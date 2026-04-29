Hisense заключает партнерское соглашение с Phantom Blade Zero, чтобы продемонстрировать игровой опыт RGB следующего поколения

ЦИНДАО, Китай, 29 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, один из ведущих мировых брендов потребительской электроники и бытовой техники, сегодня еще раз подтвердила свое партнерство с компанией Phantom Blade Zero, выступающей в качестве глобального официального партнера в категориях «Телевизоры» и «Мониторы» в планируемой к выходу франшизе, разработанной компанией S-GAME.

В рамках более широкой экспансии компании в игровую экосистему на Gamescom LATAM 2026 Hisense воплощает это партнерство в жизнь, демонстрируя, как дисплейные технологии могут вывести на новый уровень реальные игровые сценарии и усилить погружение игрока.

В основе этого сотрудничества лежит дисплейная технология Hisense, которая обеспечивает улучшенную цветопередачу и контрастность. Для Phantom Blade Zero это означает более плавные боевые визуальные эффекты, более богатую детализацию окружающей среды и атмосферное освещение, благодаря чему кинематографический мир, вдохновленный Wuxia, оживает, становясь более глубоким и плавным. Когда игроки выступают в роли воина, управляющего судьбой, каждое движение, тень и удар отображаются с повышенным реализмом.

«Отличный игровой опыт основан как на эмоциональном погружении, так и на точности реакций», — сказал Пол Чжан (Paul Zhang), генеральный менеджер отдела бренда и маркетинга, Hisense Global Commercial Center. «Для такой франшизы, как Phantom Blade Zero, где эстетика Wuxia сочетается с быстро развивающимся действием, наша дисплейная технология служит точности выражения каждого движения и настроения, поэтому игроки не просто видят мир, но и чувствуют себя его частью».

Джулиус Ли (Julius Li), директор по маркетингу S-GAME, добавил: «Вместе мы дарим глобальной аудитории полностью иммерсивный кинематографический опыт: захватывающую дух стремительность битвы, завораживающее потустороннее царство KungfuPunk и потрясающее кинематографическое повествование Wuxia , богатое на запутанные судьбы, страсть и соперничество, делая каждый удар, каждую сцену и каждый драматический момент яркими и невероятно реалистичными».

Hisense продолжает продвигать ориентированный на человека подход к инновациям, соединяя передовые дисплейные технологии со значимым пользовательским опытом. Благодаря этому партнерству Hisense приближает игроков к мирам, в которые они играют, предоставляя визуальные эффекты, которые не только более яркие, но и интуитивно понятные и захватывающие.

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах мира, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю от 100 дюймов (с 2023 по 2025 год). Как родоначальник RGB MiniLED, компания Hisense остается лидером инноваций следующего поколения технологии RGB MiniLED. Являясь официальным спонсором футбольного чемпионата FIFA World Cup 2026TM, компания Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.

