ini telah memenangi Pingat Emas di Pameran Ciptaan Antarabangsa Geneva dan diperakui oleh VDE kerana kemampuannya mengekalkan lebih 95% kandungan protein dalam daging. Ia turut dilengkapi sistem penghasilan ais dipasang pada pintu yang pertama dalam industri, yang diasingkan sepenuhnya daripada ruang penyimpanan makanan bagi mengelakkan pencemaran bau serta menghasilkan ais bersih dengan cepat.

Mempunyai ruang kapasiti besar sehingga 716L, rak boleh laras dan petak simpanan pintu yang dalam, peti sejuk tersebut dapat menyimpan dengan mudah barangan runcit selama seminggu untuk seisi keluarga — termasuk botol 1.5L yang disimpan tegak. Model-model terpilih turut dilengkapi teknologi AI Vision yang mengenal pasti dan merekodkan jenis serta kuantiti bahan makanan secara automatik, lalu menjadikan pengurusan makanan ringkas dan mudah.

Pada masa sama, Haier turut mempamerkan penyelesaian peralatan rumah siri Space Fit di acara pelancaran siri Horizon, peti sejuk dalam siri tersebut yang menampilkan teknologi pemeliharaan kesegaran ruang penuh AI asli daripada Haier yang mampu mengekalkan turun naik suhu di bawah 1°C. Walaupun selepas sebulan dibekukan, stik kekal lembut, merah dan berjus apabila dinyahbekukan, tanpa kehilangan nutrien.

Vietnam, batu loncatan strategik untuk pengembangan serantau premium Haier

Vietnam merupakan pasaran peti sejuk premium yang terbesar di Asia Tenggara, menyumbang lebih separuh daripada jualan serantau. Pada Januari 2026, jualan peti sejuk Haier di Vietnam meningkat dua kali ganda berbanding bulan sebelumnya dan melonjak lebih 60% tahun demi tahun, sekali gus mengukuhkan lagi kedudukannya sebagai peneraju pasaran di rantau ini. Di outlet runcit, demonstrasi perbandingan secara bersebelahan membolehkan pelanggan merasai sendiri teknologi pemeliharaan kesegaran Haier. Siri Space Fit berjaya menyamai jumlah paparan dalam kedai selama lapan bulan yang dicapai oleh pesaing dalam tempoh hanya lima minggu serta mencatatkan jualan lima kali ganda lebih tinggi, sekali gus menerajui penaiktarafan rumah pintar Vietnam.

Sudahpun mendahului bahagian pasaran dan juga kadar pertumbuhan di Vietnam, Haier akan mengukuhkan lagi barisan produknya bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat terhadap teknologi pemeliharaan kesegaran makanan menerusi siri Horizon utama global yang baharu.

Selain itu, Haier Smart Home melancarkan secara rasmi jenama Haier di Vietnam pada tahun 2025 dan menjalin kerjasama strategik dengan peruncit peralatan terkemuka tempatan, DMX. Mesin basuh AQUA miliknya telahpun memegang bahagian pasaran terbesar di negara tersebut.

Sehingga April 2026, Haier menduduki kedudukan No. 1 dari segi bahagian pasaran jenama keseluruhan di Asia Tenggara, dengan pertumbuhan melebihi 40% di Vietnam, Malaysia dan pasaran lain. Selepas Vietnam, siri Horizon akan diperkenalkan di Indonesia dan Thailand, sekali gus memacu kedudukan kepimpinan premium Haier di seluruh rantau ini.

Pelancaran siri Horizon menandakan peralihan segmen peti sejuk Haier di Asia Tenggara daripada peneraju dari segi skala kepada jenama premium. Pada masa akan datang, Haier akan tetap memfokuskan kepada pengguna, memperdalam inovasi tempatan serta naik taraf jenama bagi mengukuhkan kepimpinan pasaran dan melalui inovasi premium yang berterusan dan pengalaman berasaskan senario yang dipertingkat, Haier berhasrat untuk menawarkan teknologi pemeliharaan kesegaran yang unggul, estetika dapur serta pertumbuhan mampan kepada rakan kongsi.

Sila layari https://www.haier.com/global/.

SOURCE Haier Group