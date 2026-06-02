Haier uvádza vo Vietname na trh chladničku Horizon - nové štandardy pre čerstvosť a dizajn domácich spotrebičov
News provided byHaier Group
Jun 02, 2026, 19:34 ET
HO ČI MINOVO MESTO, Vietnam, 3. jún 2026 /PRNewswire/ – S cieľom uspokojiť dopyt vietnamských spotrebiteľov po všestranných a komplexných riešeniach na uchovávanie čerstvých potravín uvádza spoločnosť Haier 29. mája na vietnamský trh svoju prémiovú sériu chladničiek Horizon Collection, čím sa stáva prvou zastávkou na trhu juhovýchodnej Ázie. Séria Horizon, od svojho debutu v Kráľovskom observatóriu v britskom Greenwich až po plné uvedenie na trh po celej Európe a teraz aj vo Vietname, rýchlo rozširuje svoju globálnu prítomnosť, aby priniesla prémiový zážitok z uchovania čerstvosti potravín väčšiemu počtu spotrebiteľov.
Štyri scenáre na splnenie požiadaviek sviežosti v trópoch
Horúce a vlhké podnebie juhovýchodnej Ázie si vyžaduje ľadové nápoje a rozmanité, extra čerstvé suroviny. Séria Horizon značky Haier prichádza s inovatívnou technológiou zachovania čerstvosti a ponúka štyri riešenia založené na scenároch z každodenného života.
Integruje prvú globálnu technológiu regulácie vlhkosti HCS od spoločnosti Haier a magneticky riadenú technológiu čerstvosti, vďaka čomu udrží ovocie a zeleninu čerstvé až 7 dní a pôvodnú chuť čerstvého mäsa až 10 dní. Táto magnetická technológia získala zlatú medailu na Medzinárodnej výstave vynálezov v Ženeve a má certifikát VDE za zachovanie viac ako 95 % bielkovín v mäse. Okrem toho je vybavená prvým systémom na výrobu ľadu namontovaným na dverách, ktorý je plne oddelený od priestoru na skladovanie potravín, aby sa čistý ľad dal vyrobiť rýchlo a zabránilo sa kontaminácii zápachom.
Chladnička sa môže pochváliť veľkou kapacitou až 716 litrov, nastaviteľnými poličkami a hlbokými priehradkami vo dverách, takže ľahko uskladní potraviny pre celú rodinu na celý týždeň – vrátane stojatých 1,5-litrových fliaš. Vybrané modely sú vybavené technológiou AI Vision, ktorá automaticky rozpoznáva a zaznamenáva typ a množstvo surovín, vďaka čomu je správa potravín jednoduchá a pohodlná.
Spoločnosť Haier medzitým na podujatí série Horizon predstavila aj svoje riešenia domácich spotrebičov série Space Fit. Chladnička z tejto série je vybavená originálnou technológiou AI na uchovanie čerstvosti v celom priestore od spoločnosti Haier, ktorá udržiava teplotné výkyvy do 1 °C. Aj po celom mesiaci mrazenia zostáva steak po rozmrazení krehký, červený a šťavnatý bez straty živín.
Vietnam, strategický odrazový mostík pre prémiovú regionálnu expanziu značky Haier
Vietnam je najväčším trhom s luxusnými chladničkami v juhovýchodnej Ázii a predstavuje viac ako polovicu regionálneho predaja. V januári 2026 sa predaj chladničiek Haier vo Vietname medzimesačne zdvojnásobil a medziročne vzrástol o viac ako 60 %, čím sa ďalej upevnila pozícia lídra na trhu v regióne. V maloobchodných predajniach si môžu zákazníci na porovnávacích ukážkach vyskúšať technológiu konzervácie od spoločnosti Haier. Séria Space Fit vyrovnala osemmesačné čísla konkurentov pri vystavení v predajniach už za päť týždňov a dosiahla päťnásobok ich predaja, čím sa stala lídrom modernizácie inteligentných domácností vo Vietname.
Spoločnosť Haier, ktorá už teraz vedie v podieloch na trhu aj v raste vo Vietname, ďalej posilní svoju produktovú ponuku, aby uspokojila rastúci dopyt po produktoch na uchovávanie čerstvosti potravín novou globálnou vlajkovou loďou série Horizon.
Okrem toho spoločnosť Haier Smart Home v roku 2025 oficiálne uviedla na trh značku Haier vo Vietname a dosiahla strategické partnerstvo s popredným miestnym predajcom spotrebičov DMX. Jej práčky AQUA už dosahujú najväčší podiel na trhu v krajine.
V apríli 2026 sa spoločnosť Haier umiestnila na prvom mieste v celkovom podiele značky v juhovýchodnej Ázii s rastom presahujúcim 40 % vo Vietname, Malajzii a na ďalších trhoch. Po Vietname sa séria Horizon dostane na trhy v Indonézii a Thajsku, čím sa meno Haier upevní v oblasti špičkových produktov v celom regióne.
Uvedenie série Horizon znamená posun segmentu chladničiek Haier v juhovýchodnej Ázii z množstevného lídra na prémiovú značku. Spoločnosť Haier sa bude do budúcnosti naďalej zameriavať na používateľov, prehlbovať lokálne inovácie a modernizovať značku s cieľom upevniť si vedúce postavenie na trhu. Vďaka neustálym špičkovým inováciám a vylepšeným skúsenostiam založeným na scenároch sa Haier snaží poskytovať partnerom vynikajúcu konzerváciu, estetiku kuchyne a udržateľný rast.
Navštívte stránku https://www.haier.com/global/.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2991780/Photo1.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2991779/Photo2.jpg
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