Haier Luncurkan Kulkas Seri Horizon di Vietnam, Hadirkan Standar Baru untuk Kesegaran Makanan dan Desain Peralatan Rumah Tangga

Empat Skenario untuk Menjaga Kesegaran Makanan di Iklim Tropis

Iklim panas dan lembap di Asia Tenggara membuat kebutuhan minuman dingin dan bahan makanan yang segar menjadi semakin penting. Untuk itu, Haier membekali seri Horizon dengan teknologi penyimpanan makanan yang menjawab kebutuhan sehari-hari berdasarkan empat skenario.

Kulkas ini mengintegrasikan teknologi pengendalian kelembapan HCS dan teknologi preservasi makanan berbasis medan magnet sebagai terobosan yang pertama di dunia. Teknologi tersebut mampu menjaga kesegaran buah dan sayuran hingga tujuh hari, serta mempertahankan cita rasa asli daging segar hingga 10 hari. Teknologi preservasi magnetik tersebut meraih Medali Emas di ajang Geneva International Invention Exhibition dan memperoleh sertifikasi VDE karena mampu mempertahankan lebih dari 95% kandungan protein pada daging. Haier juga menghadirkan sistem pembuat es yang terpasang pada pintu kulkas dan terpisah dari ruang penyimpanan makanan. Desain ini turut mencegah kontaminasi aroma bahan makanan sekaligus menghasilkan es dengan lebih cepat dan higienis.

Dengan kapasitas hingga 716 liter, rak yang dapat disesuaikan, serta kompartemen besar di sisi pintu kulkas, seri Horizon mampu menampung kebutuhan bahan makanan keluarga selama satu minggu, termasuk botol berukuran 1,5 liter dalam posisi tegak. Pada sejumlah model tertentu, Haier juga menyematkan teknologi AI Vision yang secara otomatis mengenali dan mencatat jenis serta jumlah bahan makanan sehingga memudahkan pengelolaan stok makanan di rumah.

Dalam acara peluncuran produk tersebut, Haier turut memperkenalkan solusi peralatan rumah tangga Space Fit. Kulkas dari seri ini dibekali teknologi AI untuk menjaga keawetan bahan makanan. Berkat teknologi ini, fluktuasi suhu kulkas tetap berada di bawah 1 derajat Celsius. Daging steak beku yang tersimpan hingga satu bulan dapat mempertahankan tekstur, warna, dan kandungan nutrisi setelah dicairkan kembali.

Vietnam sebagai Basis Strategis dalam Ekspansi Premium Haier

Vietnam merupakan pasar kulkas premium terbesar di Asia Tenggara yang berkontribusi lebih dari separuh dari total penjualan regional. Pada Januari 2026, penjualan kulkas Haier di Vietnam meningkat dua kali lipat dari bulan sebelumnya dan melonjak lebih dari 60% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Pencapaian tersebut semakin memperkuat posisi Haier sebagai pemimpin pasar di kawasan. Di berbagai gerai ritel, Haier menggelar demo produk agar konsumen dapat mempelajari teknologi preservasi bahan makanan. Penjualan seri Space Fit bahkan menyamai angka penjualan kompetitor Haier yang unitnya telah dipajang di dalam gerai selama delapan bulan. Kinerja ini tercapai hanya dalam waktu lima minggu dengan angka penjualan yang lima kali lebih tinggi. Dengan demikian, Haier memimpin transformasi smart home di Vietnam.

Setelah menjadi pemimpin pasar dari sisi pangsa pasar maupun pertumbuhan penjualan di Vietnam, Haier berencana memperkuat portofolio produknya melalui seri Horizon sebagai produk unggulan terbaru di pasar global guna memenuhi lonjakan kebutuhan konsumen akan teknologi penyimpanan makanan.

Haier Smart Home juga resmi meluncurkan merek Haier di Vietnam pada 2025 dan menjalin kemitraan strategis dengan peritel peralatan rumah tangga terbesar di negara tersebut, DMX. Sementara itu, mesin cuci AQUA telah menjadi pemimpin pangsa pasar di Vietnam.

Hingga April 2026, Haier menempati posisi nomor satu dari sisi pangsa pasar secara keseluruhan di Asia Tenggara dengan pertumbuhan lebih dari 40% di Vietnam, Malaysia, dan sejumlah pasar lainnya. Setelah Vietnam, seri Horizon segera hadir di Indonesia dan Thailand sebagai bagian dari strategi Haier memperkuat kepemimpinannya di segmen produk premium di Asia Tenggara.

Peluncuran seri Horizon menandai transformasi bisnis kulkas Haier di Asia Tenggara, beralih dari sekadar pemimpin pasar dari sisi skala bisnis hingga menjadi merek premium. Ke depan, Haier akan terus berfokus pada kebutuhan pengguna, memperkuat inovasi lokal dan mendorong pengembangan merek, serta menghadirkan pengalaman penyimpanan makanan yang lebih baik, desain dapur yang modern, dan pertumbuhan berkelanjutan bagi para mitra.

Informasi selengkapnya: https://www.haier.com/global/.

SOURCE Haier Group