海爾在越南推出Horizon冰箱系列，設立保鮮與家電設計新標桿

東南亞炎熱潮濕的氣候，使冰飲和多樣化超新鮮食材成為剛需。海爾Horizon系列搭載創新保鮮技術，為日常生活提供四大場景解決方案。

該系列集成海爾全球首創的HCS保濕科技和磁控冷鮮技術，可讓水果和蔬菜保持長達7天的新鮮狀態，並讓鮮肉原有風味保存長達10天。該磁控冷鮮技術曾獲得日內瓦國際發明金獎，並通過VDE認證，能夠保留肉類超過95%的蛋白質。同時，該系列還採用行業首創的門體潔淨制冰系統，完全獨立於食物儲存區域，從而避免異味污染，並實現快速制冰與潔淨冰塊輸出。

憑借最大716升大容量空間、可調擱架與加深門體儲物格，該冰箱能夠輕松儲存全家一周所需食材，包括豎立放置的1.5升飲料瓶。部分型號還搭載AI之眼技術，能夠自動識別並記錄食材種類與數量，使食材管理更加簡單便捷。

與此同時，在Horizon系列發佈活動現場，海爾還展示了麥浪套系。該系列冰箱搭載海爾原創AI全空間保鮮技術，能夠將溫度波動控制在1℃以內。即使冷凍一個月，牛排解凍後仍然保持鮮嫩、紅潤、多汁，營養成分也不會流失。

越南：海爾高端區域擴張的重要戰略支點

越南是東南亞最大的高端冰箱市場，占區域銷售總量的一半以上。2026年1月，海爾冰箱在越南市場銷量實現環比翻倍，同比增長超過60%，進一步鞏固了其在區域市場的領先地位。在線下零售門店，通過並排展示體驗，消費者可以直觀感受海爾保鮮技術。麥浪系列僅用五周時間便達到競爭對手八個月門店展示數量，並實現其五倍銷量，成為推動越南智能家居升級的重要力量。

在保持市場份額和增長領先地位的基礎上，海爾將進一步完善產品佈局，以全新全球旗艦Horizon系列滿足不斷增長的食材保鮮需求。

此外，海爾智家（Haier Smart Home）於2025年正式在越南推出海爾品牌，並與當地領先家電零售商DMX達成戰略合作。其AQUA洗衣機已位居越南市場份額第一。

截至2026年4月，海爾已位居東南亞整體品牌市場份額第一，並在越南、馬來西亞等市場實現超過40%的增長。繼越南之後，Horizon系列還將在印度尼西亞和泰國上市，進一步推動海爾在東南亞高端市場的領導地位。

Horizon系列的推出標誌著海爾冰箱業務在東南亞市場由「規模領先」邁向「高端品牌」階段。未來，海爾將持續以用戶需求為核心，深化本地創新和品牌升級，鞏固市場領先地位，並通過持續的高端創新與場景化體驗升級，為用戶帶來更卓越的保鮮效果、更具美學價值的廚房體驗，以及與合作黟伴共同實現可持續增長。

更多信息請訪問：https://www.haier.com/global/。

SOURCE Haier Group