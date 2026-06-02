Haier выводит на рынок Вьетнама холодильник Horizon, устанавливая новые стандарты сохранения свежести продуктов и дизайна бытовой техники

ХОШИМИН, Вьетнам, 3 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Стремясь удовлетворить растущий спрос вьетнамских потребителей на универсальные решения для сохранения свежести продуктов в различных жизненных сценариях, компания Haier 29 мая представила во Вьетнаме премиальную линейку холодильников Horizon Collection, сделав эту страну первой точкой запуска серии на рынке Юго-Восточной Азии. После дебюта, состоявшегося в Королевской обсерватории Гринвича (Royal Observatory, Greenwich), Великобритания, последующего полномасштабного выхода на европейский рынок и нынешнего запуска во Вьетнаме серия Horizon стремительно расширяет свое глобальное присутствие, предлагая все большему числу потребителей премиальный уровень сохранения свежести продуктов питания.

Haier Launches Horizon Refrigerator in Vietnam, Setting New Standards for Freshness and Home Appliance Design Haier Launches Horizon Refrigerator in Vietnam, Setting New Standards for Freshness and Home Appliance Design

Четыре сценария использования для обеспечения свежести продуктов в условиях тропического климата

Жаркий и влажный климат Юго-Восточной Азии формирует высокий спрос на охлажденные напитки и разнообразные ультрасвежие продукты. Серия Haier Horizon оснащена инновационными технологиями сохранения свежести и предлагает четыре решения, адаптированные к различным повседневным сценариям использования.

В этих холодильниках реализованы первая в мире система контроля влажности HCS и магнитная технология сохранения свежести от Haier, что позволяет сохранять свежесть фруктов и овощей до 7 дней, а первоначальный вкус и качество свежего мяса — до 10 дней. Магнитная технология сохранения свежести была удостоена золотой медали на Международной выставке изобретений в Женеве и сертифицирована VDE, подтверждающей сохранение более 95% белка в мясе. Кроме того, эти холодильники также оснащены первой в отрасли системой приготовления льда, встроенной в дверцу и полностью изолированной от зоны хранения продуктов, что предотвращает смешивание запахов и обеспечивает быстрое получение чистого льда.

Благодаря вместимости до 716 литров, регулируемым полкам и глубокими дверными карманам холодильник позволяет без проблем разместить недельный запас продуктов для всей семьи, включая вертикально установленные бутылки объемом 1,5 литра. Отдельные модели оснащены технологией AI Vision, которая автоматически распознает тип и записывает количество продуктов, упрощая контроль запасов и управление содержимым холодильника.

Одновременно с презентацией серии Horizon компания Haier также продемонстрировала свои решения для дома серии Space Fit. Холодильники этого модельного ряда оснащены фирменной технологией Haier для полного сохранения свежести на базе искусственного интеллекта, которая удерживает колебания температуры в пределах менее 1°C. Даже после месяца заморозки стейк после размораживания остается нежным, сохраняет красный цвет, сочность и питательные вещества.

Вьетнам — стратегический плацдарм для развития премиального сегмента Haier в регионе

Вьетнам является крупнейшим рынком холодильников премиум-класса в Юго-Восточной Азии, на который приходится более половины региональных продаж в этом сегменте. В январе 2026 года продажи холодильников Haier во Вьетнаме удвоились по сравнению с предыдущим месяцем и более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что еще больше укрепило позиции компании как одного из лидеров рынка в регионе. В розничных магазинах проводятся сравнительные презентации продукции, позволяющие покупателям наглядно оценить эффективность технологии сохранения свежести Haier. Серия Space Fit достигла показателей демонстрации продукции в торговых точках, сопоставимых с восьмимесячными результатами конкурентов, всего за пять недель, и обеспечила объем продаж, пятикратно превышающий их показатели, став одним из драйверов модернизации рынка умного дома во Вьетнаме.

Уже занимая лидирующие позиции как по доле рынка, так и по темпам роста во Вьетнаме, компания Haier намерена еще больше укреплять свой ассортимент с помощью новой глобальной флагманской серии Horizon, отвечая на растущий спрос на передовые решения для сохранения свежести продуктов питания.

Кроме того, в 2025 году Haier Smart Home официально вывела бренд Haier на рынок Вьетнама и заключила стратегическое партнерство с ведущим местной розничной сетью по продаже бытовой техники DMX. Стиральные машины бренда AQUA уже занимают первое место по доле рынка в стране.

По состоянию на апрель 2026 года Haier занимает первое место по совокупной доле бренда на рынке Юго-Восточной Азии, демонстрируя рост более чем на 40% во Вьетнаме, Малайзии и ряде других рынков региона. После Вьетнама серия Horizon будет представлена в Индонезии и Таиланде, что позволит Haier укрепить свои лидерские позиции в премиальном сегменте по всему региону.

Запуск серии Horizon знаменует собой переход холодильного бизнеса Haier в Юго-Восточной Азии от лидерства по масштабам продаж к лидерству в премиальном сегменте. В дальнейшем Haier продолжит ориентироваться на потребности пользователей, углублять локальные инновации и совершенствовать бренд, укрепляя лидерство на рынке, а благодаря постоянному развитию премиальных технологий и расширению сценарно-ориентированных решений компания стремится предлагать потребителям еще более высокий уровень сохранения свежести, эстетики кухонного пространства и устойчивого роста для своих партнеров.

Посетите веб-сайт https://www.haier.com/global/.

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