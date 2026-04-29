Hisense Berkolaborasi dengan "Phantom Blade Zero", Hadirkan Pengalaman Gim RGB Generasi Baru

Kolaborasi ini mengandalkan teknologi displai Hisense yang menghadirkan rentang warna yang lebih kaya dengan kontras tajam. Dalam "Phantom Blade Zero", teknologi ini menerjemahkan setiap adegan menjadi visual pertarungan yang lebih halus, detail lingkungan yang semakin memukau, serta pencahayaan yang memperkuat nuansa sinematik di dunia wuxia. Saat pemain gim menjadi pendekar yang menapaki takdirnya, setiap gerakan, bayangan, dan serangan tampil dengan realisme yang semakin hidup dan menarik.

"Pengalaman luar biasa saat bermain gim terwujud berkat perpaduan antara imersi emosional dan respons presisi," ujar Paul Zhang, General Manager Brand & Marketing Department, Hisense Global Commercial Center. "Dalam 'Phantom Blade Zero', ketika estetika wuxia berpadu dengan aksi cepat, teknologi displai kami menampilkan setiap gerakan dan emosi secara akurat—membuat pemain tidak hanya melihat, tetapi benar-benar merasakan dunia di dalam gim."

Julius Li, Marketing Director, S-GAME, menambahkan: "Melalui kolaborasi ini, kami menghadirkan pengalaman sinematik yang sangat realistis bagi audiens global—mulai dari pertarungan cepat yang memacu adrenalin, dunia KungfuPunk yang memikat, hingga alur cerita wuxia yang sarat konflik, emosi, dan rivalitas. Setiap adegan dan momen terasa sangat hidup dan berkesan."

Sejalan dengan visinya "Innovate a Brighter Life", Hisense terus mengembangkan inovasi yang berfokus pada manusia dengan memadukan teknologi displai mutakhir dan pengalaman pengguna. Lewat kolaborasi ini, Hisense menghadirkan pengalaman visual yang semakin hidup, intuitif, dan imersif bagi para pemain gim.

Tentang Hisense

Hisense, berdiri pada 1969, adalah pemimpin industri alat rumah tangga dan elektronik terkemuka di dunia yang beroperasi di lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan berbagai produk multimedia bermutu tinggi, perangkat rumah tangga, dan solusi TI pintar. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense ukuran 100 inci dan lebih berada di peringkat No.1 dunia (2023-2025). Hisense merupakan pelopor RGB MiniLED yang terus menghadirkan inovasi generasi baru pada segmen ini. Sebagai sponsor resmi FIFA Club World Cup 2026™, Hisense berkomitmen menjalin kemitraan di bidang olahraga untuk menjangkau audiens global.

