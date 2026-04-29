海信攜手《影之刃零》打造新一代RGB游戲體驗

本次合作的核心在於海信的尖端顯示技術所帶來的更出色的色彩表現力與對比度性能。結合《影之刃零》游戲特性，可實現戰斗畫面流暢呈現、場景細節層次升級、光影氛圍沉浸渲染，以細膩畫質與流暢動態，完整構築充滿武俠意境的電影級游戲世界。玩家化身命運羈絆的江湖俠客，每一個動作、光影變化與招式對決，皆能以極致真實質感呈現。

海信全球營銷中心品牌與營銷部總經理張寶卓表示：「引發情感共鳴的沉浸式氛圍與靈敏精准的操控體驗，是高品質游戲體驗的核心。《影之刃零》融合了東方武俠美學與高速熱血戰斗，海信顯示技術能精准還原游戲動態細節與情緒氛圍，讓玩家不止於視覺觀賞，更能深度融入游戲江湖。」

靈游坊市場總監Julius Li補充道：「雙方攜手為全球玩家帶來一場完全沉浸的電影級游戲盛宴。緊湊凌厲的對戰節奏、氛圍感十足的功夫朋克異世界、跌宕起伏的武俠電影敘事，交織著宿命糾葛、俠骨柔情與江湖恩怨，每一次招式交鋒、每一處場景畫面、每一段劇情轉折，都將以鮮活質感呈現，創造難忘的游戲體驗。」

海信秉持「Innovate a Brighter Life」（有愛，科技也動情）的品牌願景，堅持以人為本的創新研發理念，融合前沿顯示技術與沉浸式用戶體驗。依托本次合作，海信進一步拉近玩家與游戲世界的距離，打造兼具視覺質感、交互體驗與沉浸感的游戲視覺方案。

關於海信

海信成立於1969年，是全球知名的家電與消費電子品牌，業務覆蓋160多個國家和地區，專注於提供高品質的多媒體產品、家電及智能信息技術解決方案。根據Omdia數據，海信在100英寸及以上電視領域全球排名第一（2023年-2025年）。作為RGB MiniLED技術的開創者，海信持續引領下一代RGB MiniLED創新。作為2026年國際足聯世界杯™官方贊助商，海信致力於通過全球體育合作，與世界各地觀眾建立聯結。

SOURCE Hisense