Hisense faz parceria com Phantom Blade Zero para apresentar a experiência de jogos RGB de última geração

QINGDAO, China, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Hisense, marca líder em produtos eletrônicos e eletrodomésticos globalmente, reafirmou hoje sua parceria com Phantom Blade Zero, atuando como Parceira Oficial Global nas categorias de TVs e monitores para o próximo título desenvolvido pela S-GAME.

Na Gamescom LATAM 2026, a Hisense dá vida a essa parceria — demonstrando como as tecnologias de display podem elevar cenários reais de jogabilidade e aprofundar a imersão dos jogadores, como parte de sua expansão mais ampla no ecossistema de jogos.

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No centro dessa colaboração está a tecnologia de display da Hisense, que oferece expressão de cores aprimorada e melhor desempenho de contraste. Para Phantom Blade Zero, isso significa visuais de combate mais fluidos, detalhes ambientais mais ricos e iluminação atmosférica, trazendo à vida seu mundo cinematográfico inspirado em Wuxia com profundidade e fluidez. À medida que os jogadores assumem o papel de um guerreiro que enfrenta o destino, cada movimento, sombra e golpe é renderizado com realismo intensificado.

"Grandes experiências de jogos são construídas tanto sobre a imersão emocional quanto sobre a responsividade precisa", disse Paul Zhang, gerente geral do Departamento de Marca e Marketing do Hisense Global Commercial Center. "Para um título como Phantom Blade Zero, onde a estética Wuxia se encontra com a ação acelerada, nossa tecnologia de display foi projetada para expressar fielmente cada movimento e atmosfera — para que os jogadores não apenas vejam o mundo, mas sintam-se totalmente parte dele."

Julius Li, diretor de Marketing da S-GAME, acrescentou: "Juntos, oferecemos ao público global uma experiência cinematográfica totalmente imersiva: combates acelerados de tirar o fôlego, um reino hipnotizante e sobrenatural de KungfuPunk, e uma narrativa cinematográfica Wuxia repleta de destinos entrelaçados, paixão e rivalidade…fazendo com que cada golpe, cada cena e cada momento dramático pareça vívido e inesquecivelmente real."

Enraizada em sua visão de Innovate a Brighter Life, a Hisense continua a avançar em uma abordagem de inovação com foco no ser humano — conectando tecnologia de display de ponta com experiências significativas para os usuários. Por meio dessa parceria, a Hisense aproxima os jogadores dos mundos em que jogam, oferecendo visuais que não apenas são mais vívidos, mas também intuitivos e imersivos.

Sobre a Hisense

A Hisense, fundada em 1969, é uma líder globalmente reconhecida em eletrodomésticos e produtos eletrônicos, com operações em mais de 160 países, especializada em oferecer produtos multimídia de alta qualidade, eletrodomésticos e soluções inteligentes de TI. Segundo a Omdia, a Hisense ocupa a primeira posição global no segmento de TV de 100 polegadas ou mais (2023–2025). Pioneira no RGB MiniLED, a Hisense continua a liderar a inovação de última geração neste segmento. Como patrocinadora oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026 TM, a Hisense está comprometida com parcerias esportivas globais para se conectar com o público em todo o mundo.

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FONTE Hisense