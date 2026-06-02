Haier wprowadza lodówkę Horizon w Wietnamie, umacniając pozycję w segmencie premium AGD
News provided byHaier Group
Jun 02, 2026, 15:04 ET
HO CHI MINH, Wietnam , 2 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ - W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie wietnamskich konsumentów na wszechstronne rozwiązania do przechowywania żywności w różnych warunkach użytkowania firma Haier wprowadziła na rynek w Wietnamie swoją premium serię lodówek Horizon Collection. Premiera, która odbyła się 29 maja, stanowi pierwszy etap ekspansji serii na rynku Azji Południowo-Wschodniej. Po wcześniejszym debiucie w Royal Observatory w Greenwich w Wielkiej Brytanii, a następnie pełnym wdrożeniu w Europie, seria Horizon rozszerza globalną obecność marki, oferując konsumentom bardziej zaawansowane funkcje utrzymania świeżości żywności.
Cztery scenariusze użytkowania dostosowane do klimatu tropikalnego
Klimat Azji Południowo-Wschodniej, charakteryzujący się wysoką temperaturą i wilgotnością, wymaga skutecznych rozwiązań w zakresie przechowywania napojów oraz świeżych produktów. Seria Horizon została wyposażona w zaawansowane technologie utrzymywania świeżości i oferuje cztery scenariusze użytkowe dopasowane do codziennych potrzeb.
System wykorzystuje m.in. technologię kontroli wilgotności HCS oraz magnetyczne rozwiązania utrzymania świeżości, które pozwalają zachować świeżość owoców i warzyw do 7 dni oraz mięsa do 10 dni. Rozwiązanie to zostało wyróżnione Złotym Medalem na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie oraz certyfikatem VDE potwierdzającym wysoką jakość zachowania białka w mięsie. Lodówka oferuje także zintegrowany system produkcji lodu w drzwiach, całkowicie oddzielone od komory przechowywania żywności, co ogranicza ryzyko przenikania zapachów i umożliwia szybkie wytwarzanie czystego lodu.
Dzięki pojemności sięgającej 716 litrów, regulowanym półkom oraz głębokim półkom drzwiowym, urządzenie pozwala na przechowywanie tygodniowych zapasów dla całej rodziny, w tym wysokich butelek o pojemności 1,5 l. Wybrane modele wyposażono także w technologię AI Vision, która automatycznie identyfikuje i monitoruje rodzaj oraz ilość produktów spożywczych, ułatwiając zarządzanie żywnością.
Równolegle Haier zaprezentował także rozwiązania z serii Space Fit, obejmujące m.in. lodówkę wykorzystującą technologię AI utrzymania świeżości w całej przestrzeni, która ogranicza wahania temperatury do mniej niż 1°C. Nawet po miesiącu mrożenia stek po rozmrożeniu pozostaje delikatny, soczysty i zachowuje swoją czerwoną barwę oraz wartości odżywcze.
Wietnam jako kluczowa baza strategiczna dla rozwoju oferty premium Haier w regionie
Wietnam pozostaje największym rynkiem lodówek premium w Azji Południowo-Wschodniej, odpowiadając za ponad połowę sprzedaży w regionie. Haier odnotował tam dynamiczny wzrost - sprzedaż w styczniu 2026 r. była dwukrotnie wyższa miesiąc do miesiąca i o ponad 60% wyższa rok do roku. W punktach sprzedaży detalicznej konsumenci mogą testować technologie chłodzenia i utrzymania świeżości, co wspiera wyniki sprzedażowe firmy. Rozwiązania z serii Space Fit wygenerowały pięciokrotnie wyższą sprzedaż, wspierając rozwój segmentu inteligentnych domów w Wietnamie.
Haier, który należy do liderów rynku w Wietnamie zarówno pod względem sprzedaży, jak i dynamiki wzrostu, planuje rozszerzyć swoją ofertę o nową globalną serię flagową Horizon, odpowiadając na rosnące oczekiwania konsumentów w zakresie długotrwałego zachowania świeżości żywności.
Dodatkowo Haier Smart Home rozpoczął oficjalną działalność marki Haier w Wietnamie w 2025 roku, jednocześnie zawierając strategiczne partnerstwo z DMX - jednym z wiodących detalistów AGD w kraju. Pralki marki AQUA należącej do grupy Haier, już dziś zajmują pozycję lidera pod względem udziału w rynku.
Według danych z kwietnia 2026 r. Haier zajmuje pierwsze miejsce pod względem łącznego udziału w rynku marek w Azji Południowo-Wschodniej, notując ponad 40-procentowy wzrost w Wietnamie, Malezji oraz innych krajach regionu. Po Wietnamie seria Horizon zostanie wprowadzona również w Indonezji i Tajlandii, wzmacniając pozycję Haier w segmencie premium na całym obszarze.
Wprowadzenie serii Horizon oznacza zmianę strategii segmentu lodówek Haier w Azji Południowo-Wschodniej - z lidera pod względem skali na markę premium. W kolejnych latach firma planuje utrzymać podejście skoncentrowane na użytkowniku, rozwijać lokalne innowacje oraz podnosić standardy marki, aby umacniać swoją pozycję rynkową. Poprzez dalsze inwestycje w rozwiązania premium i doświadczenia oparte na scenariuszach użytkowania Haier dąży do zapewnienia lepszej jakości przechowywania żywności, estetyki kuchni oraz długoterminowego, zrównoważonego wzrostu dla partnerów biznesowych.
Odwiedź stronę https://www.haier.com/global/
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