Hisense se asocia con Phantom Blade Zero para mostrar la experiencia de juego RGB de próxima generación

QINGDAO, China, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, una marca líder en electrónica de consumo y electrodomésticos a nivel mundial, reafirmó hoy su asociación con Phantom Blade Zero, actuando como socio oficial global en las categorías de televisores y monitores para el próximo título desarrollado por S-GAME.

En Gamescom LATAM 2026, Hisense da vida a esta colaboración, demostrando cómo las tecnologías de visualización pueden mejorar los escenarios de juego reales y profundizar la inmersión del jugador, como parte de su expansión en el ecosistema de videojuegos.

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La clave de esta colaboración reside en la tecnología de visualización de Hisense, que ofrece una expresión de color y un contraste superiores. Para Phantom Blade Zero, esto se traduce en imágenes de combate más fluidas, mayor detalle ambiental e iluminación atmosférica, dando vida a su mundo cinematográfico inspirado en el Wuxia con profundidad y fluidez. A medida que los jugadores se ponen en la piel de un guerrero que se enfrenta a su destino, cada movimiento, sombra y golpe se representa con un realismo excepcional.

«Las grandes experiencias de juego se basan tanto en la inmersión emocional como en una respuesta precisa», afirmó Paul Zhang, director general del Departamento de Marca y Marketing del Centro Comercial Global de Hisense. «Para un título como Phantom Blade Zero, donde la estética Wuxia se fusiona con la acción trepidante, nuestra tecnología de visualización está diseñada para expresar fielmente cada movimiento y estado de ánimo, de modo que los jugadores no solo vean el mundo, sino que se sientan parte integral de él».

Julius Li, director de marketing de S-GAME, añadió: «Juntos, ofrecemos al público global una experiencia cinematográfica totalmente inmersiva: combates vertiginosos, un fascinante y singular universo KungfuPunk y una épica narrativa Wuxia con un rico destino entrelazado, pasión y rivalidad… que hace que cada golpe, cada escena y cada momento dramático se sientan vívidamente reales e inolvidables».

Con la visión de innovar para una vida mejor, Hisense continúa impulsando un enfoque de innovación centrado en el usuario, conectando tecnología de visualización de vanguardia con experiencias de usuario significativas. Gracias a esta colaboración, Hisense acerca a los jugadores a los mundos que juegan, ofreciendo imágenes que no solo son más vívidas, sino también intuitivas e inmersivas.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundialmente reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo, con operaciones en más de 160 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-2025). Como pionera de la tecnología RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de esta tecnología de última generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las alianzas deportivas globales para conectar con el público de todo el mundo.

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