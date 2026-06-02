- Haier lanza la nevera Horizon en Vietnam, estableciendo nuevos estándares de frescura y diseño de electrodomésticos

HO CHI MINH CITY, Vietnam, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Para satisfacer la demanda de los consumidores vietnamitas de soluciones versátiles y adaptables para la conservación de alimentos en múltiples escenarios, Haier lanza su serie de neveras premium Horizon Collection en Vietnam el 29 de mayo, marcando así su primera parada en el mercado del sudeste asiático. Desde su lanzamiento inicial en el Real Observatorio de Greenwich en el Reino Unido hasta su lanzamiento en toda Europa, y ahora en Vietnam, la serie Horizon está acelerando rápidamente su presencia global para proporcionar una experiencia premium de conservación de alimentos a más consumidores.

Haier Launches Horizon Refrigerator in Vietnam, Setting New Standards for Freshness and Home Appliance Design image002 Haier Launches Horizon Refrigerator in Vietnam, Setting New Standards for Freshness and Home Appliance Design

Cuatro soluciones para satisfacer las exigencias de frescura tropical

El clima cálido y húmedo del sudeste asiático requiere bebidas heladas e ingredientes diversos y ultra frescos. La serie Horizon de Haier incorpora una innovadora tecnología de conservación de la frescura y ofrece cuatro soluciones adaptadas a diferentes situaciones para el día a día.

Integra el sistema de control de humedad HCS de Haier, pionero a nivel mundial, y la tecnología de conservación de control magnético, que mantiene las frutas y verduras frescas hasta por 7 días y preserva el sabor original de la carne fresca durante 10 días. Esta tecnología magnética fue galardonada con la Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Invenciones de Ginebra y cuenta con la certificación VDE por conservar más del 95% de las proteínas de la carne. Además, incorpora el sistema de fabricación de hielo montado en la puerta, el primero en la industria, completamente separado del área de almacenamiento de alimentos para evitar la contaminación por olores y producir hielo limpio rápidamente.

Con una gran capacidad de hasta 716 litros, estantes ajustables y amplios compartimentos en la puerta, esta nevera permite almacenar fácilmente la compra semanal de toda la familia, incluyendo botellas verticales de 1,5 litros. Algunos modelos incorporan la tecnología AI Vision, que reconoce y registra automáticamente el tipo y la cantidad de ingredientes, facilitando así la gestión de los alimentos.

Además, Haier presentó su serie Space Fit en el evento de lanzamiento de la serie Horizon. La nevera de esta serie cuenta con la tecnología original de Haier para la conservación de la frescura mediante inteligencia artificial, que mantiene las fluctuaciones de temperatura por debajo de 1°C. Incluso después de un mes congelado, el filete se mantiene tierno, rojo y jugoso al descongelarse, sin pérdida de nutrientes.

Vietnam, el trampolín estratégico para la expansión regional de Haier en el segmento premium

Vietnam es el mercado de neveras de alta gama más grande del sudeste asiático, representando más de la mitad de las ventas regionales. En enero de 2026, las ventas de neveras Haier en Vietnam se duplicaron con respecto al mes anterior y aumentaron más del 60% interanual, consolidando aún más su posición como líder del mercado en la región. En los puntos de venta, las demostraciones comparativas permitieron a los clientes experimentar la tecnología de conservación de Haier. La serie Space Fit igualó las cifras de exhibición en tienda de la competencia en tan solo cinco semanas, logrando quintuplicar sus ventas e impulsando la modernización de los hogares inteligentes en Vietnam.

Ya líder en cuota de mercado y crecimiento en Vietnam, Haier fortalecerá aún más su línea de productos para satisfacer la creciente demanda de conservación de alimentos frescos con la nueva serie insignia global Horizon.

Además, Haier Smart Home lanzó oficialmente la marca Haier en Vietnam en 2025 y estableció una alianza estratégica con DMX, el principal minorista local de electrodomésticos. Sus lavadoras AQUA ya ostentan la mayor cuota de mercado del país.

A abril de 2026, Haier ocupaba el primer puesto en cuota de mercado general en el sudeste asiático, con un crecimiento superior al 40% en Vietnam, Malasia y otros mercados. Tras su lanzamiento en Vietnam, la serie Horizon se introducirá en Indonesia y Tailandia, consolidando el liderazgo de Haier en el segmento de alta gama en toda la región.

El lanzamiento de la serie Horizon marca la transición del segmento de neveras de Haier en el sudeste asiático, pasando de ser líder en escala a una marca premium. De cara al futuro, Haier seguirá centrada en el usuario, profundizando en la innovación local y las mejoras de marca para afianzar su liderazgo en el mercado. Mediante innovaciones de alta gama y experiencias mejoradas basadas en escenarios, Haier busca ofrecer una conservación superior, una estética de cocina impecable y un crecimiento sostenible para sus socios.

Visite la página web https://www.haier.com/global/.

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