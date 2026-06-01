Haier เปิดตัวตู้เย็นรุ่น Horizon ในเวียดนาม สร้างมาตรฐานใหม่ด้านความสดและการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
News provided byHaier Group
01 Jun, 2026, 21:25 CST
นครโฮจิมินห์, เวียดนาม, 1 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวเวียดนามด้านโซลูชันการเก็บรักษาความสดของอาหารที่หลากหลายและใช้งานได้ในหลายสถานการณ์ Haier จึงเปิดตัวตู้เย็นซีรีส์ Horizon Collection ระดับพรีเมียมในเวียดนามเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา นับเป็นก้าวแรกในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกที่หอดูดาวหลวงกรีนิชในสหราชอาณาจักรไปจนถึงการวางจำหน่ายเต็มรูปแบบทั่วยุโรป และการเปิดตัวในเวียดนามในครั้งนี้ ซีรีส์ Horizon กำลังเร่งขยายฐานตลาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว เพื่อมอบประสบการณ์การคงความสดของอาหารระดับพรีเมียมให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น
สี่สถานการณ์การตอบสนองความต้องการความสดใหม่สำหรับเขตร้อน
สภาพอากาศร้อนชื้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้เครื่องดื่มเย็นและวัตถุดิบสดใหม่หลากหลายชนิดเป็นสิ่งจำเป็น ซีรีส์ Horizon ของ Haier มาพร้อมเทคโนโลยีนวัตกรรมรักษาความสดใหม่ และมีโซลูชันที่เหมาะกับสถานการณ์การใช้งานในชีวิตประจำวันถึงสี่แบบ
ตู้เย็นรุ่นนี้ผสานรวมเทคโนโลยีควบคุมความชื้น HCS และเทคโนโลยีควบคุมความสดด้วยแม่เหล็กระดับโลกครั้งแรกของ Haier ช่วยคงความสดของผักผลไม้ได้นานถึง 7 วัน และคงรสชาติเดิมของเนื้อสัตว์สดได้นานถึง 10 วัน เทคโนโลยีแม่เหล็กนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา (Geneva International Invention Exhibition) และได้รับการรับรองจาก VDE ว่าสามารถรักษาโปรตีนในเนื้อสัตว์ได้มากกว่า 95% นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบทำน้ำแข็งแบบติดที่บานประตูซึ่งเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรม โดยแยกออกจากพื้นที่จัดเก็บอาหารอย่างสิ้นเชิงเพื่อป้องกันกลิ่นปนเปื้อนและผลิตน้ำแข็งสะอาดได้อย่างรวดเร็ว
ตู้เย็นรุ่นนี้มีพื้นที่จุขนาดใหญ่ถึง 716 ลิตร ชั้นวางปรับได้ และช่องเก็บของลึกที่บานประตู ทำให้เก็บของอุปโภคบริโภคสำหรับทั้งครอบครัวได้ทั้งสัปดาห์ รวมถึงขวดขนาด 1.5 ลิตรแบบตั้งตรง บางรุ่นมีเทคโนโลยี AI Vision ที่สามารถจดจำและบันทึกชนิดและปริมาณของส่วนผสมโดยอัตโนมัติ ทำให้การจัดการอาหารเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น
ในขณะเดียวกัน Haier ก็ได้จัดแสดงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านซีรีส์ Space Fit ที่งานเปิดตัวซีรีส์ Horizon โดยตู้เย็นในซีรีส์นี้โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีการรักษาความสดด้วย AI แบบเต็มพื้นที่ดั้งเดิมของ Haier ซึ่งช่วยควบคุมความผันผวนของอุณหภูมิให้ต่ำกว่า 1°C โดยแม้จะแช่แข็งไว้นานถึงหนึ่งเดือน เนื้อสเต็กก็ยังคงนุ่ม สีแดง และชุ่มฉ่ำเมื่อละลาย โดยที่สารอาหารยังอยู่ครบถ้วน
เวียดนามในฐานะฐานเติบโตเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการขยายธุรกิจพรีเมียมของ Haier ระดับภูมิภาค
เวียดนามเป็นตลาดตู้เย็นระดับไฮเอนด์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมียอดขายมากกว่าครึ่งหนึ่งของยอดขายในภูมิภาค เมื่อเดือนมกราคม 2569 ยอดขายตู้เย็นของ Haier ในเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นมากกว่า 60% เมื่อเทียบปีต่อปี เป็นการตอกย้ำตำแหน่งผู้นำตลาดในภูมิภาคนี้ ที่ร้านค้าปลีกต่าง ๆ การสาธิตแบบ side-by-side ช่วยให้ลูกค้าได้สัมผัสเทคโนโลยีคงความสดของ Haier ซีรีส์ Space Fit ทำยอดขายได้เท่ากับจำนวนการจัดแสดงสินค้าในร้านของคู่แข่งที่ใช้เวลาแปดเดือนได้ในเวลาเพียงห้าสัปดาห์ และมียอดขายมากกว่าถึงห้าเท่า เป็นผู้นำในการอัปเกรดสู่บ้านอัจฉริยะในเวียดนาม
ปัจจุบัน Haier เป็นผู้นำทั้งด้านส่วนแบ่งการตลาดและการเติบโตในเวียดนาม และจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้านการคงความสดของอาหารด้วยผลิตภัณฑ์เรือธงใหม่ระดับโลกซีรีส์ Horizon
นอกจากนี้ Haier Smart Home ยังได้เปิดตัวแบรนด์ Haier อย่างเป็นทางการในเวียดนามเมื่อปี 2568 และได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ DMX ผู้ค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำในท้องถิ่น โดยเครื่องซักผ้า AQUA ของ Haier ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในประเทศอยู่แล้ว
ณ เดือนเมษายน 2569 Haier ครองอันดับ 1 ด้านส่วนแบ่งการตลาดโดยรวมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการเติบโตเกิน 40% ในเวียดนาม มาเลเซีย และตลาดอื่น ๆ หลังจากการเปิดตัวในเวียดนาม ซีรีส์ Horizon จะเปิดตัวในอินโดนีเซียและไทย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเป็นผู้นำในตลาดสินค้าไฮเอนด์ของ Haier ในภูมิภาคนี้
การเปิดตัวซีรีส์ Horizon ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผลิตภัณฑ์ตู้เย็นของ Haier ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากผู้นำด้านขนาดไปสู่แบรนด์พรีเมียม ในอนาคต Haier จะยังคงมุ่งเน้นผู้ใช้งาน พัฒนานวัตกรรมในท้องถิ่นและอัปเกรดแบรนด์อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำตลาด และด้วยนวัตกรรมไฮเอนด์ที่ไม่หยุดยั้งและประสบการณ์การใช้งานที่หลากหลาย Haier มุ่งมั่นที่จะมอบประสิทธิภาพการคงความสดที่เหนือชั้น ความสวยงามของห้องครัว และการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับพันธมิตร
โปรดเยี่ยมชม https://www.haier.com/global/
SOURCE Haier Group
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