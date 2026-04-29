Hisense จับมือ Phantom Blade Zero โชว์ความล้ำสมัยของประสบการณ์การเล่นเกม RGB แห่งยุคใหม่
News provided byHisense
29 Apr, 2026, 17:00 CST
ชิงเต่า จีน, 29 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Hisense แบรนด์ชั้นนำระดับโลกด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคได้ตอกย้ำความร่วมมือกับ Phantom Blade Zero ในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการระดับโลก ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทีวีและจอคอมพิวเตอร์ สำหรับเกมใหม่ล่าสุดที่พัฒนาโดย S-GAME
Hisense ได้ตอกย้ำความร่วมมือดังกล่าวในงาน Gamescom LATAM 2026 ผ่านการจัดแสดงเทคโนโลยีจอแสดงผลที่ช่วยยกระดับสถานการณ์การเล่นเกมจริง และสร้างความดื่มด่ำให้แก่ผู้เล่นได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายขอบเขตเข้าสู่ระบบนิเวศการเล่นเกมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
หัวใจสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้คือ เทคโนโลยีจอแสดงผลของ Hisense ที่มอบการแสดงออกของสีและประสิทธิภาพของคอนทราสต์ที่เหนือชั้น ซึ่งสำหรับ Phantom Blade Zero แล้ว นี่หมายถึงภาพการต่อสู้ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น รายละเอียดสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และแสงเงาที่สร้างบรรยากาศได้อย่างยอดเยี่ยมเพื่อปลุกโลกกำลังภายในที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ให้มีชีวิตชีวาด้วยความลึกและความลื่นไหล โดยทุกการเคลื่อนไหว เงา และการจู่โจมจะถูกถ่ายทอดออกมาด้วยความสมจริงในระดับสูง ในขณะที่ผู้เล่นก้าวเข้าสู่บทบาทของนักรบผู้ลิขิตชะตาชีวิต
"ประสบการณ์การเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมสร้างสรรค์ขึ้นให้มีทั้งความดื่มด่ำทางอารมณ์ และการตอบสนองที่แม่นยำ" Paul Zhang ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายแบรนด์และการตลาดของ Hisense Global Commercial Center กล่าว "ซึ่งสำหรับเกมอย่าง Phantom Blade Zero ที่ความสวยงามของแนวกำลังภายในได้มาบรรจบกับจังหวะที่รวดเร็วนั้น เทคโนโลยีจอแสดงผลของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อถ่ายทอดทุกการเคลื่อนไหวและทุกอารมณ์อย่างซื่อตรง เพื่อให้ผู้เล่นไม่เพียงแต่เห็นโลกในเกมเท่านั้น แต่ยังรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโลกนั้นอย่างเต็มรูปแบบ"
Julius Li ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ S-GAME กล่าวเสริมว่า: "เราพร้อมแล้วที่จะร่วมกันส่งมอบประสบการณ์ภาพยนตร์ที่ดื่มด่ำอย่างเต็มรูปแบบแก่ผู้ชมทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ที่รวดเร็วฉับไวชวนลุ้นระทึก โลกกังฟูพังก์อันน่าหลงใหลเหนือจินตนาการ และการเล่าเรื่องแนวกำลังภายในผ่านภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยโชคชะตาที่พลิกผัน ความหลงใหล และความขัดแย้ง... เพื่อทำให้ทุกการโจมตี ทุกฉาก และทุกจังหวะที่น่าทึ่งล้วนให้ความรู้สึกที่สดใสและสมจริงจนยากจะลืมเลือน"
Hisense ยังคงมุ่งเน้นนวัตกรรมที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลางผ่านวิสัยทัศน์ "Innovate a Brighter Life" พร้อมเชื่อมโยงเทคโนโลยีจอแสดงผลที่ล้ำสมัยเข้ากับประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีความหมาย โดย Hisense จะนำผู้เล่นให้เข้าใกล้โลกที่พวกเขาเล่นมากขึ้นผ่านความร่วมมือในครั้งนี้ พร้อมส่งมอบภาพที่ไม่เพียงแต่สดใสยิ่งขึ้น แต่ยังใช้งานง่ายและสร้างความดื่มด่ำได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เกี่ยวกับ Hisense
Hisense ก่อตั้งขึ้นในปี 2522 และเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกในด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ซึ่งดำเนินงานในกว่า 160 ประเทศ และมีความเชี่ยวชาญในการส่งมอบผลิตภัณฑ์มัลติมีเดียคุณภาพสูง เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และโซลูชันไอทีอัจฉริยะ จากข้อมูลของ Omdia พบว่า Hisense ครองอันดับ 1 ของโลกในกลุ่มทีวีขนาด 100 นิ้วขึ้นไป (2566-2568) Hisense ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรม RGB MiniLED ยุคใหม่ในฐานะผู้คิดค้น RGB MiniLED ทั้งนี้ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการรายแรกของ FIFA World Cup 2026TM Hisense มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความร่วมมือด้านกีฬาระดับโลกเพื่อเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อกับผู้ชมทั่วโลก
SOURCE Hisense
Share this article