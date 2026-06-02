Haier wprowadza lodówkę Horizon w Wietnamie, umacniając pozycję w segmencie premium AGD

HO CHI MINH, Wietnam , 2 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ - W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie wietnamskich konsumentów na wszechstronne rozwiązania do przechowywania żywności w różnych warunkach użytkowania firma Haier wprowadziła na rynek w Wietnamie swoją premium serię lodówek Horizon Collection. Premiera, która odbyła się 29 maja, stanowi pierwszy etap ekspansji serii na rynku Azji Południowo-Wschodniej. Po wcześniejszym debiucie w Royal Observatory w Greenwich w Wielkiej Brytanii, a następnie pełnym wdrożeniu w Europie, seria Horizon rozszerza globalną obecność marki, oferując konsumentom bardziej zaawansowane funkcje utrzymania świeżości żywności.

Haier Launches Horizon Refrigerator in Vietnam, Setting New Standards for Freshness and Home Appliance Design Haier Launches Horizon Refrigerator in Vietnam, Setting New Standards for Freshness and Home Appliance Design

Cztery scenariusze użytkowania dostosowane do klimatu tropikalnego

Klimat Azji Południowo-Wschodniej, charakteryzujący się wysoką temperaturą i wilgotnością, wymaga skutecznych rozwiązań w zakresie przechowywania napojów oraz świeżych produktów. Seria Horizon została wyposażona w zaawansowane technologie utrzymywania świeżości i oferuje cztery scenariusze użytkowe dopasowane do codziennych potrzeb.

System wykorzystuje m.in. technologię kontroli wilgotności HCS oraz magnetyczne rozwiązania utrzymania świeżości, które pozwalają zachować świeżość owoców i warzyw do 7 dni oraz mięsa do 10 dni. Rozwiązanie to zostało wyróżnione Złotym Medalem na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie oraz certyfikatem VDE potwierdzającym wysoką jakość zachowania białka w mięsie. Lodówka oferuje także zintegrowany system produkcji lodu w drzwiach, całkowicie oddzielone od komory przechowywania żywności, co ogranicza ryzyko przenikania zapachów i umożliwia szybkie wytwarzanie czystego lodu.

Dzięki pojemności sięgającej 716 litrów, regulowanym półkom oraz głębokim półkom drzwiowym, urządzenie pozwala na przechowywanie tygodniowych zapasów dla całej rodziny, w tym wysokich butelek o pojemności 1,5 l. Wybrane modele wyposażono także w technologię AI Vision, która automatycznie identyfikuje i monitoruje rodzaj oraz ilość produktów spożywczych, ułatwiając zarządzanie żywnością.

Równolegle Haier zaprezentował także rozwiązania z serii Space Fit, obejmujące m.in. lodówkę wykorzystującą technologię AI utrzymania świeżości w całej przestrzeni, która ogranicza wahania temperatury do mniej niż 1°C. Nawet po miesiącu mrożenia stek po rozmrożeniu pozostaje delikatny, soczysty i zachowuje swoją czerwoną barwę oraz wartości odżywcze.

Wietnam jako kluczowa baza strategiczna dla rozwoju oferty premium Haier w regionie

Wietnam pozostaje największym rynkiem lodówek premium w Azji Południowo-Wschodniej, odpowiadając za ponad połowę sprzedaży w regionie. Haier odnotował tam dynamiczny wzrost - sprzedaż w styczniu 2026 r. była dwukrotnie wyższa miesiąc do miesiąca i o ponad 60% wyższa rok do roku. W punktach sprzedaży detalicznej konsumenci mogą testować technologie chłodzenia i utrzymania świeżości, co wspiera wyniki sprzedażowe firmy. Rozwiązania z serii Space Fit wygenerowały pięciokrotnie wyższą sprzedaż, wspierając rozwój segmentu inteligentnych domów w Wietnamie.

Haier, który należy do liderów rynku w Wietnamie zarówno pod względem sprzedaży, jak i dynamiki wzrostu, planuje rozszerzyć swoją ofertę o nową globalną serię flagową Horizon, odpowiadając na rosnące oczekiwania konsumentów w zakresie długotrwałego zachowania świeżości żywności.

Dodatkowo Haier Smart Home rozpoczął oficjalną działalność marki Haier w Wietnamie w 2025 roku, jednocześnie zawierając strategiczne partnerstwo z DMX - jednym z wiodących detalistów AGD w kraju. Pralki marki AQUA należącej do grupy Haier, już dziś zajmują pozycję lidera pod względem udziału w rynku.

Według danych z kwietnia 2026 r. Haier zajmuje pierwsze miejsce pod względem łącznego udziału w rynku marek w Azji Południowo-Wschodniej, notując ponad 40-procentowy wzrost w Wietnamie, Malezji oraz innych krajach regionu. Po Wietnamie seria Horizon zostanie wprowadzona również w Indonezji i Tajlandii, wzmacniając pozycję Haier w segmencie premium na całym obszarze.

Wprowadzenie serii Horizon oznacza zmianę strategii segmentu lodówek Haier w Azji Południowo-Wschodniej - z lidera pod względem skali na markę premium. W kolejnych latach firma planuje utrzymać podejście skoncentrowane na użytkowniku, rozwijać lokalne innowacje oraz podnosić standardy marki, aby umacniać swoją pozycję rynkową. Poprzez dalsze inwestycje w rozwiązania premium i doświadczenia oparte na scenariuszach użytkowania Haier dąży do zapewnienia lepszej jakości przechowywania żywności, estetyki kuchni oraz długoterminowego, zrównoważonego wzrostu dla partnerów biznesowych.

Odwiedź stronę https://www.haier.com/global/

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2991780/Photo1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2991779/Photo2.jpg