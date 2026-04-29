Hisense s'associe à Phantom Blade Zero pour présenter une expérience de jeu RGB de nouvelle génération

QINGDAO, Chine, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, une marque leader dans le domaine de l'électronique grand public et de l'électroménager, a réaffirmé aujourd'hui son partenariat avec Phantom Blade Zero, en tant que partenaire officiel mondial dans les catégories des téléviseurs et des moniteurs pour le prochain titre développé par S-GAME.

KV

Au salon Gamescom LATAM 2026, Hisense donne vie à ce partenariat, en démontrant comment les technologies d'affichage peuvent améliorer les situations de jeu réelles et renforcer l'immersion des joueurs, dans le cadre de son expansion plus large dans l'écosystème du jeu.

Au cœur de cette collaboration se trouve la technologie d'affichage de Hisense, qui permet d'offrir une restitution des couleurs et un contraste améliorés. Pour Phantom Blade Zero, cela signifie des visuels de combat plus fluides, des environnements plus riches en détails et un éclairage évocateur, donnant vie à son monde cinématique inspiré de Wuxia avec profondeur et fluidité. Lorsque les joueurs entrent dans la peau d'un guerrier qui affronte le destin, chaque mouvement, chaque ombre et chaque coup sont rendus avec un réalisme inégalé.

« Les expériences de jeu exceptionnelles reposent à la fois sur l'immersion émotionnelle et sur une réactivité précise », déclare Paul Zhang, directeur général du département de la marque et du marketing du centre commercial mondial de Hisense. « Pour un titre comme Phantom Blade Zero, où l'esthétique de Wuxia côtoie l'action rapide, notre technologie d'affichage est conçue pour exprimer fidèlement chaque mouvement et chaque ambiance, afin que les joueurs ne se contentent pas de voir le monde, mais qu'ils aient l'impression d'en faire partie intégrante. »

Julius Li, directeur marketing de S-GAME, ajoute : « Ensemble, nous offrons au public du monde entier une expérience cinématographique totalement immersive : des combats rapides et haletants, un univers KungfuPunk envoûtant et surnaturel, et une histoire de Wuxia cinématographique où se mêlent destin, passion et rivalité... rendant chaque coup, chaque scène et chaque moment dramatique d'un réalisme saisissant et inoubliable. »

Fidèle à sa vision d'innover pour un avenir meilleur, Hisense continue de promouvoir une approche de l'innovation centrée sur l'homme, en associant une technologie d'affichage de pointe à des expériences d'utilisation significatives. Grâce à ce partenariat, Hisense rapproche les joueurs des univers dans lesquels ils évoluent, en leur offrant des images non seulement plus vivantes, mais aussi plus intuitives et immersives.

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines des appareils domestiques et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-2025). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de RGB MiniLED. En tant que sponsor officiel de la Coupe du monde 2026TM de la FIFA, Hisense met en place des partenariats sportifs mondiaux afin de nouer des liens avec des publics du monde entier.

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