하이센스, 팬텀 블레이드 제로와 파트너십으로 차세대 RGB 게이밍 경험 선보여

칭다오, 중국 2026년 4월 29일 /PRNewswire/ -- 4월 29일 글로벌 소비자 가전제품 및 가전제품 분야의 선도 브랜드인 하이센스(Hisense)가 S-GAME이 개발 중인 신작 타이틀의 TV 및 모니터 부문 글로벌 공식 파트너로서 '팬텀 블레이드 제로(Phantom Blade Zero)'와의 파트너십을 재확인했다.

게임스컴 라탐 2026(Gamescom LATAM 2026)에서 하이센스는 이 파트너십을 실현시키며, 게이밍 생태계로의 광범위한 확장의 일환으로 디스플레이 기술이 실제 게임 플레이 시나리오를 어떻게 향상시키고 플레이어의 몰입도를 극대화할 수 있는지 보여준다.

이번 협력의 핵심은 향상된 색상 표현과 명암비 성능을 제공하는 하이센스의 디스플레이 기술이다. 팬텀 블레이드 제로의 경우 이는 더 부드러운 전투 비주얼, 더 풍부한 환경 디테일, 분위기 있는 조명을 의미하며, 영화 같은 무협 영감을 받은 세계를 깊이와 유연함으로 생생하게 구현한다. 플레이어는 운명을 개척하는 전사로서 모든 움직임, 그림자, 타격이 한층 더 사실적으로 렌더링된다.

하이센스 글로벌 상업 센터(Hisense Global Commercial Center)의 폴 장(Paul Zhang) 브랜드 및 마케팅 부서 총괄 매니저는 "훌륭한 게이밍 경험은 정서적 몰입과 정확한 반응성 모두에 기반한다"며 "무협의 미학이 속도감 있는 액션과 만나는 팬텀 블레이드 제로 같은 타이틀의 경우, 우리의 디스플레이 기술은 모든 동작과 분위기를 충실히 표현하도록 설계됐다. 플레이어들은 단순히 세계를 보는 것이 아니라 그 세계의 온전한 일부가 된 것처럼 느낄 수 있다"고 말했다.

S-GAME의 줄리어스 리(Julius Li) 마케팅 디렉터는 "우리는 함께 전 세계 관객들에게 숨 막히게 빠른 전투, 매혹적이고 이승의 것이 아닌 듯한 쿵푸펑크(KungfuPunk) 세계, 그리고 얽힌 운명, 열정, 라이벌 의식으로 풍성하고 장엄한 영화적 무협 스토리텔링 등 완전히 몰입할 수 있는 영화 같은 경험을 선사한다. 모든 타격, 모든 장면, 모든 극적인 순간을 잊을 수 없을 만큼 생생하고 현실적으로 느껴지게 만든다"고 덧붙였다.

더 밝은 삶을 위한 혁신(Innovate a Brighter Life)이라는 비전에 뿌리를 둔 하이센스는 최첨단 디스플레이 기술을 의미 있는 사용자 경험과 연결하는 인간 중심의 혁신 접근 방식을 지속적으로 발전시키고 있다. 이번 파트너십을 통해 하이센스는 플레이어가 플레이하는 세계에 더 가까이 다가갈 수 있도록 지원하며, 더 생생하고 직관적이며 몰입감 넘치는 비주얼을 제공한다.

하이센스 소개

1969년에 설립된 하이센스는 전 세계적으로 인정받는 가전 및 소비자 가전 분야의 선도기업으로, 160개 이상의 국가에서 사업을 운영하며 고품질 멀티미디어 제품, 가전제품 및 지능형 IT 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있다. 옴디아(Omdia)에 따르면 하이센스는 100인치 이상 TV 부문에서 전 세계 1위를 차지하고 있다(2023~2025). RGB 미니LED의 기원(The Origin of RGB MiniLED)으로서 하이센스는 차세대 RGB 미니LED 혁신을 지속적으로 선도하고 있다. 하이센스는 FIFA 월드컵 2026(FIFA World Cup 2026™)의 공식 후원사로서 전 세계 관객들과 소통하는 방법으로 글로벌 스포츠 파트너십에 전념하고 있다.

SOURCE Hisense